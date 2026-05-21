M jak miłość, odcinek 1936: Agnes nie pogodzi się z tym, że Paweł zabrał jej syna! W finale sezonu zwierzy się Marysi, że nigdy nie będzie matką - WIDEO

"M jak miłość" odcinek 1936 ostatni przed wakacjami - poniedziałek, 25.05.2026, o godz. 20.55 w TVP2

Rozstanie Agnes z Pawłem i Antosiem w 1936 odcinku "M jak miłość", ostatnim przed wakacjami, mocno się odbije na córce Artura (Robert Moskwa), która coraz gorzej będzie znosiła tęsknotę za synem Zduńskiego.

Szczególnie, że Antek wciąż będzie chory, a ona jako pediatra leczy go od samego początku, jak tylko Paweł przywiózł syna do Grabiny po śmierci Franki (Dominika Kachlik). Więź łącząca Agnes z synem Pawła stała się tak silna, że po powrocie Zduńskiego do Warszawy nic już dla niej nie będzie takie samo.

Agnes nie wytrzyma bez Pawła i Antosia w Grabinie w ostatnim 1936 odcinku "M jak miłość"

Nic dziwnego, że w finale sezonu "M jak miłość" Agnes zadzwoni do Pawła, żeby zapytać o jego synka, jak się Antoś czuje i jak sobie z nim radzi przy chorobie. Uprzedzi także Zduńskiego, że odwiedzi go następnego dnia. - Mały jeszcze śpi. Dał mi w nocy nieźle w kość. Ale najważniejsze, że czuje się lepiej, bo apetyt mu wraca.

- I rozumiem, że dawkowanie nowego leku pomogło, tak?

- Tak zdecydowanie, dzięki... Agnes, przepraszam muszę kończyć. Muszę jeszcze trochę popracować -

- Dobra, ale i tak jutro do was wpadnę - Agnes zapowie swoją wizytę, bo nie wytrzyma bez nich w Grabinie, a Paweł nie będzie miał nic przeciwko temu.

Wyznanie Agnes w finale sezonu "M jak miłość". Kocha syna Pawła jak własne dziecko

A kiedy na koniec sezonu "M jak miłość" Marysia zauważy, jak bardzo Agnes przeżywa rozłąkę z Antosiem, jak panikuje z powodu choroby syna Pawła, od razu zapyta, czy wszystko w porządku. W tej sytuacji córka Artura zwierzy się jego żonie z tego, co czuje. Jak nie wiedzieć kiedy pokochała Antosia jak własne dziecko, zżyła się z nim i teraz tęskni coraz bardziej.

- Tak, a tak właściwie chyba nie do końca. Ale nie chodzi o Antka, tylko o mnie. Chyba coraz bardziej to do mnie dociera...

- Że przesadzasz?

- Histeryzuję?

- Ciut...

- Tęsknię za nim...

- Ja też za nim tęsknię. Mimo smutku i żałoby, to wprowadzał dobrą energię, taką dziecięcą energię. Gaworzył, śmiał się... Wszystko wyglądało inaczej. Nawet tu w domu było inaczej - przyzna Marysia.

- Tak, tylko że ja straciłam dystans. I złapałam się na tym, że zaczęłam traktować Antka jakby był moim dzieckiem. Nie wiem, może to dlatego, że sama nie mogę mieć dzieci... - wyzna nagle Agnes, ale nie powie Marysi nic więcej.

M jak miłość. Agnes zwierzy się Marysi, że nigdy nie będzie matką

M jak miłość. Tak się skończy ten sezon. Artur zakochany w Joannie zostawi Marysię