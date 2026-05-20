M jak miłość, odcinek 1936: Barbara zauważy zmianę u Artura, kiedy zostawi Marysię. Nie powstrzyma zdradzieckiego zięcia w finale sezonu - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1936 ostatni przed wakacjami - poniedziałek, 25.05.2026, o godz. 20.55 w TVP2

Koniec sezonu "M jak miłość" nie rozstrzygnie, czy Artur zostanie z Marysią, czy wybierze Joannę! Ale w decydującym momencie zwycięży uczucie do młodziutkiej lekarki, a nie miłość do żony, z którą Rogowski przeżył tyle cudownych lat. Co prawda Artur spróbuje zachować dystans w relacjach z Joanną, ale po tym, co od niej usłyszy w ostatnim 1936 odcinku "M jak miłość", że jest w nim zakochała i dlatego musi odejść z przychodni, nie będzie mógł dojść do siebie.

Finał sezonu "M jak miłość". Artur pożegna się z Marysią i ucieknie do Joanny

Tego dnia w finale sezonu "M jak miłość" Artur podejmie desperacką próbę ucieczki od własnych uczuć, wyparcia, że także zakochał się w Joannie. To dlatego wybierze się na konferencję medyczną do Poznania. Pożegna się z Marysią i Barbarą, wyjaśni, że kilka dni spędzi poza domem, lecz słowem nie wspomni, że jego sercu toczy się walka, z którą z kobiet ma być - żoną czy ukochaną lekarką, która mogłaby być jego córką. Bo aż taka różnica wieku ich dzieli.

Barbara przejrzy Artura w ostatnim 1936 odcinku "M jak miłość"

Kiedy w ostatnim 1936 odcinku "M jak miłość" Artur zacznie się pakować, zniesie do kuchni swoje rzeczy, schowa do toreb to, czego będzie potrzebował poza domem, Barbara dostrzeże zmianę w zachowaniu zięcia. Mostowiakowa zaniepokoi się tym, jak chłodno Artur potraktuje nie tylko Marysię, ale także ją. Nie będzie oczekiwała od Artura wyjaśnień. Widząc jak Rogowski się zachowuje, Barbara da mu spokój, lecz wyczuje, że dzieje się coś złego, że mąż Marysi opuszcza rodzinny dom jakby z niego uciekał. Przed żoną i wszystkimi, którzy go tu trzymają - córkami i bliskimi osobami.

Tak na koniec sezonu "M jak miłość" Artur zdradzi Marysię z Joanną

W ostatnich scenach finałowego 1936 odcinka "M jak miłość" Artur zmieni zdanie i wcale nie pojedzie do Poznania. Zawróci i ruszy od razu do domu Joanny, której wyzna,że jest w niej zakochany. Właśnie wtedy zdradzi Marysię z Joanną...

M jak miłość. Artur zdradzi Marysię z Joanną