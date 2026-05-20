Koniec M jak miłość. Artur ulegnie zapłakanej Joannie w ostatnim 1936 odcinku! Zdradzi Marysię i spędzi noc z kochanką - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1936 ostatni przed wakacjami - poniedziałek, 25.05.2026, o godz. 20.55 w TVP2

W ostatnim 1936 odcinku "M jak miłość" przed wakacjami Artur ostatecznie ulegnie Joannie! Mimo tego, że będzie bronił się przed zdradą Marysi rękami i nogami. Zdradzamy, że po rozmowie z Judytą (Paulina Chruściel) i odwołanym wspólnym wyjeździe z Dobrzańska do Krakowa, internista zacznie jej unikać i trzymać na dystans. Do twego stopnia, że zakochana kardiolożka w końcu nie wytrzyma i postanowi odejść z przychodni.

Tym bardziej, że w ostatnim 1936 odcinku "M jak miłość" przed przerwą wakacyjną Joanna będzie czuć presję otoczenia i to już nie tylko ze strony bliskich Marysi, ale i jej samej, bo po wyjeździe Pawła (Rafał Mroczek) z Antosiem (Mikołaj Jankowski) i Rogowska wróci do pracy. I stąd zdecyduje się usunąć. Zwłaszcza, że początkowo Artur wcale jej nie zatrzyma!

Artur wyzna Joannie miłość w ostatnim 1936 odcinku "M jak miłość" przed wakacjami!

Przez cały ostatni 1936 odcinek "M jak miłość" przed wakacjami Artur będzie walczył ze sobą przed swoim już samotnym wyjazdem tym razem do Poznania. Jednak jego myśli będą skupione wyłącznie na Joannie. Do tego stopnia, że ostatecznie Rogowski zdecyduje się zawrócić i zajechać przed dom Dobrzańskiej.

W ostatnim 1936 odcinku "M jak miłość" przed przerwą wakacyjną Rogowski zadzwoni do drzwi Dobrzańskiej, które Joanna oczywiście mu otworzy. Wówczas Artur w końcu do niej przemówi i wyjaśni jej przyczynę swojego ostatniego zachowania. Mąż Marysi wreszcie także wyzna jej miłość, ale nie będzie chciał skrzywdzić swojej żony.

- Nie chciałam cię zranić. A to, że ciebie unikam, to dlatego, że... też się w tobie zakochałem... Ale nie mogę skrzywdzić mojej żony... Nie potrafię... - przyzna jej Artur.

Rogowski spędzi pierwszą wspólną noc z Dobrzańską w ostatnim 1936 odcinku "M jak miłość" przed przerwą wakacyjną!

Wtedy w ostatnim 1936 odcinku "M jak miłość" przed wakacjami w oczach odrzuconej Joanny pojawią się łzy, które ogromnie poruszą i całkowicie rozbroją Artura. Rogowski od razu zacznie pocieszać Dobrzańska i zapewniać, że poradzą sobie z tą sytuacją, ale z każdą kolejną chwilą sam przestanie w to wierzyć. Szczególnie, że wówczas będzie go ciągnąć do niej jak nigdy! Aż w końcu przestanie się hamować i zacznie ją całować!

- Nie płacz, proszę cię. Asiula, błagam cię, nie płacz. Przecież damy radę, tak? Wszystko będzie dobrze, spokojnie - spróbuje pocieszyć ją Rogowski.

W ostatnim 1936 odcinku "M jak miłość" przed przerwą wakacyjną Joanna odwzajemni pocałunek Artura, po którym Rogowski w końcu zdecyduje się pójść na całość. Internista momentalnie zapomni co chwilę wcześniej mówił o swojej żonie i postanowi ponieść się chwili. Lekarz wejdzie do domu Dobrzańskiej, po czym zamknie za sobą drzwi i spędzi z kardiolożką pierwszą wspólną noc, zdradzając w ten sposób Marysię.

