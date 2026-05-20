Koniec M jak miłość. Szokująca reakcja Artura na odejście Joanny w ostatnim 1936 odcinku! Nie tego będzie się spodziewała - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1936 ostatni przed wakacjami - poniedziałek, 25.05.2026, o godz. 20.55 w TVP2

W ostatnim 1936 odcinku "M jak miłość" przed wakacjami zakochana Joanna już przestanie sobie radzić ze swoimi uczuciami do Artura. Tym bardziej, że po rozmowie z Agnes (Amanda Mincewicz) przecież próbowała się ich wyzbyć, ale niestety nie dała rady, bo okazały się one silniejsze. I to na tyle, że Dobrzańska nie będzie już w stanie funkcjonować obok Rogowskiego.

Szczególnie, że przecież będą się oni codziennie widywali w pracy, do której po wyjeździe Pawła (Rafał Mroczek) z Antosiem (Mikołaj Jankowski) wróci w końcu i Marysia. Joanna nie będzie chciała skrzywdzić żony Artura, ani jej bliskich, których Rogowska będzie mieć po swojej stronie, gdyż oprócz Agnes będzie tam też przecież pracować jej przyjaciółka Judyta (Paulina Chruściel). I stąd w ostatnim 1936 odcinku "M jak miłość" przed przerwą wakacyjną zdecyduje się odejść!

Artur przemilczy odejście Joanny w ostatnim 1936 odcinku "M jak miłość" przed wakacjami!

Zwłaszcza, gdy w ostatnim 1936 odcinku "M jak miłość" przed wakacjami jeszcze wpadnie na Artura w trakcie ich porannego joggingu, na który wcale nie będą się umawiać. Szczególnie, że od czasu odwołanego wyjazdu do Krakowa, Rogowski będzie trzymał ją na dystans, a nawet zacznie unikać. A jak w końcu na nią wpadnie, to nie zdoła wydobyć z siebie ani słowa.

I nie inaczej będzie nieco później, gdy w ostatnim 1936 odcinku "M jak miłość" przed przerwą wakacyjną Joanna powie mu o swojej decyzji. Artur w żaden sposób tego nie skomentuje, czym mocno zszokuje Dobrzańską, która jednak będzie spodziewać się zupełnie innej reakcji. Oczywiście, kardiolożka od razu zwróci mu na to uwagę, ale on nie zmieni frontu, przez co zakochana kobieta już nie wytrzyma.

- Jeszcze dziś złożę wypowiedzenie. Już dawno powinnam zrezygnować z pracy... Nie mogę... nie potrafię dłużej z tobą pracować.... Nie zapytasz dlaczego?!... Nie?! O Boże... Broniłam się przed tym, ale najwyraźniej mi się nie udało i... nie wiem. Nie chcę nikogo skrzywdzić. Dlatego najlepiej będzie jak... - urwie Joanna i ucieknie.

Rozdarty Rogowski przeżyje prawdziwy dramat w ostatnim 1936 odcinku "M jak miłość" przed przerwą wakacyjną!

W tym momencie w ostatnim 1936 odcinku "M jak miłość" przed wakacjami zmieszany i zasmucony Artur znów zostanie sam ze swoimi myślami. I choć nie powie tego na głos, to oczywiście nie będzie chciał, aby Joanna odchodziła z pracy, gdyż w głębi serca także będzie w niej zakochany. Ale mimo tego postanowi pozostać wiernym Marysi, mając w pamięci słowa Judyty.

Jednak w ostatnim 1936 odcinku "M jak miłość" przed przerwą wakacyjną wiele będzie go to kosztować, bo Artur zupełnie nie będzie mógł się na niczym skupić. Zwłaszcza, że myślami będzie wyłącznie przy Joannie i tym, co od niej usłyszał. Szczególnie, że nie poradzi sobie z myślą, że mógłby ją stracić, ale z drugiej strony nie będzie mógł nic zrobić...

