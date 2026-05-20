Koniec M jak miłość. Jagoda i Tadeusz znikną w 1936 odcinku. Szykuje się wyjazd na wiele miesięcy - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1936 ostatni przed wakacjami - poniedziałek, 25.05.2026, o godz. 20.55 w TVP2

Jagoda z Tadeuszem i córką Dorotką znikną w 1936 odcinku "M jak miłość"! To jedna z ulubionych rodzin wśród wszystkich bohaterów serialu. Jednak wiele wskazuje na to, że Kiemliczowie znikną z Grabiny na wiele miesięcy. Sprawa będzie miała swój początek już w finałowym odcinku obecnie emitowanego sezonu. To wtedy Bartek dowie się, co planują przyjaciele.

Wyjazd Jagody i Tadeusza. Przekażą obowiązki Bartkowi

To Jagoda poruszy z Lisieckim kwestię planowanego wyjazdu. Wytłumaczy Bartkowi, że mają szansę wyjechać nad polskie może i to na dłuższy czas. To zrobiłoby dobrze Dorotce oraz pomogłoby im zmienić klimat. Jagoda będzie mocno nastawiona na wyjazd, ale Tadeusz początkowo uzna, że nie może zostawiać przyjaciela z obowiązkami firmowymi samego.

- Cały Tadziu, przyszedłby, porozmawiał i dawno bylibyście już nad morzem - powie Lisiecki. - To jest świetna okazja. - No właśnie! Kilkanaście tygodni w innym klimacie zdecydowanie poprawiłoby odporność Dorotki. A ten domek na Helu wymaga niewielkiego remontu. Tadzik poradziłby sobie z nadzorowaniem prac, tylko martwi się, że... - Niech on o nic już się nie martwi...

Jagoda i Tadeusz wyjadą z Grabiny w finale sezonu "M jak miłość"

Lisiecki faktycznie porozmawia z przyjacielem i uzna, że może nadzorować firmę zdalnie. Bartek poprowadzi firmowe sprawy na miejscu. I tak oto da zielone światło na wyjazd rodziny na Hel. Z słów Jagody będzie wynikało, że znikną na kilka miesięcy, ale być może nieobecność w Grabinie potrwa o wiele dłużej. Często zdarza się, że takie informacje to zwiastun to dłuższej nieobecności danych bohaterów w serialu. Jak będzie w tym przypadku? To się jeszcze okaże.