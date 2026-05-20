Koniec M jak miłość. Joanna i Artur wpadną sobie w ramiona w ostatnim 1936 odcinku! Los sam ich ze sobą połączy - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1936 ostatni przed wakacjami - poniedziałek, 25.05.2026, o godz. 20.55 w TVP2

W ostatnim 1936 odcinku "M jak miłość" przed wakacjami Joanna i Artur znów na siebie wpadną. Mimo tego, iż wcale nie będą się na to umawiali, bo po odwołanym wspólnym wyjeździe do Krakowa po interwencji Judyty, ich relacje znacząco się ochłodzą. Do tego stopnia, że Rogowski zacznie nawet unikać swojej pięknej koleżanki i to nie tylko poza pracą, ale i w niej, a także będzie traktował ją z dystansem!

Ale w ostatnim 1936 odcinku "M jak miłość" przed przerwą wakacyjną ich drogi i tak się skrzyżują w trakcie porannego joggingu i to jeszcze jak! Wszystko przez to, że Joanna aż wpadnie Arturowi w ramiona, gdyż oboje będą biegali z głową w chmurach, myśląc właśnie o sobie. Aż w końcu los sam ich ze sobą połączy!

Tak Artur będzie się bronił przed zdradą Marysi w ostatnim 1936 odcinku "M jak miłość" przed wakacjami!

Oczywiście, w ostatnim 1936 odcinku "M jak miłość" przed wakacjami Artur i Joanna od razu nawzajem się przeproszą, gdyż każde z nich będzie czuło się winne. Tym bardziej, że w ogóle nie będą patrzeć się przed siebie, gdy dojdzie do ich zderzenia. A gdy w końcu się spojrzą i zobaczą siebie, to wszystko momentalnie wróci.

- Przepraszam... Cześć - rzuci Artur, na co Joanna odwzajemni się dokładnie tym samym.

Wówczas w ostatnim 1936 odcinku "M jak miłość" przed przerwą wakacyjną Rogowski będzie chciał powiedzieć coś więcej, ale nagle odejmie mu mowę. W tej sytuacji Dobrzańska pobiegnie dalej i zostawi zmieszanego Artura samego, który nie przestanie o niej myśleć.

Rogowski w końcu ulegnie Dobrzańskiej i zdradzi Marysię w ostatnim 1936 odcinku "M jak miłość" przed przerwą wakacyjną!

Jednak to w ostatnim 1936 odcinku "M jak miłość" przed wakacjami wcale nie będzie koniec ich spotkań i to nawet na tej trasie! Wszystko przez to, że w pewnym momencie Joanna zatrzyma się, aby odpocząć i także przemyśleć sobie kilka spraw, a Artur do niej dołączy. Rogowski przysiądzie się do swojej pięknej koleżanki, ale znów nie odezwie się do niej ani słowem. Mimo, że Dobrzańska wyzna mu nawet, że chce odejść z pracy, co następnie i uczyni!

I dopiero wtedy w ostatnim 1936 odcinku "M jak miłość" przed przerwą wakacyjną do Artura wszystko dojdzie i zdecyduje się przemówić! Rogowski zjawi się przed domem Joanny, gdzie także wyzna jej swoje uczucia, a następnie zacznie ją całować. Aż w końcu wejdzie do środka i spędzi z nią pierwszą wspólną noc!

