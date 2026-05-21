Koniec M jak miłość. Judyta stanie w obronie Artura w ostatnim 1936 odcinku! Tak się zmieni po jej ostatniej interwencji - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1936 ostatni przed wakacjami - poniedziałek, 25.05.2026, o godz. 20.55 w TVP2

W 1936 odcinku "M jak miłość", ostatnim przed wakacjami, Agnes znów ostro wkurzy się na ojca po swojej rozmowie z Basią (Karina Woźniak). Wszystko przez to, że nawet przebywająca w Hamburgu siostra domyśli się, że z ich ojcem jest coś nie tak, bo zauważy niepokojącą zmianę w jego zachowaniu. I choć Rotke nie wyda Rogowskiego przed jego córką, to nie zostawi tego bez komentarza. Tym bardziej, że ich rozmowie będzie przysłuchiwać się Judyta.

Oczywiście, w 1936 odcinku "M jak miłość", ostatnim przed przerwą wakacyjną Kosowska będzie zaskoczona zachowaniem Rotke, która nie wyda Rogowskiego przed swoją siostrą. Zwłaszcza, że przecież do niej od razu poszła na skargę i nie inaczej będzie i teraz, gdy po rozmowie z Basią nie wytrzyma i głośno skomentuje, co myśli.

- Czyli wszyscy wiedzą, że z tatą jest coś nie tak i to nawet Basia i to z daleka - przyzna zirytowana Agnes.

Judyta błędnie oceni zmianę w zachowaniu Artura w 1936 odcinku "M jak miłość", ostatnim przed wakacjami!

Ale tym razem w 1936 odcinku "M jak miłość", ostatnim przed wakacjami, Rotke nie będzie miała co liczyć na wsparcie Kosowskiej! Wszystko przez to, że Judyta niespodziewanie stanie w obronie Artura. Szczególnie, że po ich ostatniej rozmowie Rogowski naprawdę się zmieni.

Jednak w 1936 odcinku "M jak miłość", ostatnim przed przerwą wakacyjną Judyta zauważy te przemianę wyłącznie pod kątem Joanny, o co oczywiście jej chodziło. A nie tego, jak teraz będzie zachowywał się nieobecny i przygaszony Artur wobec swoich bliskich.

- Wiesz co, ale mnie się wydaje, że po naszej ostatniej rozmowie coś jednak do niego dotarło, naprawdę. Mam wrażenie, że on w ogóle unika tej Joanny. A już w ogóle jak z nią rozmawia, to traktuje ją z dystansem - zauważy Judyta.

Odmieniony Rogowski zdradzi Marysię z Joanną w 1936 odcinku "M jak miłość", ostatnim przed przerwą wakacyjną!

Zwłaszcza, że jego zmianę w zachowaniu w 1936 odcinku "M jak miłość", ostatnim przed wakacjami, zauważą już wszyscy od Basi, przez Agnes, a nawet Marysię (Małgorzata Pieńkowska) z Barbarą (Teresa Lipowska). Ale nie Judyta, która skupi się tylko na Joannie.

Tyle tylko, że finalnie w 1936 odcinku "M jak miłość", ostatnim przed przerwą wakacyjną nie doprowadzi to do niczego dobrego, bo ostatecznie Artur się złamie i zdradzi Marysię z Joanną, co wyczuje nawet jego własna żona, a zobaczy nawet i córka. A broniąca go psychoterapeutka nie...

