Koniec M jak miłość. Agnes spróbuje odwieść Artura od zdrady! Będzie walczyć o małżeństwo ojca, ale to nie zadziała - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1936 ostatni przed wakacjami - poniedziałek, 25.05.2026, o godz. 20.55 w TVP2

W 1936 odcinku „M jak miłość”, ostatnim przed wakacyjną przerwą, Agnes odkryje sekret ojca. Od dłuższego czasu obserwuje dziwną zażyłość jego i Joanny. Dziewczyna zauważy, że Artur wcale nie wyjechał służbowo, jak powiedział Marysi, ale pojechał prosto pod dom Joanny. To właśnie wtedy córka Rogowskiego zacznie podejrzewać najgorsze. Tym bardziej, że już wcześniej wyczuwała dziwne napięcie między ojcem a lekarką z przychodni. Joanna nie będzie już ukrywać swoich uczuć do Artura, a w finale sezonu zdecyduje się nawet odejść z pracy właśnie z powodu miłości do Rogowskiego.

Agnes będzie obserwowała Artura i Joannę z ukrycia

Agnes pojedzie za ojcem i zatrzyma samochód niedaleko domu Joanny. Nie wysiądzie jednak od razu. Z ukrycia zobaczy scenę, która kompletnie nią wstrząśnie. Najpierw Artur wyzna uczucia lekarce, a potem pocałuje Joannę, a chwilę później oboje wejdą do środka mieszkania lekarki. Dla Agnes stanie się jasne, że ojciec właśnie przekracza granicę, po której nic już nie będzie takie samo.

Telefon Agnes do Artura w 1936 odcinku „M jak miłość”

W ostatniej chwili Agnes spróbuje jeszcze zareagować. Chwyci za telefon i zadzwoni do ojca, jakby chciała go zatrzymać i zmusić do opamiętania. Wszystko wskazuje na to, że gdyby Artur odebrał, córka powiedziałaby mu kilka gorzkich słów i próbowała przemówić do rozsądku. Telefon Rogowskiego okaże się jednak wyłączony.

To będzie dla Agnes bolesny sygnał, że ojciec świadomie odciął się od świata i nie chce, by ktokolwiek mu przeszkadzał. Dziewczyna nie zdecyduje się zapukać do drzwi Joanny. Ostatecznie odjedzie sprzed domu lekarki kompletnie rozbita. Choć widzowie nie zobaczą dokładnie, co wydarzy się za zamkniętymi drzwiami mieszkania Joanny, wiele będzie wskazywało na to, że po wyznaniu sobie uczuć Artur i Joanna jeszcze bardziej się do siebie zbliżą.

W finale sezonu „M jak miłość” Rogowski całkowicie pogubi się w swoich emocjach i zapomni o Marysi, która wciąż niczego nie będzie świadoma. Tymczasem Agnes jako pierwsza odkryje prawdę i boleśnie przekona się, że nie udało jej się uratować małżeństwa ojca