La Promesa - pałac tajemnic, odcinek 405. Prawdziwa przyczyna ataków duszności Virtudes wychodzi na jaw - ZDJĘCIA

W minionym, 404. epizodzie doszło do oskarżenia Very o kradzież pieniędzy przez Marię, a Salvador zwrócił się do don Romulo z prośbą o stanowisko pierwszego lokaja. Ponadto Abel poinformował Manuela o posiadaniu żony, co wywołało ogromny szok u Jany. Virtudes natomiast opowiedziała matce o swoich problemach zdrowotnych. Finał odcinka przyniósł stanowczą reakcję Manuela, który potępił intrygi Jimeny i nakazał jej opuścić pałac.

Streszczenie odcinka 405 serialu La Promesa. Pałac żyje awanturą

Gigantyczna sprzeczka między Jimeną a Manuelem wywołała ogromne poruszenie. Zarówno arystokraci, jak i zaniepokojona służba nieustannie dyskutują o tej burzliwej wymianie zdań. Konflikt ten ostatecznie przekreślił szanse na uratowanie ich i tak już bardzo słabego małżeństwa.

Zdecydowanie bardziej pozytywna atmosfera panuje w rewirach służby. Szczęśliwy Salvador od razu dzieli się z narzeczoną znakomitymi wieściami. Surowy zazwyczaj don Romulo postanowił zapomnieć o jego dawnych przewinieniach i dał mu oficjalną szansę na zdobycie upragnionego awansu. To otwiera przed młodą parą perspektywę znacznie lepszego życia.

W pałacowej kuchni dochodzi do trudnych scen. Wyczerpana Virtudes postanawia zrzucić z siebie ciężar tajemnicy i mówi całą prawdę. Kobieta wyznaje zmartwionej Simonie oraz pełnej współczucia Candeli, co tak naprawdę jest powodem jej fatalnego stanu zdrowia i powtarzających się ataków.

Równolegle Maria Fernandez podejmuje decyzję o zakończeniu milczenia. Kobieta obdarza Janę ogromnym zaufaniem i wyjaśnia jej prawdziwą, niezwykle trudną dla niej przyczynę ostrego konfliktu z Verą. Maria liczy, że przyjaciółka okaże jej w tej sytuacji niezbędne wsparcie.

Z kolei Pelayo wciąż zmaga się z ogromnym strachem o życie i zdrowie swojej ukochanej. Mężczyzna ponownie apeluje do Cataliny, domagając się od niej zachowania maksymalnej ostrożności. Prosi, aby bezwzględnie uważała na każdy ruch w towarzystwie niezwykle groźnego pana Cavendisha.

La Promesa, odcinek 405. Kiedy i gdzie oglądać hiszpańską telenowelę?

Hiszpańska produkcja gości na ekranach telewizorów od poniedziałku do piątku punktualnie o godzinie 15:05 na kanale TVP2. Najnowszy, 405. odcinek zostanie pokazany w piątek, 5 czerwca 2026 roku. Osoby, które nie zdążą na premierę telewizyjną, nie mają powodów do zmartwień. Wszystkie starsze, jak i najnowsze epizody są dostępne dla widzów w internecie za pośrednictwem platformy TVP VOD.

Fabuła i obsada serialu La Promesa

Jana z każdym dniem odkrywa kolejne, mroczne tajemnice wpływowego rodu Lujan. Mury posiadłości La Promesa skrywają wiele intryg, a każdy dzień to dla głównej bohaterki nowe, niebezpieczne wyzwania. Dziewczyna ukrywa swoje prawdziwe cele, próbując przetrwać w pełnym kłamstw i manipulacji środowisku. Dodatkowym utrudnieniem jest jej relacja z Manuelem, która każe jej wybierać między planowaną zemstą a prawdziwym uczuciem. Narastające napięcie w rezydencji zwiastuje, że prawda będzie znacznie gorsza, niż początkowo zakładała.

W produkcji występują:

Ana Garcés jako Jana Expósito

Eva Martín jako Cruz Ezquerdo de Luján

Manuel Regueiro jako Alonso de Luján

Arturo Sancho jako Manuel Luján Ezquerdo

María Castro jako Pía Adarre

Joaquín Climent jako Rómulo Baeza

Antonio Velázquez jako Mauro Moreno

Carmen Flores Sandoval jako Simona Martínez

Teresa Quintero jako Candela García

Carmen Asecas jako Catalina Luján

Paula Losada jako Jimena

Alicia Bercán jako Leonor Luján Ezquerdo

Alberto González jako Juan Ezquerdo

Marga Martínez jako Petra Arcos

Enrique Fortún jako Lope Ruiz

Sara Molina jako María Fernández

Laura Simón jako Lola Montoro

Rafa de Vera jako Conrado Funes