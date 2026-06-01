La Promesa - pałac tajemnic, odcinek 405. Prawdziwa przyczyna ataków duszności Virtudes wychodzi na jaw - ZDJĘCIA

Spis treści
W minionym, 404. epizodzie doszło do oskarżenia Very o kradzież pieniędzy przez Marię, a Salvador zwrócił się do don Romulo z prośbą o stanowisko pierwszego lokaja. Ponadto Abel poinformował Manuela o posiadaniu żony, co wywołało ogromny szok u Jany. Virtudes natomiast opowiedziała matce o swoich problemach zdrowotnych. Finał odcinka przyniósł stanowczą reakcję Manuela, który potępił intrygi Jimeny i nakazał jej opuścić pałac.
Streszczenie odcinka 405 serialu La Promesa. Pałac żyje awanturą
Gigantyczna sprzeczka między Jimeną a Manuelem wywołała ogromne poruszenie. Zarówno arystokraci, jak i zaniepokojona służba nieustannie dyskutują o tej burzliwej wymianie zdań. Konflikt ten ostatecznie przekreślił szanse na uratowanie ich i tak już bardzo słabego małżeństwa.
Zdecydowanie bardziej pozytywna atmosfera panuje w rewirach służby. Szczęśliwy Salvador od razu dzieli się z narzeczoną znakomitymi wieściami. Surowy zazwyczaj don Romulo postanowił zapomnieć o jego dawnych przewinieniach i dał mu oficjalną szansę na zdobycie upragnionego awansu. To otwiera przed młodą parą perspektywę znacznie lepszego życia.
W pałacowej kuchni dochodzi do trudnych scen. Wyczerpana Virtudes postanawia zrzucić z siebie ciężar tajemnicy i mówi całą prawdę. Kobieta wyznaje zmartwionej Simonie oraz pełnej współczucia Candeli, co tak naprawdę jest powodem jej fatalnego stanu zdrowia i powtarzających się ataków.
Równolegle Maria Fernandez podejmuje decyzję o zakończeniu milczenia. Kobieta obdarza Janę ogromnym zaufaniem i wyjaśnia jej prawdziwą, niezwykle trudną dla niej przyczynę ostrego konfliktu z Verą. Maria liczy, że przyjaciółka okaże jej w tej sytuacji niezbędne wsparcie.
Z kolei Pelayo wciąż zmaga się z ogromnym strachem o życie i zdrowie swojej ukochanej. Mężczyzna ponownie apeluje do Cataliny, domagając się od niej zachowania maksymalnej ostrożności. Prosi, aby bezwzględnie uważała na każdy ruch w towarzystwie niezwykle groźnego pana Cavendisha.
La Promesa, odcinek 405. Kiedy i gdzie oglądać hiszpańską telenowelę?
Hiszpańska produkcja gości na ekranach telewizorów od poniedziałku do piątku punktualnie o godzinie 15:05 na kanale TVP2. Najnowszy, 405. odcinek zostanie pokazany w piątek, 5 czerwca 2026 roku. Osoby, które nie zdążą na premierę telewizyjną, nie mają powodów do zmartwień. Wszystkie starsze, jak i najnowsze epizody są dostępne dla widzów w internecie za pośrednictwem platformy TVP VOD.
Fabuła i obsada serialu La Promesa
Jana z każdym dniem odkrywa kolejne, mroczne tajemnice wpływowego rodu Lujan. Mury posiadłości La Promesa skrywają wiele intryg, a każdy dzień to dla głównej bohaterki nowe, niebezpieczne wyzwania. Dziewczyna ukrywa swoje prawdziwe cele, próbując przetrwać w pełnym kłamstw i manipulacji środowisku. Dodatkowym utrudnieniem jest jej relacja z Manuelem, która każe jej wybierać między planowaną zemstą a prawdziwym uczuciem. Narastające napięcie w rezydencji zwiastuje, że prawda będzie znacznie gorsza, niż początkowo zakładała.
W produkcji występują:
- Ana Garcés jako Jana Expósito
- Eva Martín jako Cruz Ezquerdo de Luján
- Manuel Regueiro jako Alonso de Luján
- Arturo Sancho jako Manuel Luján Ezquerdo
- María Castro jako Pía Adarre
- Joaquín Climent jako Rómulo Baeza
- Antonio Velázquez jako Mauro Moreno
- Carmen Flores Sandoval jako Simona Martínez
- Teresa Quintero jako Candela García
- Carmen Asecas jako Catalina Luján
- Paula Losada jako Jimena
- Alicia Bercán jako Leonor Luján Ezquerdo
- Alberto González jako Juan Ezquerdo
- Marga Martínez jako Petra Arcos
- Enrique Fortún jako Lope Ruiz
- Sara Molina jako María Fernández
- Laura Simón jako Lola Montoro
- Rafa de Vera jako Conrado Funes