W 939. odcinku Sinan i Aynur zostali zamknięci w jednym pokoju. Derya z kolei knuła intrygę przeciwko Ayse. Poyraz rozmawiał o przyjacielskich relacjach, ale ostatecznie zrezygnował z deklaracji uczuć względem Nany, popadając w furię. Cansel, zaszczuta przez Truciznę, w obawie przed ujawnieniem prawdy bliskim, musiała zdecydować się na drastyczne działanie.

„Dziedzictwo” odc. 940: Krwawy zamach na Ayse

Spanikowana i zapędzona w kozi róg Derya dowiaduje się, że Ayse zdemaskowała ją i poznała kulisy śmierci Leyli. W akcie desperacji kobieta uszkadza hamulce w aucie policjantki. Ten czyn prowadzi wkrótce do makabrycznego wypadku drogowego.

"Dziedzictwo" odc. 940: Aynur nie potrafi ukryć zazdrości

Zamknięci w sypialni Aynur i Sinan czują coraz większe skrępowanie niespodziewaną bliskością. Prokuratorowi trudno się z tym pogodzić, jednak dostrzega u gosposi wyraźną zazdrość.

"Dziedzictwo" odc. 940: Intryga wścibskiej Sibel

Z kolei w posiadłości Poyraz otwiera się przed Mertem. Wyzna mu, jak bardzo kocha Nanę, co przypadkiem podsłuchuje wścibska Sibel. Kobieta natychmiast donosi o wszystkim Cennet.

"Dziedzictwo" odc. 940: Plan porwania Nany i Yusufa

Zszokowana matka Poyraza przysięga, że do końca życia nie zaakceptuje tego związku. Mimo zaprzeczeń ze strony młodych, Cansel, pod presją Trucizny, układa plan uprowadzenia Nany i Yusufa.

"Dziedzictwo" - kiedy i gdzie oglądać?

Turecki hit „Dziedzictwo” można oglądać codziennie, od poniedziałku do niedzieli, o godzinie 16:05 na antenie TVP1. Premiera 940. odcinka zaplanowana jest na sobotę, 6 czerwca 2026 roku. Odcinki są także dostępne w każdej chwili na platformie TVP VOD.

"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada

Fabuła serialu skupia się na losach Seher i Kevser, córek Yusufa. Po śmierci Kevser, która osierociła małego Yusufa, chłopiec trafia pod opiekę zimnego Yamana. Seher postanawia walczyć o odzyskanie siostrzeńca, choć nie będzie to łatwe.

