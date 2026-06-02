Po brutalnej śmierci Yamana z rąk gangstera nazywanego Trucizną, los Nany i jej małego podopiecznego stał się niezwykle dramatyczny. Od dłuższego czasu bohaterowie zmuszeni są ukrywać się przed przestępcą, który za wszelką cenę dąży do zlikwidowania jedynych świadków morderstwa. Niestety, ucieczka okazuje się bezskuteczna, a spokój był tylko pozorny. W 929. odcinku poważnie zraniony Trucizna wybudził się ze śpiączki w szpitalu. Grożąc personelowi medycznemu, szybko powrócił do przestępczej działalności. Z kolei w epizodzie numer 935 nawiązał kontakt z Cansel, stawiając ją przed dramatycznym wyborem. Szantażując kobietę ujawnieniem jej ukrywanych sekretów, zmusił ją do współpracy, polegającej na wystawieniu Nany i bezbronnego chłopca. Poddana bezlitosnemu terrorowi psychicznemu Cansel, staje się ogromnym zagrożeniem dla pary głównych bohaterów.

Dziedzictwo odc. 940: Cansel obmyśla plan porwania Nany i Yusufa

Szantażowana przez bezwzględnego przestępcę i działająca pod presją uciekającego czasu, Cansel widzi przed sobą tylko jedno rozwiązanie. Pod wpływem strachu zaczyna skrupulatnie przygotowywać plan uprowadzenia Yusufa oraz jego opiekunki. Działania kobiety napędza przerażenie przed zdemaskowaniem jej tajemnic. Cansel zdaje sobie sprawę, że najmniejszy błąd może skutkować ujawnieniem przez Truciznę sekretów, co zrujnowałoby jej życie. Dlatego bardzo dokładnie analizuje każdy szczegół, by podstępnie zwabić niczego niespodziewających się bohaterów prosto w zastawioną pułapkę.

Kiedy emisja odcinka 940 serialu Dziedzictwo na TVP1?

Turecką telenowelę "Dziedzictwo" można śledzić przez cały tydzień o 16:05 na antenie TVP1. Odcinek 940 zostanie zaprezentowany widzom w sobotę, 6 czerwca 2026 roku. Osoby, które nie zdążą przed telewizory, znajdą powtórki oraz wszystkie archiwalne odcinki w serwisie streamingowym TVP VOD.

Dziedzictwo: O czym jest turecka telenowela i kto znajduje się w obsadzie?

Fabuła ogniskuje się wokół historii skromnie żyjących córek Yusufa: Seher i Kevser. Ich relacje ulegają zmianie, kiedy druga z nich staje na ślubnym kobiercu z bogaczem pochodzącym z rodu Kyrymly. Para doczekuje się synka, który otrzymuje imię po dziadku. Niestety, niedługo potem mąż Kevser umiera, a ona sama ciężko zapada na zdrowiu. Tuż przed śmiercią błaga siostrę o zaopiekowanie się pięcioletnim synem. Gdy kobieta odchodzi, młody Yusuf trafia do domu surowego wuja, Yamana. Od tej pory głównym celem Seher staje się walka o odzyskanie siostrzeńca.

