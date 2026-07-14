Panna młoda, odcinek 155. Hancer pomaga Beyzie, a Cihan poznaje prawdę o dziecku

Telenowela "Panna młoda" zadebiutowała niedawno w ramówce TVP2. Premiera tego tureckiego serialu w rodzimym kraju miała miejsce w 2024 roku, a polscy widzowie oglądają go od 20 stycznia 2026 roku. Produkcja zastąpiła emitowaną wcześniej "Miłość i nadzieję". Zastanawiacie się, co spotka głównych bohaterów? Poniżej prezentujemy streszczenie 155. odcinka.

Tureckie seriale: rozpoznaj bohatera po oczach Pytanie 1 z 10 “Zakazany owoc” – co to za postać? Ender Zeynep Sahika Zehra Następne pytanie

Co się wydarzy w 155. odcinku serialu "Panna młoda"? (emisja 27 lipca 2026 r.)

Znamy już szczegóły tego, co wydarzy się w 155. epizodzie tureckiej produkcji "Panna młoda". Melih skupia się na wspieraniu Hancer, przez co Sinem czuje się odrzucona. Mukadder decyduje się na wyznanie prawdy Cihanowi – okazuje się, że dziecko Beyzy nie jest jego. Wściekły Cihan usiłuje odebrać Nusretowi Beyzę wraz z maluchem. W akcie desperacji kobieta z dzieckiem szuka schronienia w domu Hancer i Deryi.

PRZECZYTAJ TEŻ: M jak miłość. Natalka zaliczy wpadkę przed Adamem. Tak się wykręci ze spotkania z Lipińskim w nowym sezonie

Ile odcinków ma telenowela "Panna młoda"? Data emisji finału w Polsce

Turecki serial "Panna młoda" zalicza się do produkcji wieloodcinkowych. Obecnie wyprodukowano 325 odcinków podzielonych na trzy sezony. Z racji tego, że oryginalne epizody trwają blisko dwie godziny, polski nadawca najprawdopodobniej podzieli je na krótsze części, co podwoi ich liczbę. Warto dodać, że w Turcji serial jest nadal emitowany, więc ostateczna liczba odcinków nie jest znana. Pewne jest natomiast to, że z bohaterami – Hançer i Cihanem – spędzimy co najmniej kilka najbliższych lat.

Kto jest kim w serialu "Panna młoda"? Aktorzy i ich role

W role głównych bohaterów wcielili się Talya Çelebi (Hançer) oraz Cenay Türksever (Cihan). Na ekranie towarzyszą im również inni aktorzy. Poniżej przedstawiamy pełną obsadę serialu:

Can Tarakçı jako Cemil

Betigül Ceylan jako Mukadder Develioglu

Günnur Adıgüzel jako Gülsüm

Elif Çapkin jako Yonca

Ceren Yuksekkaya jako Derya

Sidal Damar jako Sinem

Günes Ebrar Özgül jako Mine

Türker Kantar jako Emir

Çisel Kuskan jako Beyza

Derya Deniz Değirmenci jako Yasemin

PRZECZYTAJ TEŻ: M jak miłość. Nowa praca Joanny w kolejnym sezonie. Oto, gdzie ucieknie z przychodni Rogowskiego