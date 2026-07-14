Panna młoda, odcinek 155. Hancer pomaga Beyzie, a Cihan poznaje prawdę o dziecku

Kasia Kowalska
2026-07-14 17:25

"Panna młoda" (tur. "Gelin") to historia młodej Hancer. Kobieta wcześnie straciła rodziców i od zawsze musiała sama dbać o swój byt. Zgadza się na aranżowany ślub z Cihanem, aby zdobyć środki na ratowanie zdrowia brata. Z czasem finansowy układ przeradza się w płomienne uczucie. 155. odcinek zadebiutuje na ekranach TVP2 w poniedziałek 27 lipca. Co przygotowali twórcy? Sprawdźcie nasze szczegółowe streszczenie.

Zatroskana Hancer o czymś opowiada. O jej pomocy dla Beyzy w serialu Panna młoda przeczytasz na SE Superseriale.
Autor: Screen Youtube/ Gelin/ Youtube

Telenowela "Panna młoda" zadebiutowała niedawno w ramówce TVP2. Premiera tego tureckiego serialu w rodzimym kraju miała miejsce w 2024 roku, a polscy widzowie oglądają go od 20 stycznia 2026 roku. Produkcja zastąpiła emitowaną wcześniej "Miłość i nadzieję". Zastanawiacie się, co spotka głównych bohaterów? Poniżej prezentujemy streszczenie 155. odcinka.

Tureckie seriale: rozpoznaj bohatera po oczach
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“Zakazany owoc” – co to za postać?
“Zakazany owoc” – co to za postać?

Co się wydarzy w 155. odcinku serialu "Panna młoda"? (emisja 27 lipca 2026 r.)

Znamy już szczegóły tego, co wydarzy się w 155. epizodzie tureckiej produkcji "Panna młoda". Melih skupia się na wspieraniu Hancer, przez co Sinem czuje się odrzucona. Mukadder decyduje się na wyznanie prawdy Cihanowi – okazuje się, że dziecko Beyzy nie jest jego. Wściekły Cihan usiłuje odebrać Nusretowi Beyzę wraz z maluchem. W akcie desperacji kobieta z dzieckiem szuka schronienia w domu Hancer i Deryi.

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Ile odcinków ma telenowela "Panna młoda"? Data emisji finału w Polsce

Turecki serial "Panna młoda" zalicza się do produkcji wieloodcinkowych. Obecnie wyprodukowano 325 odcinków podzielonych na trzy sezony. Z racji tego, że oryginalne epizody trwają blisko dwie godziny, polski nadawca najprawdopodobniej podzieli je na krótsze części, co podwoi ich liczbę. Warto dodać, że w Turcji serial jest nadal emitowany, więc ostateczna liczba odcinków nie jest znana. Pewne jest natomiast to, że z bohaterami – Hançer i Cihanem – spędzimy co najmniej kilka najbliższych lat.

Kto jest kim w serialu "Panna młoda"? Aktorzy i ich role

W role głównych bohaterów wcielili się Talya Çelebi (Hançer) oraz Cenay Türksever (Cihan). Na ekranie towarzyszą im również inni aktorzy. Poniżej przedstawiamy pełną obsadę serialu:

  • Can Tarakçı jako Cemil
  • Betigül Ceylan jako Mukadder Develioglu
  • Günnur Adıgüzel jako Gülsüm
  • Elif Çapkin jako Yonca
  • Ceren Yuksekkaya jako Derya
  • Sidal Damar jako Sinem
  • Günes Ebrar Özgül jako Mine
  • Türker Kantar jako Emir
  • Çisel Kuskan jako Beyza
  • Derya Deniz Değirmenci jako Yasemin

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