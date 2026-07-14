Panna młoda, odcinek 155. Hancer pomaga Beyzie, a Cihan poznaje prawdę o dziecku

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Telenowela "Panna młoda" zadebiutowała niedawno w ramówce TVP2. Premiera tego tureckiego serialu w rodzimym kraju miała miejsce w 2024 roku, a polscy widzowie oglądają go od 20 stycznia 2026 roku. Produkcja zastąpiła emitowaną wcześniej "Miłość i nadzieję". Zastanawiacie się, co spotka głównych bohaterów? Poniżej prezentujemy streszczenie 155. odcinka.
Co się wydarzy w 155. odcinku serialu "Panna młoda"? (emisja 27 lipca 2026 r.)
Znamy już szczegóły tego, co wydarzy się w 155. epizodzie tureckiej produkcji "Panna młoda". Melih skupia się na wspieraniu Hancer, przez co Sinem czuje się odrzucona. Mukadder decyduje się na wyznanie prawdy Cihanowi – okazuje się, że dziecko Beyzy nie jest jego. Wściekły Cihan usiłuje odebrać Nusretowi Beyzę wraz z maluchem. W akcie desperacji kobieta z dzieckiem szuka schronienia w domu Hancer i Deryi.
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Ile odcinków ma telenowela "Panna młoda"? Data emisji finału w Polsce
Turecki serial "Panna młoda" zalicza się do produkcji wieloodcinkowych. Obecnie wyprodukowano 325 odcinków podzielonych na trzy sezony. Z racji tego, że oryginalne epizody trwają blisko dwie godziny, polski nadawca najprawdopodobniej podzieli je na krótsze części, co podwoi ich liczbę. Warto dodać, że w Turcji serial jest nadal emitowany, więc ostateczna liczba odcinków nie jest znana. Pewne jest natomiast to, że z bohaterami – Hançer i Cihanem – spędzimy co najmniej kilka najbliższych lat.
Kto jest kim w serialu "Panna młoda"? Aktorzy i ich role
W role głównych bohaterów wcielili się Talya Çelebi (Hançer) oraz Cenay Türksever (Cihan). Na ekranie towarzyszą im również inni aktorzy. Poniżej przedstawiamy pełną obsadę serialu:
- Can Tarakçı jako Cemil
- Betigül Ceylan jako Mukadder Develioglu
- Günnur Adıgüzel jako Gülsüm
- Elif Çapkin jako Yonca
- Ceren Yuksekkaya jako Derya
- Sidal Damar jako Sinem
- Günes Ebrar Özgül jako Mine
- Türker Kantar jako Emir
- Çisel Kuskan jako Beyza
- Derya Deniz Değirmenci jako Yasemin
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