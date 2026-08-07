Panna młoda, odcinki 167-172. Hancer chce się zabić! Wszystko przez decyzję İhana

Spis treści
- „Panna młoda” - Cihan posunie się do przestępstwa, a i tak straci Hancer
- „Panna młoda” odcinek 167. To się wydarzy 10 sierpnia
- „Panna młoda” odcinek 168. To się wydarzy 11 sierpnia
- „Panna młoda” odcinek 169. To się wydarzy 12 sierpnia
- „Panna młoda” odcinek 170. To się wydarzy 13 sierpnia
- „Panna młoda” odcinek 171. To się wydarzy 14 sierpnia
- „Panna młoda” odcinek 172. To się wydarzy 15 sierpnia
- Tak będzie wyglądał ślub Hancer i Meliha. Cihan dostanie szału - ZDJĘCIA
„Panna młoda” - Cihan posunie się do przestępstwa, a i tak straci Hancer
Nadchodzące epizody serialu „Panna młoda” (10-15 sierpnia) z pewnością wbiją widzów w fotele. Zdesperowany Cihan porywa Meliha, a Hancer, by go ocalić, grozi własną śmiercią. Choć fizycznie uchodzą z tego cało, Cihan musi zmierzyć się z ogromnym bólem – Hancer poślubia Meliha. W międzyczasie na jaw wychodzą nowe tajemnice dotyczące rezydencji. Co dokładnie się wydarzy? Sprawdź streszczenia odcinków 167-172.
„Panna młoda” odcinek 167. To się wydarzy 10 sierpnia
Cihan planuje zemstę na Melihu. Ten z kolei postanawia dołączyć do załogi statku. Tymczasem Sinem wraca do posiadłości, a Cihan realizuje swój groźny plan – porywa Meliha i zawozi do niego Hancer.
„Panna młoda” odcinek 168. To się wydarzy 11 sierpnia
Hancer znajduje się na skraju wytrzymałości i myśli o samobójstwie. Szuka pomocy u Ertugrula, który daje jej wsparcie i cenne rady. Z kolei Beyza zaskakuje domowników informacją o ciąży Hancer.
„Panna młoda” odcinek 169. To się wydarzy 12 sierpnia
Derya wyjawia Cemilowi prawdę o Hancer. Dochodzi do konfrontacji Meliha, Hancer i Cihana w domu Cemila. Sinem orientuje się w intencjach Meliha, a ten składa Hancer pewną propozycję.
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„Panna młoda” odcinek 170. To się wydarzy 13 sierpnia
Fadime nie potrafi wybaczyć swojemu synowi. Beyza manipuluje Mukadder i Sinem. Cihan zamierza zniszczyć stary dom przypominający mu o Hancer. Ta jednak stanowczo się sprzeciwia i staje na ślubnym kobiercu z Melihem.
„Panna młoda” odcinek 171. To się wydarzy 14 sierpnia
Melih demonstruje Cihanowi dowód swojego małżeństwa z Hancer. Wybucha kłótnia, a wściekły Cihan chce zrównać stary dom z ziemią. Ertugrul informuje Cemila o zaistniałej sytuacji. Sinem obwinia siebie o to, że zaufała Melihowi.
„Panna młoda” odcinek 172. To się wydarzy 15 sierpnia
Yonca wyznaje Deryi, że ma kontakt ze swoim dzieckiem. Melih i Hancer pojawiają się na kolacji u Cihana, przyjmując jego wyzwanie. Tayyar tłumaczy Deryi, że dziecko Yoncy przebywa pod opieką rodziny Develiolu.
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