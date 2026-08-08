Pierwsza miłość. Rewolucja w serialu na jesień. To wydarzy się w nowych odcinkach - ZDJĘCIA

Co wydarzy się w "Pierwszej miłości" po wakacjach?

Jeszcze przed wakacyjną przerwą twórcy zaskoczyli widzów powrotem Pawła Krzyżanowskiego, którego po latach odnalazł w kolumbijskim więzieniu Janek (Maciej Mikołajczyk). Uwolnienie dawnego męża Marysi było dopiero początkiem historii, bo teraz bohater będzie musiał zmierzyć się z konsekwencjami swojej przeszłości. Nowe odcinki pokażą, że wydarzenia z Kolumbii wciąż będą rzucały cień na życie Pawła, Marysi, Kacpra i Julki. Dla całej rodziny rozpocznie się zupełnie nowy rozdział, a dawne tajemnice jeszcze długo nie dadzą o sobie zapomnieć.

Kinga zacznie od nowa, a Janek odkryje sekret

Jesień przyniesie także kolejne zmiany w życiu Kingi (Aleksandra Zienkiewicz) i Janka (Maciej Mikołajczyk). Po burzliwych wydarzeniach ostatnich miesięcy i kryzysie, który doprowadził do rozpadu ich małżeństwa, Kinga spróbuje rozpocząć wszystko od nowa. Tymczasem Janek natrafi na sekret, który może całkowicie odmienić jego życie.

Nowe twarze w kolejnym sezonie "Pierwszej miłości"

Nowy sezon "Pierwszej miłości" przyniesie również spore zmiany w obsadzie. W serialu rozwinie się wątek Rafała Królikowskiego, który wciela się w doktora Kochańskiego. Choć na pierwszy rzut oka będzie charyzmatycznym lekarzem, szybko okaże się jedną z najbardziej tajemniczych i niebezpiecznych postaci nowych odcinków. Po przerwie do serialu wróci także Stefan Pawłowski, a w obsadzie zadebiutuje Kamil Nożyński. Twórcy zapowiadają, że ich bohaterowie odegrają ważną rolę w wydarzeniach nadchodzącego sezonu.

Zemsta, dramaty i ważne tematy

Na brak zwrotów akcji nie będą mogli narzekać również fani wątków Emilki (Anna Ilczuk), Marty (Honorata Witańska), Melki (Ewa Jakubowicz), Elizy (Anna Maria Sieklucka) czy Angeliki (Patrycja Franczak). Jedną z głównych antagonistek nowych odcinków stanie się Łucja Reterska (Anna Samusionek), której zemsta dosięgnie wielu bohaterów.

Scenarzyści po raz kolejny połączą rodzinne dramaty i miłosne zawirowania z tematami bliskimi współczesnym widzom. W nowych odcinkach pojawią się m.in. wątki zdrowia psychicznego młodych ludzi, presji mediów społecznościowych, uzależnień, samotności, odpowiedzialności rodzicielskiej, a także sztucznej inteligencji i dezinformacji.