W poprzednich wydarzeniach (odc. 4242–4243) konflikt w rodzinie Olszewskich znacząco się zaostrzył. Eliza coraz wyraźniej dąży do zakończenia małżeństwa z Bolesławem i przygotowuje się do rozwodu, jednocześnie próbując zabezpieczyć interesy swoje oraz córki Angeliki. Kobieta wie, że Bolesław posiada informacje dotyczące Białego – partnera Angeliki, który przebywa w Kosowie, gdzie doszło do niebezpiecznego wybuchu. Bolesław pomoże córce dowiedzieć się, co dzieje się z jej ukochanym pod warunkiem, że będzie zeznawała w sądzie przeciwko matce. Dodatkowo Eliza prowadzi sekretne, intymne spotkania ze Świdrem, co Bolesław planuje wykorzystać przeciwko żonie w sądzie. Relacje rodzinne zamieniają się w coraz bardziej skomplikowaną sieć oskarżeń i manipulacji.

Pierwsza miłość po wakacjach ZWIASTUN. Kamil zginie w Kosowie? Bartek wróci do Emilki!

„Pierwsza miłość” - streszczenie odcinka 4244

Bolesław triumfuje ponieważ jest w posiadaniu informacji o Białym i teraz może przekazać je córce. Nie wszystko idzie jednak zgodnie z planem - w obecności Angeliki, a także Igi i Filipa, małżeństwo Olszewskich wchodzi w ostrą kłótnię. Eliza specjalnie prowokuje starcie, ma w tym swój ukryty cel – na ostatniej prostej przed rozwodem rozpaczliwie próbuje zebrać dowody przeciwko mężowi.

Kto będzie górą w tym starciu? Czy Bolesław domyśli się, że żona knuje przeciwko niemu bardziej niż on przeciwko niej i czy Angelika stanie po stronie ojca czy matki? Kolejny, 4245. odcinek przyniesie wyjaśnienie tego wątku.

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