Pierwsza miłość po wakacjach. Rozwodowa batalia Elizy i Bolesława nabierze tempa. Padną mocne oskarżenia w 4244 odcinku - ZWIASTUN

Joanna Dembek
Joanna Dembek
2026-08-08 8:34

Atmosfera wokół Olszewskich staje się coraz bardziej napięta, a każda rozmowa może doprowadzić do kolejnego wybuchu emocji. Bolesław, Eliza oraz ich bliscy znów stają naprzeciw siebie w konflikcie, w którym stawką jest nie tylko rozwód, ale i przyszłość Angeliki oraz tajemnica związana z Białym. W tle pojawiają się kolejne prowokacje i niebezpieczne gry psychologiczne. Czy tym razem któraś ze stron popełni błąd, który zmieni wszystko? Odc. 4244. Zostanie wyemitowany po wakacyjnej przerwie, ale już teraz zachęcamy do czytania naszych streszczeń, aby być na bieżąco z aktualnymi wydarzeniami i losami bohaterów.

W poprzednich wydarzeniach (odc. 4242–4243) konflikt w rodzinie Olszewskich znacząco się zaostrzył. Eliza coraz wyraźniej dąży do zakończenia małżeństwa z Bolesławem i przygotowuje się do rozwodu, jednocześnie próbując zabezpieczyć interesy swoje oraz córki Angeliki. Kobieta wie, że Bolesław posiada informacje dotyczące Białego – partnera Angeliki, który przebywa w Kosowie, gdzie doszło do niebezpiecznego wybuchu. Bolesław pomoże córce dowiedzieć się, co dzieje się z jej ukochanym pod warunkiem, że będzie zeznawała w sądzie przeciwko matce. Dodatkowo Eliza prowadzi sekretne, intymne spotkania ze Świdrem, co Bolesław planuje wykorzystać przeciwko żonie w sądzie. Relacje rodzinne zamieniają się w coraz bardziej skomplikowaną sieć oskarżeń i manipulacji.

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„Pierwsza miłość” - streszczenie odcinka 4244

Bolesław triumfuje ponieważ jest w posiadaniu informacji o Białym i teraz może przekazać je córce. Nie wszystko idzie jednak zgodnie z planem - w obecności Angeliki, a także Igi i Filipa, małżeństwo Olszewskich wchodzi w ostrą kłótnię. Eliza specjalnie prowokuje starcie, ma w tym swój ukryty cel – na ostatniej prostej przed rozwodem rozpaczliwie próbuje zebrać dowody przeciwko mężowi.

Kto będzie górą w tym starciu? Czy Bolesław domyśli się, że żona knuje przeciwko niemu bardziej niż on przeciwko niej i czy Angelika stanie po stronie ojca czy matki? Kolejny, 4245. odcinek przyniesie wyjaśnienie tego wątku.

Bolesław w szarym garniturze i Eliza w marynarce z motywem zebry rozmawiają na korytarzu, patrząc na siebie z powagą. Ta kłótnia małżeńska z serialu Pierwsza miłość jest istotnym elementem fabuły, o czym przeczytasz więcej na Super Seriale.
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