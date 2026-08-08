Pierwsza miłość po wakacjach. Bartek przyzna się Ilonie, co zrobił z Emilką! Zaskakująca reakcja przyjaciółki w 4242 odcinku - ZWIASTUN

Joanna Dembek
Joanna Dembek
2026-08-08 8:34

Wspólne plany mieszkaniowe Bartka (Rafał Kwietniewski) i Ilony (Sylwia Gola) w nowym sezonie serialu "Pierwsza miłość" po wakacjach zostaną nagle przerwane przez tajemnicze uniki mężczyzny. Gdy partnerka zaczyna domyślać się najgorszego, lekarz decyduje się na bolesną szczerość i wyznaje jej zdradę z byłą żoną. W tym samym czasie Emilka (Anna Ilczuk) szuka porady u przyjaciółki, która wprost sugeruje jej powrót do dawnego ukochanego. Zachęcamy do oglądania serialu oraz czytania naszych streszczeń. Emisja 4242. odcinka serialu "Pierwsza miłość" po wakacjach.

Po wakacyjnej przerwie, w 4241. odcinku sielanka i ambitne plany o wspólnym gnieździe Bartka (Rafał Kwietniewski) oraz Ilony (Sylwia Gola) zaczną się gwałtownie sypać. Zakochana lekarka zderzy się z niezrozumiałą decyzją partnera, który zacznie kluczyć, szukać wymówek i nieoczekiwanie przełoży termin wspólnej przeprowadzki. Ilona nie będzie potrafiła pojąć, co stoi za tak nagłą zmianą frontu u mężczyzny, który jeszcze chwilę wcześniej pragnął wspólnego lokum. W jej głowie zaczną kiełkować bolesne podejrzenia. Nie będzie miała pojęcia, że za decyzją Bartka kryć się będzie potężny sekret – chwila słabości, do której dojdzie między nim a jego byłą żoną, Emilką (Anna Ilczuk). Sytuacja wyjściowa bohaterów stanie się skrajnie napięta - z jednej strony zobaczymy niczego nieświadomą, lecz pełną obaw Ilonę, z drugiej – rozdartego lekarza.

Pierwsza miłość po wakacjach ZWIASTUN. Kamil zginie w Kosowie? Bartek wróci do Emilki!

"Pierwsza miłość" odc. 4242: Bartek zawiedzie zaufanie Ilony

W 4242. odcinku skrywana prawda w końcu wyjdzie na jaw, uderzając w Ilonę (Sylwia Gola) ze zdwojoną siłą. Bartek (Rafał Kwietniewski) wreszcie zbierze się w sobie i zdobędzie na bolesną szczerość. Mężczyzna przyzna się partnerce do tego, co zaszło między nim a Emilką (Anna Ilczuk). Okaże się, że doszło do pocałunku. Nowa partnerka lekarza będzie absolutnie zdruzgotana i załamana tym wyznaniem. Jakby tego było mało, Miedzianowski od razu po tej skrajnie trudnej rozmowie chwyci za telefon i zadzwoni do byłej żony.

"Pierwsza miłość" odc. 4242: Bartek i Emilka wrócą do siebie?

Emilka (Anna Ilczuk) spotka się ze swoją bliską przyjaciółką Martą (Honorata Witańska). Zdezorientowana kobieta zwierzy się jej z tego, co tak naprawdę wydarzyło się niedawno między nią a Bartkiem. Marta, patrząc na całą sytuację z boku, oceni ją bardzo trzeźwo i pragmatycznie. Uzna, że skoro byłych małżonków wciąż tak silnie do siebie ciągnie i nie potrafią o sobie zapomnieć, to nie powinni marnować ani chwili więcej na udawanie, że nic ich nie łączy. Słowa przyjaciółki dadzą Emilce bardzo dużo do myślenia.

Pierwsza miłość, odcinek 3630. Emilka (Anna Ilczuk), Bartek (Rafał Kwietniewski)
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