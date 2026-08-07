Kiedy wraca "Pierwsza miłość" po wakacjach? Jest oficjalna data

Polsat rozwiał już wszelkie wątpliwości. Nowy sezon "Pierwszej miłości" wystartuje w poniedziałek, 31 sierpnia, a premierowe odcinki ponownie będzie można oglądać od poniedziałku do piątku o godzinie 18.00.

To dobra wiadomość dla widzów, którzy zastanawiali się, kiedy wróci "Pierwsza miłość" po wakacjach. Tym razem serial zadebiutuje jeszcze przed rozpoczęciem września, dlatego przerwa od premierowych odcinków będzie krótsza, niż mogłoby się wydawać.

Wakacyjna przerwa w tym roku zaczęła się wyjątkowo wcześnie

Przypomnijmy, że ostatni premierowy odcinek "Pierwszej miłości" przed wakacjami Polsat wyemitował już 12 czerwca 2026 roku. To właśnie wtedy rozpoczęła się letnia przerwa w emisji nowych odcinków. Jeszcze przed powrotem serialu produkcja zaczęła jednak stopniowo odsłaniać karty dotyczące jesiennego sezonu. Wiadomo już, że po wakacjach na bohaterów czekają kolejne rodzinne dramaty, tajemnice i zaskakujące zwroty akcji.

Co wydarzy się w nowym sezonie "Pierwszej miłości"?

Jesienne odcinki przyniosą dalszy ciąg historii Pawła (Mateusz Kościukiewicz), którego powrót z Kolumbii już wywrócił do góry nogami życie Marysi (Aneta Zając), Kacpra (Damian Kulec) i Julki (Dąbrówka Kruk). Nowy rozdział rozpocznie także Kinga (Aleksandra Zienkiewicz), a Janek (Maciej Mikołajczyk) odkryje sekret, który może całkowicie zmienić jego życie.

Produkcja zapowiada również rozwój wątków Emilki (Anna Ilczuk), Marty (Honorata Witańska), Melki (Ewa Jakubowicz), Pauliny (Julia Pogrebińska), Elizy (Karolina Gabryk) i Angeliki (Patrycja Franczak). Nie zabraknie także nowych bohaterów oraz kolejnych tajemnic związanych z kliniką We-Med.

Jedno jest pewne – 31 sierpnia "Pierwsza miłość" wróci z nową porcją perypetii dobrze znanych bohaterów, a pierwszy tydzień po wakacyjnej przerwie ma od razu dostarczyć widzom wielu niespodzianek.

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