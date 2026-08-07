Pierwsza miłość. Kamil Nożyński dołącza do obsady. Zaskoczy widzów od pierwszego odcinka - ZWIASTUN

Kamil Nożyński w „Pierwszej miłości”

Jesienne odcinki „Pierwszej miłości” przyniosą sporo niespodzianek. Wśród nich znajdzie się debiut Kamila Nożyńskiego w popularnym serialu Polsatu. Aktor i raper, znany również jako Saful, otrzymał rolę jednej z kluczowych nowych postaci. Na razie szczegóły dotyczące jego bohatera są owiane tajemnicą, wiadomo jednak, że nie będzie to jedynie epizodyczna obecność.

Widzowie przekonają się o znaczeniu jego postaci już we wrześniu, kiedy po wakacyjnej przerwie na antenę wrócą nowe odcinki. Wszystko wskazuje na to, że twórcy chcą stopniowo odsłaniać kolejne elementy tej historii, dlatego pojawienie się nowego bohatera może być jednym z ważniejszych wydarzeń początku jesiennego sezonu.

Kim jest Kamil Nożyński?

Kamil Nożyński nie jest aktorem kojarzonym wyłącznie z produkcjami telewizyjnymi. Największą popularność zdobył dzięki głównej roli Kuby w serialu HBO „Ślepnąc od świateł”. To właśnie ten występ przyniósł mu ogromną rozpoznawalność i sprawił, że widzowie zaczęli zwracać uwagę na jego kolejne projekty.

Nożyński pojawiał się także w filmach i serialach takich jak „Raport z Auschwitz”, „The Old Guard 2”, „Langer”, „Kibic” czy „Przyjaciółki”. Jego dołączenie do obsady „Pierwszej miłości” jest więc kolejnym etapem aktorskiej kariery artysty, który wcześniej dał się poznać również jako muzyk.

Aktor urodził się 22 września 1983 roku w Nowym Dworze Mazowieckim. Poza aktorstwem od lat związany jest ze sceną hip-hopową. Jest wokalistą zespołu Dixon37, a publiczności muzycznej znany jest właśnie pod pseudonimem Saful.

Jesień pełna emocji

Powrót Pawła Krzyżanowskiego (Mateusz Kościukiewicz) był dopiero początkiem zmian w „Pierwszej miłości”. Bohater został odnaleziony przez Janka (Maciej Mikołajczyk) w kolumbijskim więzieniu, ale jego uwolnienie nie kończy tej historii. Jesienią Paweł będzie musiał zmierzyć się z konsekwencjami swojej przeszłości. Dużo wydarzy się również u Kingi (Aleksandra Zienkiewicz) i Janka (Maciej Mikołajczyk), których małżeństwo rozpadło się po poważnym kryzysie.

Problemy czekają także Angelikę (Patrycja Franczak). Po wybuchu w Kosowie jej ukochany Kamil (Igor Paszczyk) znajdzie się w niebezpieczeństwie. O pomoc poprosi ojca, Bolesława (Dawid Zawadzki), ale ten postawi jej warunek związany ze swoim rozwodem z Elizą Olszewską (Anna-Maria Sieklucka).

W okolicy pojawi się również Adelajda (Adriana Kalska), której nietypowe pomysły doprowadzą do zaskakującego spotkania i uderzą w jedno z małżeństw. Do akcji wróci także Remigiusz Reterski, w którego wciela się Stefan Pawłowski. Bohater będzie planował zemstę.

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