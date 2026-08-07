Pierwsza miłość. Nowy doktor Kochański to niebezpieczny człowiek? Rafał Królikowski namiesza w serialu

Marcin Kochański namiesza w We-Med po wakacjach?

Rafał Królikowski pojawił się w "Pierwszej miłości" jeszcze przed wakacyjną przerwą jako Marcin Kochański – zastępca dyrektora Okręgowej Izby Lekarskiej i ojciec Floriana (Michał Kurek). Bohater od razu pokazał, że nie zamierza biernie przyglądać się problemom syna. Kochański wkroczył do akcji, gdy Florian i Julita (Dagmara Bryzek) znaleźli się o krok od usunięcia ze stażu w klinice We-Med. Wszystko przez ich nieprofesjonalne zachowanie i zbyt śmiałe diagnozy stawiane przy pacjentce. Wpływowy urzędnik postanowił wykorzystać swoje możliwości, by ratować przyszłość syna. Już wtedy było widać, że dla rodziny jest gotów posunąć się bardzo daleko.

Jesienią Kochański pokaże prawdziwe oblicze?

To dopiero początek historii Marcina Kochańskiego. W nowych odcinkach "Pierwszej miłości" jego rola wyraźnie się rozwinie, a sam bohater okaże się jedną z najbardziej tajemniczych i niebezpiecznych postaci całego sezonu. Na razie twórcy nie zdradzają, jakie sekrety skrywa Kochański ani z kim wejdzie w konflikt. Wiadomo jednak, że jego decyzje i działania będą miały wpływ na dalsze losy bohaterów związanych z We-Med. Wszystko wskazuje na to, że spokojny i opanowany wizerunek wpływowego dyrektora może okazać się jedynie pozorami.

Kochański będzie jednym z najważniejszych bohaterów nowego sezonu?

Jesienne odcinki "Pierwszej miłości" przyniosą wiele nowych historii i zwrotów akcji. W centrum wydarzeń pozostanie także Paweł (Mateusz Kościukiewicz), którego powrót z Kolumbii już wywrócił do góry nogami życie Marysi (Aneta Zając), Kacpra (Damian Kulec) i Julki (Dąbrówka Kruk). Kinga (Aleksandra Zienkiewicz) spróbuje rozpocząć nowy rozdział, Janek (Maciej Mikołajczyk) odkryje sekret mogący zmienić wszystko, a zemsta Łucji Reterskiej (Anna Samusionek) dosięgnie kolejnych bohaterów.

Wśród tych wszystkich wydarzeń coraz ważniejszą rolę odegra właśnie Marcin Kochański. Produkcja już teraz zapowiada, że bohater Rafała Królikowskiego stanie się jedną z kluczowych postaci jesiennego sezonu. Czy rzeczywiście okaże się człowiekiem, który dla osiągnięcia swoich celów nie cofnie się przed niczym? Odpowiedź przyniosą nowe odcinki "Pierwszej miłości".