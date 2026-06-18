Pierwsza miłość po wakacjach. Adelajda namiesza w małżeństwie Jadzi w 4243 odcinku. To wystarczy, by umówiła się z Waldkiem - ZWIASTUN

Wadlewo wciąż żyje miłosnymi zawirowaniami wokół lokalnego doktora, Jurka. Po bolesnym i głośnym rozstaniu z posterunkową Adrianną Kossak, po tym jak przyłapał ją na kłamstwie, lekarz próbował na nowo poukładać swoje poturbowane życie. Wtedy jednak w drzwiach jego przychodni niespodziewanie stanęła Adelajda Żak. Kobieta pojawiła się w wiosce z rzekomo poważnym problemem, doskonale wiedząc, że Jurek jest singlem. Szybko stało się jasne, że gwiazda szuka pretekstu, by ponownie wkraść się w łaski byłego męża i wykorzystać jego moment słabości. Szukając z nim kontaktu, Adelajda zaczyna coraz śmielej zaglądać w różne zakamarki Wadlewa. To właśnie jej obecność w świetlicy i polowanie na kolejną rozmowę z doktorem staną się punktem wyjścia do zupełnie nowego, burzliwego konfliktu, w który wmieszani zostaną inni mieszkańcy Wadlewa.

Pierwsza miłość po wakacjach ZWIASTUN. Kamil zginie w Kosowie? Bartek wróci do Emilki!

"Pierwsza miłość" odc. 4243: Adelajda chce się zbliżyć do Jurka

W 4243. odcinku serialu „Pierwsza miłość” Adelajda Żak kontynuuje swoją grę i ponawia próby zbliżenia się do Jurka, szukając z nim kolejnego „romansu” i pretekstu do spotkania. Czekając na lekarza w lokalnej świetlicy, nuda i celebrycka ciekawość biorą górę. Aktorka staje się świadkiem niezwykle ostrej i pełnej emocji kłótni pomiędzy Jadzią a Wioletką.

"Pierwsza miłość" odc. 4243: Jadzia umawia się z Waldkiem

Zamiast zachować dyskrecję, pewna siebie gwiazda postanawia wtrącić swoje trzy grosze do rodzinnego sporu. Nieproszona, przejmuje inicjatywę i zaczyna udzielać załamanej Jadzi „eksperckich” rad, jak ta powinna postąpić, aby skutecznie odzyskać swojego męża Waldka. Podbudowana i zmanipulowana autorytetem znanej z ekranu artystki, Jadzia postanawia natychmiast przejść do działania. Idąc za ciosem, wykonuje odważny krok i umawia się na spotkanie z mężem.

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