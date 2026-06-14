Życie uczuciowe wadlewskiego doktora, Jurka (Jacek Knap), od dłuższego czasu było pełne wzlotów i upadków. Po przeprowadzce do urokliwej wsi, mężczyzna wplątał się w skomplikowany, pełen namiętności i nagłych zwrotów akcji wątek romantyczny z lokalną policjantką. Posterunkowa Adrianna Kossak (Weronika Krystek) całkowicie zawróciła mu w głowie, jednak ich relacja nie przetrwała próby czasu. Ostatnie wydarzenia przyniosły bolesne rozstanie, które pozostawiło Jurka ze złamanym sercem. Gdy lekarz próbował poskładać swoją codzienność na nowo i skupić się na pracy w miejscowej przychodni, los postanowił rzucić mu kolejne, niezwykle wymagające wyzwanie.

Pierwsza miłość. Tak się skończy ten sezon przed wakacjami! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

"Pierwsza miłość" odc. 4239: Adelajda chce się zbliżyć do Jurka

W odcinku 4239, który zostanie wyemitowany w nowym sezonie po wakacjach, spokój doktora Jurka (Jacek Knap) zostaje zaburzony. W drzwiach placówki medycznej staje Adelajda Żak (Adriana Kalska) – popularna aktorka, a prywatnie była żona Jurka. Kobieta nie przybywa jednak z kurtuazyjną wizytą. Adelajda zmaga się z niezwykle poważnym problemem, a z jej zachowania jasno wynika, że jedyną osobą na świecie, która jest w stanie wyciągnąć ją z opresji, jest właśnie jej były mąż.

Szybko okazuje się, że urocza gwiazda nie pojawiła się w Wadlewie przypadkiem. W trakcie rozmowy wychodzi na jaw, że Adelajda doskonale wie o niedawnym, głośnym rozstaniu Jurka z Adrianną. Czy kobieta zamierza perfidnie wykorzystać ten moment słabości i samotności lekarza, aby uleczyć jego złamane serce i ponownie wkraść się w jego łaski? Czy poważne kłopoty, z którymi rzekomo się zmaga, to jedynie sprytny pretekst, by zbliżyć się do dawnego ukochanego?

5