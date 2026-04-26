Pierwsza miłość, odcinek 4208: Przyłapał narzeczoną na kłamstwie! Szokująca prawda o Adriannie wychodzi na jaw

"Pierwsza miłość" - streszczenie odcinka 4208

Wątek Jurka i Adrianny pokazuje, jak kruche mogą być relacje oparte na niedopowiedzeniach. Szokująca prawda, która wyszła na jaw w Kołobrzegu, stawia pod znakiem zapytania ich dalsze losy. Widzowie z niecierpliwością będą śledzić, czy Jurek znajdzie w sobie siłę, by wybaczyć, czy też ta podróż nad morze była ostatnim rozdziałem ich wspólnej historii.

Pierwsza miłość. Emilka odkryje, że Fryderyk ma żonę i dzieci. Pierwsze spotkanie Julki z Pawłem

Prawda okazuje się brutalna

Jurek, targany wątpliwościami, wsiada w samochód i jedzie nad polskie morze. W jego głowie tli się jeszcze nadzieja, że wszystkie niedopowiedzenia to jedynie wynik zmęczenia Adrianny nowymi obowiązkami. Jednak rzeczywistość, którą zastaje na miejscu, okazuje się brutalna. Ada, nieświadoma obecności narzeczonego, zostaje przyłapana na kłamstwie, które podważa sens ich całej relacji. Okazuje się, że powody jej niedostępności były zupełnie inne, niż te, o których zapewniała go w rozmowach telefonicznych.

"Pierwsza miłość" - kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Barwy szczęścia” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 18:00 w Polsacie. Kolejny, 4208. odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 4 maja 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online na platformie Polsat Box Go.

"Pierwsza miłość" - opis serialu i obsada

„Pierwsza miłość” to polski serial obyczajowy, którego akcja dzieje się we Wrocławiu. Produkcja skupia się na historii Marysi i Pawła, a także problemach rodzinnych Alana, Kingi i innych mieszkańców. Fabuła jest pełna wzlotów, upadków, miłości, zdrad i dramatycznych zwrotów akcji, często poruszając kwestie kryminalne i społeczne. Serial, emitowany w Polsacie od 2004 roku, przyciąga przed ekrany wierną grupę odbiorców.

W serialu występują:

Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)

Karol Strasburger (jako Karol Weksler)

Michał Koterski (jako Henryk „Kaśka” Saniewski)

Patryk Pniewski (jako Krystian Domański)

Wojciech Błach (jako Michał Domański)

Ewa Jakubowicz (jako Amelia Reterska)

Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)

Michał Mikołajczak (jako Piotr Malczyk)

Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)

Marek Siudym (jako Edward Stryjeński)

Magdalena Wieczorek (jako Kalina Korzeniowska)

Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)

Filip Gurłacz (jako Oskar Korzeniowski)

Honorata Witańska (jako Marta Andruszkiewicz)

Tomasz Oświeciński (jako Fabian Tomczak)

Przemysław Sadowski (jako Jakub Wenerski)

Katarzyna Maciąg (jako Laura Kowalik)

Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)

Delfina Wilkońska (jako Lucyna Bochenek)

Anna Jarosik (jako Barbara Sośniak)

Jowita Budnik (jako Paulina Sawicka)

Waleria Gorobets (jako Iga Sawicka)

Krystian Wieczorek (jako Adam Biernacki)

Alan Andersz (jako Alan Korzeniowski)

Dariusz Wieteska (jako Arkadiusz Wolak)

Łukasz Garlicki (jako Emil Bursztyński)

Sylwia Sokołowska (jako Liliana Błocka)

Kamilla Baar (jako Sandra Kubicka)

Olga Bończyk (jako Izabela Nowaczyk)

Aleksandra Szwed (jako Melisa)

Julia Kamińska (jako Maja)