Koniec Pierwszej miłości. Dawny znajomy powie Jankowi prawdę o Lilce w 4236 odcinku. Zwali go z nóg - ZDJĘCIA

Koniec sezonu "Pierwsza miłość" odcinek 4236 - piątek, 12.06.2026, o godz. 18 w Polsacie

W przemijającym sezonie "Pierwszej miłości" życie Janka i Lilki było wyjątkowo skomplikowane. Mężczyzna próbował odbudować relację z matką swojej córki Poli, jednocześnie lawirując między nią a Kingą (Aleksandra Zienkiewicz). Sytuacja stawała się coraz bardziej napięta, bo Kinga coraz mocniej angażowała się w życie Poli. Po stracie własnego dziecka zaczęła wręcz obsesyjnie skupiać się na opiece nad córką Lilki i Janka.

To właśnie przez działania Kingi między Lilką a Jankiem wybuchały kolejne konflikty. Lilka była przekonana, że była partnerka ukochanego próbuje przejąć kontrolę nad jej dzieckiem, a nawet wpływać na decyzje dotyczące wychowania Poli. Janek z kolei usiłował utrzymać spokój i nie dopuścić do otwartej wojny między kobietami. Wiele zmienił wyjazd dziennikarza do Kolumbii, gdzie odnalazł Pawła (Mateusz Kościukiewicz).

Podejrzane spotkanie Janka z dawnym znajomym w finałowym 4236 odcinku "Pierwszej miłości"

W 4236 odcinku „Pierwszej miłości” na horyzoncie pojawi się jednak zupełnie nowy problem. Do Janka zadzwoni dawny kolega z Fajna TV, który po latach wróci przejazdem do Wrocławia. Mężczyźni umówią się na spotkanie i początkowo wszystko będzie wyglądało niewinnie. Szybko wyjdzie jednak na jaw, że znajomy ma konkretny powód, by odnowić kontakt.

Szokujące wieści o Lilce. Janek oniemieje w ostatnim odcinku sezonu

Rozmowa zacznie krążyć wokół Lilki. Dawny kolega Janka zacznie zadawać coraz bardziej niewygodne pytania i rzucać sugestie, które mocno zaniepokoją Janka. W pewnym momencie usłyszy coś, czego kompletnie się nie spodziewał. Informacje dotyczące Lilki dosłownie zwalą go z nóg i sprawią, że zacznie inaczej patrzeć na całą sytuację.

Jaką dokładnie prawdę odkryje Janek i czego będzie dotyczył tajemniczy wątek związany z Lilką? Jedno jest pewne, finał sezonu „Pierwszej miłości” przyniesie kolejne emocje i zostawi widzów z ogromnym znakiem zapytania przed wakacyjną przerwą.