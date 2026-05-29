Koniec Pierwszej miłości. Dawny znajomy powie Jankowi prawdę o Lilce w 4236 odcinku. Zwali go z nóg - ZDJĘCIA

Małgorzata Pala
2026-05-29 11:38

W finałowym 4236 odcinku „Pierwszej miłości” Janek (Maciej Mikołajczyk) przeżyje ogromny szok po spotkaniu z dawnym znajomym z czasów pracy w Fajna TV. Mężczyzna niespodziewanie odezwie się po latach i zaproponuje spotkanie podczas krótkiego pobytu we Wrocławiu. Początkowo Janek nie będzie podejrzewał niczego dziwnego, ale szybko okaże się, że dawny kolega nie chce tylko powspominać starych czasów. Rozmowa zejdzie na temat Lilki (Sylwia Sokołowska), a sugestie mężczyzny kompletnie zbiją Janka z tropu.

Koniec sezonu "Pierwsza miłość" odcinek 4236 - piątek, 12.06.2026, o godz. 18 w Polsacie

W przemijającym sezonie "Pierwszej miłości" życie Janka i Lilki było wyjątkowo skomplikowane. Mężczyzna próbował odbudować relację z matką swojej córki Poli, jednocześnie lawirując między nią a Kingą (Aleksandra Zienkiewicz). Sytuacja stawała się coraz bardziej napięta, bo Kinga coraz mocniej angażowała się w życie Poli. Po stracie własnego dziecka zaczęła wręcz obsesyjnie skupiać się na opiece nad córką Lilki i Janka.

To właśnie przez działania Kingi między Lilką a Jankiem wybuchały kolejne konflikty. Lilka była przekonana, że była partnerka ukochanego próbuje przejąć kontrolę nad jej dzieckiem, a nawet wpływać na decyzje dotyczące wychowania Poli. Janek z kolei usiłował utrzymać spokój i nie dopuścić do otwartej wojny między kobietami. Wiele zmienił wyjazd dziennikarza do Kolumbii, gdzie odnalazł Pawła (Mateusz Kościukiewicz).

Podejrzane spotkanie Janka z dawnym znajomym w finałowym 4236 odcinku "Pierwszej miłości"

W 4236 odcinku „Pierwszej miłości” na horyzoncie pojawi się jednak zupełnie nowy problem. Do Janka zadzwoni dawny kolega z Fajna TV, który po latach wróci przejazdem do Wrocławia. Mężczyźni umówią się na spotkanie i początkowo wszystko będzie wyglądało niewinnie. Szybko wyjdzie jednak na jaw, że znajomy ma konkretny powód, by odnowić kontakt.

Szokujące wieści o Lilce. Janek oniemieje w ostatnim odcinku sezonu

Rozmowa zacznie krążyć wokół Lilki. Dawny kolega Janka zacznie zadawać coraz bardziej niewygodne pytania i rzucać sugestie, które mocno zaniepokoją Janka. W pewnym momencie usłyszy coś, czego kompletnie się nie spodziewał. Informacje dotyczące Lilki dosłownie zwalą go z nóg i sprawią, że zacznie inaczej patrzeć na całą sytuację.

Jaką dokładnie prawdę odkryje Janek i czego będzie dotyczył tajemniczy wątek związany z Lilką? Jedno jest pewne, finał sezonu „Pierwszej miłości” przyniesie kolejne emocje i zostawi widzów z ogromnym znakiem zapytania przed wakacyjną przerwą.

