Barwy szczęścia. Ewa i Romeo po ślubie nie będą mieszkać razem. Elżbieta rozdzieli wnuczkę z Włochem w następnym sezonie? - ZDJĘCIA

Czy małżeństwo Ewy i Romea przetrwa w nowym sezonie "Barw szczęścia" po wakacjach?

Ślub Ewy i Romea przed finałem sezonu "Barw szczęścia" miał być gwarancją dla zakochanych, że nikt ich już nie rozdzieli. Nic bardziej mylnego, bo dopóki para 18-latków będzie na utrzymaniu Elżbiety Żeleńskiej i Grzelaków, nie mają co nawet marzyć o wspólnych życiu. Ewa zawsze mogła liczyć na wsparcie i dobre rady babci w każdym problemie, ale teraz stanowcza Elżbieta nie zaakceptuje jej decyzji o ślubie z Włochem, dając jej wyraźnie odczuć, że za bardzo się pośpieszyła.

Konflikt Ewy z babcią rozkręci się na dobre w 3392 odcinku "Barw szczęścia", pierwszym po wakacyjnej przerwie, kiedy świeżo upieczona mężatka wciąż nie będzie mogła liczyć na zrozumienie najbliższej osoby z rodziny. Dla Elżbiety wszystko zostanie po staremu. Oczywiście nie wygoni Ewy z domu, ale nie pozwoli, żeby Romeo z nimi mieszkał. Pozwoli wnuczce na mieszkanie z mężem pod warunkiem, że znajdą sobie własne mieszkanie i będą w pełni samodzielni. A to oznacza, że muszą zacząć na siebie zarabiać.

Kolejna rozmowa Ewy z Elżbietą na temat zamieszkania z Romeo w 3393 odcinku "Barw szczęścia" po wakacjach skończy się wybuchem wściekłości Żeleńskiej.

- To, że mogliście formalnie wziąć ślub nie znaczy, że jesteście dorośli!– zapowie wnuczce.

Czy miłość Ewy i Romea przetrwa tak ciężką próbę w następnym sezonie "Barw szczęścia"? Czy małżeństwo 18-latków się rozpadnie? Na pewno Elżbieta postara się o to, żeby rozdzielić wnuczkę z Włochem, który od samego początku ich związku działał jej na nerwy.

Kiedy 3392 odcinek "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej?

Odcinek 3392 "Barw szczęścia" następnego sezonu zostanie wyemitowany po przerwie wakacyjnej najpewniej na początku września. Oficjalna data emisji nie jest jeszcze podana przez TVP. Być może będzie to już poniedziałek, 31.08.2026 albo wtorek, 1.09.2026 r.

Barwy szczęścia. Ewa i Romeo przeżyją szok po ślubie! Nie tego się spodziewali