W 4240 odcinku, Angelika zatrudni się jako salowa w We-Medzie, a jej życie zacznie powoli wracać na właściwe tory. Jednak w 4241 odcinku, ta sielanka zostanie brutalnie przerwana – akurat w trakcie rozmowy telefonicznej z ukochanym wydarzy się tragedia - dojdzie do eksplozji. Angelika będzie próbowała się dowiedzieć czegoś na temat Kamila, ale na próżno. Przez to, że dla wojska Angelika jest obcą osobą, nikt nie zechce udzielić jej informacji o jego stanie zdrowia. W 4242 odcinku zdesperowana dziewczyna pójdzie po pomoc do swojego ojca, Bolesława, który w zamian za wykorzystanie swoich kontaktów zażąda od niej czegoś bezwzględnego. To właśnie ten układ i wstrząsające wyznanie córki staną się punktem wyjścia do dramatu Elizy.

Pierwsza miłość po wakacjach ZWIASTUN. Kamil zginie w Kosowie? Bartek wróci do Emilki!

"Pierwsza miłość" - streszczenie odcinka 4243

W 4243 odcinku Angelika w końcu wyzna matce, na jaki bolesny kompromis musiała pójść z Bolesławem, by dowiedzieć się czegokolwiek o losie Białego po wybuchu w Kosowie. Eliza przyjmie tę trudną decyzję córki ze zrozumieniem i bez pretensji, wiedząc, że dziewczyna była pod ścianą. Jednak po tej rozmowie fasada silnej kobiety całkowicie pęknie. Przepełniona żalem, poczuciem bezradności oraz lękiem o przyszłość swojego dziecka, Eliza uda się do baru, gdzie zacznie topić smutki w alkoholu. W tych trudnych chwilach nie pozostanie jednak sama. Świder nie odstąpi jej nawet na krok – będzie dla niej opoką, wykazując się ogromnym wsparciem, cierpliwością i troskliwą opieką. Pod wpływem narastających emocji i procentów, kompletnie pijana Eliza rzuci się w jego ramiona i zacznie go namiętnie całować.