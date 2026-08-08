M jak miłość. Tak Aneta uratuje Iwonę w nowym sezonie! Jerzy nie będzie zadowolony z odzyskania żony - ZDJĘCIA

Aneta wymyśli, jak pomóc Iwonie w drugim 1938 odcinku "M jak miłość" po wakacjach!

W drugim 1938 odcinku "M jak miłość" po wakacjach Aneta wymyśli, jak pomóc swojej matce, którą dopadną straszliwe lęki o jej rzekomo nadchodzącej śmierci. Iwona będzie przekonana, że niebawem pożegna się z życiem, gdy jak podaje swiatseriali.interia.pl pojawią się u niej złowrogie znaki - pęknięte lusterko i sen o zatrzymanym zegarze. A gdy to zbiegnie się z czasem i wypadnie akurat w kwietniu, który dla jej rodziny nigdy nie był szczęśliwy, bo wtedy umarł jej pierwszy mąż, trzeci miał groźny wypadek, wujek zawał, a jej ojciec spadł z konia, to już w ogóle.

Oczywiście, w drugim 1938 odcinku "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej Chodakowska za wszelką cenę postara się przekonać Argasińską, że to jeszcze nic nie znaczy. Ale Iwona będzie wiedzieć swoje. Do tego stopnia, że zdecyduje się spisać testament, rozdysponować rodzinne pamiątki, a także przyjść z Jerzym na pożegnalną kolację do swojej córki. Jednak ta nabierze zupełnie innego kierunku, gdy Aneta wcieli w życie swój plan, o którym od razu opowie Olkowi (Maurycy Popiel) po wyjściu matki ze szpitala.

Chodakowska skorzysta z usług Tereski w drugim 1938 odcinku "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej!

W drugim 1938 odcinku "M jak miłość" po wakacjach Aneta zrozumie, że racjonalne argumenty nie dotrą do jej matki, dlatego postanowi zadziałać w inny sposób. I w tym celu na kolację do siebie, pod pretekstem oddania ładowarki, zaprosi także i Tereskę (Karolina Lutczyn), która wcześniej postawi jej karty. I choć sama nie będzie wierzyć w jej wróżby, to jednak uzna, że w przypadku Iwony ten sposób doskonale się sprawdzi!

W drugim 1938 odcinku "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej Tereska przyjmie zaproszenie Anety i zgodzi się ją odwiedzić. Jednak początkowo pewna swego Iwona wcale nie będzie chciała usiąść do kart. Argasińska nawet nie tknie kolacji, bo znów będzie całkowicie pochłonięta roztaczaniem satanistycznych wizji przed swoimi najbliższymi. Ale w końcu da się przekonać, gdy dowie się, że z jej usług skorzystali i sami Chodakowscy.

Jerzy spadnie z deszczu pod rynnę w drugim 1938 odcinku "M jak miłość" po wakacjach!

W drugim 1938 odcinku "M jak miłość" po wakacjach Iwona wejdzie z Tereską do gabinetu, z którego po chwili wyjdzie już z zupełnie odmienionym nastrojem. Wszystko przez to, że pielęgniarka wcale nie zobaczy w swoich kartach jej końca, a długie, szczęśliwe i pełne zmian życie, które otworzy przed nią zupełnie nowy etap. Wówczas Argasińska momentalnie odzyska humor i od razu zacznie snuć plany na przyszłość, co jednak nie spodoba się jej mężowi.

A to dlatego, że w drugim 1938 odcinku "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej Iwona obrzuci go lawiną planów od zmiany otoczenia, aby wykorzystać wysokie wibracje przez generalny remont kuchni, wymianę garderoby, a nawet urządzenia ogrodu w stylu japońskim, czym mocno rozbawi Olka. W zupełnym przeciwieństwie do Jerzego, któremu wcale nie będzie do śmiechu, bo choć uda się pozbyć z głowy jego żony strachu przed śmiercią, to pojawią się w niej zupełnie nowe pomysły, a tym samym i kłopoty, przez co jego koszmar wcale się nie skończy!

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