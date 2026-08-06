Panna młoda, odcinek 175. Sinem nie wytrzymuje i wybucha! Szokujące wyznania

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Serial "Panna młoda" zadebiutował nad Bosforem w 2024 roku, a do polskiej telewizji trafił na początku 2026 roku. Telewizyjna produkcja, która zastąpiła "Miłość i nadzieję", cieszy się rosnącą popularnością. Co czeka nas w kolejnej odsłonie? Zobaczmy, jakie wydarzenia przygotowali twórcy w 175. odcinku tureckiego hitu.
"Panna młoda" odc. 175 - streszczenie. Emisja 19 sierpnia 2026
W najnowszym, 175. odcinku "Panny młodej" Derya próbuje przekonać Cemila, by przyjęli pod swój dach Yoncę wraz z jej dzieckiem. Z kolei Engin organizuje spotkanie rodziny Devegliolu w celu odczytania listu, który pozostawiła po sobie zmarła Yasemin. Tymczasem Sinem traci cierpliwość i decyduje się powiedzieć Melihowi wszystko, co o nim sądzi. Sytuacja ta budzi strach w Beyzie, która obawia się, że ujawnienie listu wyda na jaw jej skrywane sekrety.
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"Panna młoda" - obsada. Kto występuje w popularnym tureckim serialu?
W rolach głównych tureckiej telenoweli występują Talya Çelebi jako Hançer oraz Türkseve jako Cihan. Obok nich w obsadzie serialu "Panna młoda" możemy oglądać m.in.:
- Can Tarakçı w roli Cemila,
- Betigül Ceylan jako Mukadder Develioglu,
- Günnur Adıgüzel wcielającą się w Gülsüm,
- Elif Çapkin jako Yoncę,
- Ceren Yuksekkaya jako Deryę,
- Sidal Damar odgrywającą Sinem,
- Günes Ebrar Özgül jako Mine,
- Türker Kantar w roli Emira,
- Çisel Kuskan grającą Beyzę,
- Derya Deniz Değirmenci jako Yasemin.
"Panna młoda" - ile ma odcinków i kiedy koniec serialu w Polsce?
Turecki serial "Panna młoda" jest niezwykle obszerną produkcją. Do tej pory wyemitowano w Turcji 325 dwugodzinnych odcinków, podzielonych na trzy sezony. Polska telewizja dzieli oryginalne epizody, co oznacza, że liczba odcinków w Polsce znacznie wzrośnie. Co więcej, produkcja nowych odcinków nadal trwa w Turcji, przez co ostateczna liczba epizodów nie jest jeszcze znana. Widzowie nad Wisłą muszą uzbroić się w cierpliwość, ponieważ finał perypetii Hançer i Cihana będzie miał miejsce za kilka lat.
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