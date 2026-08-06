Panna młoda, odcinek 175. Sinem nie wytrzymuje i wybucha! Szokujące wyznania

Serial "Panna młoda" zadebiutował nad Bosforem w 2024 roku, a do polskiej telewizji trafił na początku 2026 roku. Telewizyjna produkcja, która zastąpiła "Miłość i nadzieję", cieszy się rosnącą popularnością. Co czeka nas w kolejnej odsłonie? Zobaczmy, jakie wydarzenia przygotowali twórcy w 175. odcinku tureckiego hitu.

"Panna młoda" odc. 175 - streszczenie. Emisja 19 sierpnia 2026

W najnowszym, 175. odcinku "Panny młodej" Derya próbuje przekonać Cemila, by przyjęli pod swój dach Yoncę wraz z jej dzieckiem. Z kolei Engin organizuje spotkanie rodziny Devegliolu w celu odczytania listu, który pozostawiła po sobie zmarła Yasemin. Tymczasem Sinem traci cierpliwość i decyduje się powiedzieć Melihowi wszystko, co o nim sądzi. Sytuacja ta budzi strach w Beyzie, która obawia się, że ujawnienie listu wyda na jaw jej skrywane sekrety.

PRZECZYTAJ TEŻ: Dziedzictwo, odcinek 1004: Mały Yusuf w śmiertelnym niebezpieczeństwie! Cansel i Sibel posuną się za daleko - ZDJĘCIA

"Panna młoda" - obsada. Kto występuje w popularnym tureckim serialu?

W rolach głównych tureckiej telenoweli występują Talya Çelebi jako Hançer oraz Türkseve jako Cihan. Obok nich w obsadzie serialu "Panna młoda" możemy oglądać m.in.:

Can Tarakçı w roli Cemila,

Betigül Ceylan jako Mukadder Develioglu,

Günnur Adıgüzel wcielającą się w Gülsüm,

Elif Çapkin jako Yoncę,

Ceren Yuksekkaya jako Deryę,

Sidal Damar odgrywającą Sinem,

Günes Ebrar Özgül jako Mine,

Türker Kantar w roli Emira,

Çisel Kuskan grającą Beyzę,

Derya Deniz Değirmenci jako Yasemin.

"Panna młoda" - ile ma odcinków i kiedy koniec serialu w Polsce?

Turecki serial "Panna młoda" jest niezwykle obszerną produkcją. Do tej pory wyemitowano w Turcji 325 dwugodzinnych odcinków, podzielonych na trzy sezony. Polska telewizja dzieli oryginalne epizody, co oznacza, że liczba odcinków w Polsce znacznie wzrośnie. Co więcej, produkcja nowych odcinków nadal trwa w Turcji, przez co ostateczna liczba epizodów nie jest jeszcze znana. Widzowie nad Wisłą muszą uzbroić się w cierpliwość, ponieważ finał perypetii Hançer i Cihana będzie miał miejsce za kilka lat.

PRZECZYTAJ TEŻ: M jak miłość. Tak wyglądały początki Krystiana Wieczorka w serialu. Fani posunęli się za daleko - ZDJĘCIA

Sonda "Panna młoda" - z kim powinna być Hancer? Z Cihanem Z Melihem Z kimś innym Z nikim