Panna młoda, odcinek 173. Brutalne zachowanie Cihana wobec Hancer wywołuje reakcję Meliha

"Panna młoda" zadebiutowała niedawno w ramówce TVP2. Ten turecki serial miał swoją premierę w rodzimym kraju w 2024 roku, a na polskie ekrany trafił 20 stycznia 2026 roku, zastępując produkcję "Miłość i nadzieja". Zastanawiacie się, jakie losy spotkają główne postaci? Przedstawiamy szczegóły wydarzeń ze 173. odcinka.

Sonda "Panna młoda" - z kim powinna być Hancer? Z Cihanem Z Melihem Z kimś innym Z nikim

"Panna młoda" odcinek 173: dokładne streszczenie i data emisji (17 sierpnia 2026)

Oto co czeka widzów w 173. odsłonie "Panny młodej": Mine nie kryje radości na wieść o tym, że jej ciocia Hancer spodziewa się dziecka. W rezydencji trwa kolacja, w której uczestniczą Melih i Hancer. Nagle Cihan oświadcza kobiecie, że całkowicie usunął ją ze swojego życia i myśli. W odpowiedzi Melih stanowczo stwierdza, że dla Hancer ani nazwisko, ani majątek Cihana nie mają najmniejszego znaczenia.

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"Panna młoda": jacy aktorzy grają w tureckiej produkcji?

Główne postaci odgrywają Talya Çelebi jako Hançer oraz Türkseve, wcielający się w Cihana. Wśród pozostałych członków obsady znaleźli się:

Can Tarakçı (Cemil),

Betigül Ceylan (Mukadder Develioglu),

Günnur Adıgüzel (Gülsüm),

Elif Çapkin (Yonca),

Ceren Yuksekkaya (Derya),

Sidal Damar (Sinem),

Günes Ebrar Özgül (Mine),

Türker Kantar (Emir),

Çisel Kuskan (Beyza),

Derya Deniz Değirmenci (Yasemin).

Z ilu odcinków składa się "Panna młoda" i kiedy finał w Polsce?

Serial ten zalicza się do grona bardzo długich tureckich telenowel. Obecnie składa się on z trzech sezonów, w których mieści się łącznie 325 odcinków. Ponieważ oryginalne epizody trwają około dwóch godzin, dla polskiego widza zostaną one podzielone, co oznacza co najmniej podwojenie ich liczby. Warto dodać, że w Turcji serial jest nadal produkowany, przez co całkowita liczba odcinków nie jest jeszcze znana. Ostatni odcinek zobaczymy w Polsce prawdopodobnie dopiero za kilka lat.

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