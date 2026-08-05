Panna młoda, odcinek 173. Brutalne zachowanie Cihana wobec Hancer wywołuje reakcję Meliha

Spis treści
"Panna młoda" zadebiutowała niedawno w ramówce TVP2. Ten turecki serial miał swoją premierę w rodzimym kraju w 2024 roku, a na polskie ekrany trafił 20 stycznia 2026 roku, zastępując produkcję "Miłość i nadzieja". Zastanawiacie się, jakie losy spotkają główne postaci? Przedstawiamy szczegóły wydarzeń ze 173. odcinka.
"Panna młoda" odcinek 173: dokładne streszczenie i data emisji (17 sierpnia 2026)
Oto co czeka widzów w 173. odsłonie "Panny młodej": Mine nie kryje radości na wieść o tym, że jej ciocia Hancer spodziewa się dziecka. W rezydencji trwa kolacja, w której uczestniczą Melih i Hancer. Nagle Cihan oświadcza kobiecie, że całkowicie usunął ją ze swojego życia i myśli. W odpowiedzi Melih stanowczo stwierdza, że dla Hancer ani nazwisko, ani majątek Cihana nie mają najmniejszego znaczenia.
PRZECZYTAJ TEŻ: Dziedzictwo, odcinek 1003: Poyraz wreszcie wyznaje Nanie miłość, a Aynur umawia się na randkę ze sklepiarzem
"Panna młoda": jacy aktorzy grają w tureckiej produkcji?
Główne postaci odgrywają Talya Çelebi jako Hançer oraz Türkseve, wcielający się w Cihana. Wśród pozostałych członków obsady znaleźli się:
- Can Tarakçı (Cemil),
- Betigül Ceylan (Mukadder Develioglu),
- Günnur Adıgüzel (Gülsüm),
- Elif Çapkin (Yonca),
- Ceren Yuksekkaya (Derya),
- Sidal Damar (Sinem),
- Günes Ebrar Özgül (Mine),
- Türker Kantar (Emir),
- Çisel Kuskan (Beyza),
- Derya Deniz Değirmenci (Yasemin).
Z ilu odcinków składa się "Panna młoda" i kiedy finał w Polsce?
Serial ten zalicza się do grona bardzo długich tureckich telenowel. Obecnie składa się on z trzech sezonów, w których mieści się łącznie 325 odcinków. Ponieważ oryginalne epizody trwają około dwóch godzin, dla polskiego widza zostaną one podzielone, co oznacza co najmniej podwojenie ich liczby. Warto dodać, że w Turcji serial jest nadal produkowany, przez co całkowita liczba odcinków nie jest jeszcze znana. Ostatni odcinek zobaczymy w Polsce prawdopodobnie dopiero za kilka lat.
PRZECZYTAJ TEŻ: M jak miłość. Wakacje Miśka i Hani w domu Mostowiaków. Tak spędzą czas z Barbarą - WIDEO