Panna młoda, odcinek 173. Brutalne zachowanie Cihana wobec Hancer wywołuje reakcję Meliha

Kasia Kowalska
2026-08-05 20:27

"Panna młoda" (oryg. "Gelin") przedstawia losy Hancer, dziewczyny, która szybko straciła rodziców i musiała radzić sobie sama. Aby ratować brata i sfinansować jego leczenie, przyjmuje ofertę zamożnej familii i bierze ślub z Cihanem. Związek, który miał być tylko układem, niespodziewanie przeradza się w prawdziwe uczucie. Co przyniesie 173. epizod, emitowany na antenie TVP2 w poniedziałek, 17 sierpnia? Sprawdźcie, co dokładnie wydarzy się w najnowszej odsłonie.

Cihan z serialu Panna młoda z gniewnym wyrazem twarzy. O jego losach przeczytasz na SE Superseriale.
Autor: Screen Youtube/ Gelin/ Youtube

"Panna młoda" zadebiutowała niedawno w ramówce TVP2. Ten turecki serial miał swoją premierę w rodzimym kraju w 2024 roku, a na polskie ekrany trafił 20 stycznia 2026 roku, zastępując produkcję "Miłość i nadzieja". Zastanawiacie się, jakie losy spotkają główne postaci? Przedstawiamy szczegóły wydarzeń ze 173. odcinka.

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"Panna młoda" - z kim powinna być Hancer?

"Panna młoda" odcinek 173: dokładne streszczenie i data emisji (17 sierpnia 2026)

Oto co czeka widzów w 173. odsłonie "Panny młodej": Mine nie kryje radości na wieść o tym, że jej ciocia Hancer spodziewa się dziecka. W rezydencji trwa kolacja, w której uczestniczą Melih i Hancer. Nagle Cihan oświadcza kobiecie, że całkowicie usunął ją ze swojego życia i myśli. W odpowiedzi Melih stanowczo stwierdza, że dla Hancer ani nazwisko, ani majątek Cihana nie mają najmniejszego znaczenia.

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"Panna młoda": jacy aktorzy grają w tureckiej produkcji?

Główne postaci odgrywają Talya Çelebi jako Hançer oraz Türkseve, wcielający się w Cihana. Wśród pozostałych członków obsady znaleźli się:

  • Can Tarakçı (Cemil),
  • Betigül Ceylan (Mukadder Develioglu),
  • Günnur Adıgüzel (Gülsüm),
  • Elif Çapkin (Yonca),
  • Ceren Yuksekkaya (Derya),
  • Sidal Damar (Sinem),
  • Günes Ebrar Özgül (Mine),
  • Türker Kantar (Emir),
  • Çisel Kuskan (Beyza),
  • Derya Deniz Değirmenci (Yasemin).

Z ilu odcinków składa się "Panna młoda" i kiedy finał w Polsce?

Serial ten zalicza się do grona bardzo długich tureckich telenowel. Obecnie składa się on z trzech sezonów, w których mieści się łącznie 325 odcinków. Ponieważ oryginalne epizody trwają około dwóch godzin, dla polskiego widza zostaną one podzielone, co oznacza co najmniej podwojenie ich liczby. Warto dodać, że w Turcji serial jest nadal produkowany, przez co całkowita liczba odcinków nie jest jeszcze znana. Ostatni odcinek zobaczymy w Polsce prawdopodobnie dopiero za kilka lat.

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