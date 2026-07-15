Barwy szczęścia. Nowy facet w życiu Oliwki! To on zastąpi jej Tomka w następnym sezonie? - ZDJĘCIA, WIDEO

Oliwka znów będzie w związku w nowym sezonie "Barw szczęścia" po wakacjach!

W nowym sezonie "Barw szczęścia" po wakacjach Oliwka zbyt długo nie pozostanie sama! I choć w ostatnich odcinkach minionego sezonu Zbrowska rozstała się z Tomkiem, gdy dowiedziała się, że wciąż czuje on coś do swojej byłej ukochanej Grażyny (Kinga Suchan), to pewnym jest, że jej serce znów zapełni się miłością! Ale do i przez kogo?

Już jakiś czas temu Oliwka sama zdradziła fanom "Barw szczęścia", co wydarzy się w jej życiu w nowym sezonie po przerwie wakacyjnej. Zbrowska podała w tym trzy możliwe opcje, która zakładała oczywiście powrót do Tomka, związanie się z Justinem, który także rozstał się ze swoją ukochaną Olą (Michalina Robakiewicz), a także zupełnie nowego faceta!

- Trzy rzeczy, które wydarzą się u Oliwki. Ale uwaga tylko jedna z nich jest prawdziwa. Dwie są wymyślone przeze mnie. A teraz je powiem. Wy piszcie w komentarzach, która z nich jest prawdziwa. Pierwsza - Oliwka zejdzie się z Tomkiem. To by było super, co? Druga - Oliwka będzie z Justinem. Uuu. I trzecia - pojawi się w życiu Oliwki ktoś zupełnie nowy. Piszcie w komentarzach - poleciła im aktorka.

Zbrowska nie będzie ani z Tomkiem, ani z Justinem w nowym sezonie "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej!

Oczywiście, na komentarze widzów "Barw szczęścia" nie trzeba było długo czekać, bo ci szybko pośpieszyli z odpowiedziami. I zdecydowana większość z nich już wtedy wskazała na trzecią opcję, że w życiu Oliwki pojawi się ktoś nowy. Tym bardziej, że fani byli raczej zgodni, że z Tomkiem, Zbrowska się już raczej nie zejdzie, skoro tak zależało mu na Grażynie, a oni po prostu do siebie nie pasowali.

- Ktoś nowy😊;

- Może u Oliwki pojawi się ktoś nowy. Bo jakoś nie chce mi się wierzyć że zejdzie się z Tomkiem 🤔;

- Ktoś nowy się pojawi. Bo Tomek będzie pewnie z Grażyną skoro tak się o nią martwi;

- JUSTIN MUSI BYĆ Z OLĄ !! Myślę że 3;

- Obstawiam 3. Opcję że Oliwka będzie z kimś nowym;

- Z całym smutkiem stwierdzam, że pojawi się ktoś nowy…a Tomek będzie z Grażyną… chociaż wolałabym inny scenariusz;

- Pojawi się ktoś zupełnie nowy 🫶🥰;

- Pewnie ktoś nowy. Z Tomkiem nie pasują 😏;

- 3! Mam nadzieję, bo Tomasz pasuje do Grażyny.

Nikt raczej nie wskazywał także i na drugą opcję, bo przecież Justin nie widział świata poza Olą i gdyby nie podła intryga Karoliny (Marta Dąbrowska), to para wciąż byłaby razem. A w nowym sezonie "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej Skotnicki będzie wciąż robił wszystko, aby odzyskać ukochaną i w końcu mu się to uda, w związku z czym i ta opcja odpadnie. I wszystko samo wskazuje już na opcję trzecią.

Kim będzie nowy facet Oliwki w nowym sezonie "Barw szczęścia" po wakacjach?

Szczególnie, po zobaczeniu ostatniej relacji Natalii Sierzputowskiej, czyli serialowej przyjaciółki Oliwki, z planu do nowego sezonu "Barw szczęścia" po wakacjach. Tym bardziej, że na filmiku widać Zbrowską w towarzystwie zupełnie innego mężczyzny, ale równie eleganckiego, jak Tomek i Justin, a nawet do nich podobnego. Jednak to już nie jest ani Kępski, ani Skotnicki, tylko właśnie ktoś nowy!

A zatem, wiele wskazuje na to, że w nowym sezonie "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej Oliwka zakocha się i zwiążę z kimś zupełnie innym. Kim będzie mężczyzna, który skradnie serce Zbrowskiej? Przekonamy się już w nowych odcinkach!

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