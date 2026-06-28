Barwy szczęścia. Kępski i Grażyna razem w nowym sezonie? Tomasz nie wróci do Oliwki?

Kępski i Grażyna będą razem w kolejnych odcinkach "Barw szczęścia"?

Nowy sezon "Barw szczęścia" coraz bliżej, a aktorzy regularnie pokazują w mediach społecznościowych kulisy pracy na planie. Tym razem uwagę przyciągnęło wspólne zdjęcie Jakuba Sokołowskiego i Kingi Suchan. Serialowy Tomasz Kępski i Grażyna pozują z głowami niemal opartymi o siebie, wyraźnie w świetnych humorach.

Choć jedna fotografia nie zdradza fabuły, trudno nie odnieść wrażenia, że bohaterowie będą mieli w nowych odcinkach sporo wspólnych scen. To wystarczyło, by pojawiły się pytania, czy scenarzyści ponownie zbliżą do siebie dawnych partnerów.

Oliwka odeszła, a uczucia Kępskiego wróciły

Końcówka poprzedniego sezonu nie pozostawiła złudzeń, że związek Oliwki i Kępskiego znalazł się w głębokim kryzysie. Tomasz nie potrafił ukryć, że Grażyna wciąż zajmuje ważne miejsce w jego życiu. W końcu zdobył się na szczere wyznanie, po którym Oliwka nie była w stanie udawać, że wszystko jest w porządku.

Zrozpaczona wyprowadziła się z mieszkania i przeniosła do hotelu Stańskich. To był najmocniejszy sygnał, że ich relacja może dobiegać końca, a Kępski wciąż nie uporządkował swoich uczuć.

Grażyna też nie zamknęła wszystkich rozdziałów?

Przez jakiś czas wydawało się, że Grażyna układa sobie życie u boku Patryka (Konrad Skolimowski). Ich relacja rozwijała się, a Kępski z coraz większą zazdrością obserwował szczęście byłej partnerki. To właśnie wtedy zaczął uświadamiać sobie, jak wiele nadal dla niego znaczy.

Czy nowy sezon okaże się dla nich kolejną szansą? Na razie twórcy nie zdradzają szczegółów, ale wspólne zdjęcie aktorów z planu z pewnością nie przejdzie bez echa. Po tak burzliwej końcówce poprzedniego sezonu trudno wykluczyć, że los ponownie połączy Grażynę i Kępskiego, a ich historia jeszcze daleka będzie od zakończenia.