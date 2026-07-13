Panna młoda, odcinek 155: Cihan dowie się, że Beyza nie urodziła mu syna! Podtruwana Mukadder powie prawdę - ZDJĘCIA

Kiedy emisja 155. odcinka "Panna młoda"? Premiera 27 lipca na antenie TVP2

Ostatnie dni lipca w serialu "Panna młoda" przyniosą widzom telewizyjnej Dwójki ogromne emocje, które zdeterminują przyszłość Cihana Develioglu, spodziewającej się jego dziecka Hancer oraz podstępnej Beyzy.

Choć narodziny chłopca nie potoczą się dokładnie po myśli Nusreta i jego córki, ostatecznie zrealizują oni swój mroczny cel i odbiorą Yoncy noworodka. Wyczerpana trudami porodu Yonca dosłownie otrze się o śmierć. Zaledwie chwilę po wydaniu niemowlęcia na świat matka straci przytomność, a bezlitosna rywalka natychmiast uprowadzi bezbronne maleństwo.

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Dramatyczne narodziny w "Panna młoda". Beyza i Nusret ukradną syna Yoncy

Wcześniej, bo w 153. odcinku telenoweli "Panna młoda" bezwzględny Nusret zaplanuje okrutne morderstwo i spróbuje pogrzebać żywcem Yoncę tuż przed posiadłością. Nieoczekiwanie na ratunek przybędzie Tayyar, zaufany podwładny oprawcy, który bezpiecznie ukryje poszkodowaną i otoczy ją odpowiednią opieką. Równolegle fałszywa matka zacznie odczuwać potężne trudności, ponieważ wychowywanie przywłaszczonego syna dawnej przyjaciółki okaże się dla niej zbyt dużym wyzwaniem.

Aby ukryć mistyfikację przed mężem, w ostatnich odcinkach "Panna młoda" w lipcu zdesperowana Beyza wymyśli sprytny pretekst i błyskawicznie wyprowadzi się z rezydencji rodziny Develioglu do mieszkania swojego ojca. Z pomocą Nusreta będzie kontynuować maskaradę, wmawiając otoczeniu, że opiekuje się prawowitym dziedzicem wielkiego rodu.

Duet przejmie całkowitą kontrolę nad Mukadder, systematycznie trując starszą kobietę, aby uniemożliwić jej zdemaskowanie spisku. Bezwzględna synowa zastosuje również bezlitosny szantaż, grożąc teściowej ujawnieniem jej dawnych przewinień.

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Mukadder przerwie milczenie. Prawda o fałszywym dziecku w 155 odcinku "Panna młoda"

Punkt kulminacyjny nastąpi w 155 odcinku "Panna młoda" kiedy matka Cihana ostatecznie pęknie pod ciężarem tajemnicy. Seniorka nie zniesie dłuższego widoku rozpaczy swojego syna, który cierpi przez działania Beyzy i bolesną rozłąkę z ukochaną Hancer. Mając pełną świadomość, że grozi jej śmiertelne niebezpieczeństwo ze strony synowej, Mukadder zaryzykuje własne życie i zdradzi dziedzicowi, że wychowywany maluch nie płynie z jego krwi. W swoim dramatycznym wyznaniu ominie jednak szokujące fakty dotyczące biologicznej matki chłopca oraz samej kradzieży podczas porodu.

Zaskakująca relacja matki wywoła u Cihana potężny wstrząs i sprawi, że mężczyzna zblednie z wrażenia. W pierwszej chwili kategorycznie odrzuci te rewelacje, mając w pamięci liczne intrygi seniorki. Główny bohater doskonale zapamiętał wcześniejsze manipulacje Mukadder, zwłaszcza te wymierzone bezpośrednio w niewinną Hancer.

Cihan zażąda wyjaśnień od Beyzy. Burzliwa konfrontacja w 155 odcinku "Panna młoda"

Po otrzymaniu tych druzgocących informacji, zdezorientowany Cihan w 155 odcinku "Panna młoda" natychmiast wyruszy do mieszkania Nusreta, by przeprowadzić z Beyzą stanowczą rozmowę. Na miejscu podejmie desperacką próbę odebrania rzekomego potomka, jednak napotka na zdecydowany opór ze strony żony oraz teścia, którzy własną piersią obronią dostęp do noworodka.

Zastanawiającym pozostaje, czy mężczyźnie uda się wyciągnąć jakiekolwiek konsekwencje wobec oszustki za tak gigantyczną manipulację. Co więcej, dziedzic rodu nie podejrzewa, że jeszcze tego samego wieczoru zdesperowana Beyza pojawi się z niemowlęciem na progu domu Hancer.