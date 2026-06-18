Panna młoda. Skandaliczny pogrzeb Beyzy. Cihan wykopie grób, a Mukadder zakłóci ceremonię na cmentarzu - ZDJĘCIA

Śmierć Beyzy w 3. sezonie serialu "Panna młoda"

Koniec Beyzy nastąpi tuż przed wielkim finałem 3 sezonu "Panna młoda". Intrygantka do ostatnich chwil nie zrezygnuje z prób zrujnowania życia Hancer, obarczając ją winą za utratę ukochanego Cihana. Kobieta poniesie zasłużoną karę za swoje czyny. Ostateczna konfrontacja bohaterek zakończy się tragicznie dla napastniczki, która zginie podczas kolejnego ataku na swoją rywalkę.

Tureccy widzowie zobaczyli moment odejścia znienawidzonej postaci w 460. odcinku "Panna młoda", gdzie akcja rozgrywa się na szpitalnej sali. Na ten moment brakuje oficjalnych informacji, czy Telewizja Polska zdecyduje się na zakup i emisję trzeciego sezonu telenoweli. W swojej ojczyźnie serial zakończył się ostatecznie na 463. odcinku, zamykając całą historię.

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Pogrzeb Beyzy w 461 odcinku "Panna młoda". Na cmentarzu nagle zjawi się Mukadder

Skromna ceremonia pogrzebowa Beyzy zostanie pokazana w 461 odcinku "Panna młoda". W gronie żałobników zabraknie ojca zmarłej, ponieważ Nusret pożegna się z życiem znacznie wcześniej. Zamiast niego, na cmentarzu zjawi się biologiczna matka dziewczyny, o której losach widzowie przez bardzo długi czas nie mieli pojęcia.

Warto dodać, że finałowe odcinki 3 sezonu przyniosą także dramatyczny ostatni dzień Hancer bez Cihana, w którym zabraknie nawet pożegnania głównych bohaterów tej telewizyjnej opowieści.

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Kluczowy moment pogrzebu Beyzy w 461 odcinku "Panna młoda" nastąpi, gdy Cihan zdecyduje się przejąć narzędzia grabarza. Mężczyzna osobiście wykopie dół dla byłej partnerki, która przysporzyła jemu i Hancer niewyobrażalnego cierpienia. Spojrzy na tabliczkę z imieniem zmarłej z nieskrywaną pogardą, a po jego policzku nie spłynie żadna łza żalu.

„- Naprawdę bardzo mnie zraniłaś. Wyrządziłaś wiele bólu. Siebie ukarałaś najbardziej. Może Bóg wybaczy ci grzechy” – pomyśli Cihan, stojąc nad miejscem spoczynku zmarłej kobiety.

W tym samym czasie biologiczna matka zmarłej będzie rzucać Hancer i Cihanowi mrożące krew w żyłach spojrzenia. Jej milcząca postawa wyraźnie zasugeruje, że obwinia tę dwójkę o tragiczną śmierć swojej córki. Kobieta nie wypowie jednak w ich kierunku żadnego słowa.

Spokój pogrzebu Beyzy w 461 odcinku "Panna młoda" zostanie zburzony przez nieoczekiwanego gościa. Na cmentarzu nagle stanie Mukadder, która wcześniej została odrzucona przez synów i potępiona przez całą rodzinę. Seniorka przybędzie na miejsce spoczynku rywalki wyłącznie po to, by napawać się własnym triumfem. Jej umysł wypełnią wyjątkowo mroczne przemyślenia.

„- Dwie biedne matki, którym nie udało się zaopiekować swoimi dziećmi. Nie jesteś w tej samej lidze co ja. Wszyscy chcą mnie pokonać. Zrobiłaś tyle, żeby mnie wytrącić z równowagi. Pozwy, listy, świadkowie i prawnicy... I na końcu wszyscy zebraliście się przy grobie. To się dzieje z każdym, kto ze mną zadziera...” – podsumuje w myślach Mukadder.

Oto, co będzie chciała zrobić Mukadder na pogrzebie Beyzy w 461 odcinku "Panna młoda"

Kiedy uczestnicy pogrzebu dostrzegą Mukadder wpadną w niemałe osłupienie. Wzrok wszystkich zebranych natychmiast powędruje w stronę matki zmarłej, a następnie skupi się na nieproszonej seniorce rodu Develioglu. Atmosfera wokół grobu stanie się niezwykle napięta.

„- Co ona chce zrobić?” – zapyta Cihan swojego starszego brata.

„- Nie widzisz? Przyszła celebrować swoje zwycięstwo” – odpowie mu krótko Metin, obserwując rozwój sytuacji na cmentarzu.

Koniec serialu "Panna młoda" w TVP2. Kiedy finał w Polsce?

Turecki hit telewizyjny zyskał w swoim kraju na tyle dużą widownię, że twórcy zrealizowali aż 463 odcinki podzielone na trzy sezony. Polska publiczność na ten moment może liczyć na emisję dwóch serii, które zamkną się w 320 epizodach. Warto pamiętać, że odcinki pokazywane w Turcji trwają dłużej, dlatego numeracja w Telewizji Polskiej ulega przesunięciu. Polscy fani nie zobaczą wielkiego finału wcześniej niż w przyszłym roku, a emisja najprawdopodobniej potrwa jeszcze dłużej.