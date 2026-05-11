Panna młoda, odcinek 101. Hancer chwyci za broń, a w rezydencji padnie strzał - ZDJĘCIA

Turecki hit "Panna młoda" to nowa propozycja na antenie TVP2. Produkcja zadebiutowała nad Bosforem w 2024 roku, a polscy widzowie mogą ją śledzić od 20 stycznia 2026 roku, kiedy to ostatecznie zastąpiła w ramówce stacji popularną "Miłość i nadzieję". Sprawdzamy, z jakimi problemami tym razem będą musieli zmierzyć się główni bohaterowie. Oto, co wydarzy się w 101. epizodzie.
Streszczenie 101. odcinka serialu "Panna młoda". Co czeka Cihana i Hancer?
W najnowszym epizodzie telenoweli emocje zdecydowanie sięgną zenitu. Cihan zostawia ostateczną decyzję w rękach Sinem, dając jej wolną rękę w kwestii ewentualnej wyprowadzki z rezydencji. Tymczasem przebiegła Beyza zaczyna manipulować Hancer i usilnie namawia ją, aby dla postrachu wycelowała w Cihana z pistoletu. W sprawę angażuje się również mistrz Ertugrul, próbując za wszelką cenę przemówić mężczyźnie do rozsądku. Kulminacyjnym momentem 101. odcinka będzie niespodziewany huk wystrzału z broni palnej, który nagle wstrząśnie całą posiadłością.
Kto gra w "Pannie młodej"? Obsada tureckiej produkcji
Główne postacie wykreowali Talya Çelebi, która wciela się w tytułową Hançer, oraz Türkseve grający Cihana. Na ekranie towarzyszy im plejada aktorów doskonale znanych z innych bliskowschodnich hitów telewizyjnych. Zobaczcie, jak prezentuje się reszta obsady serialu "Panna młoda":
- Can Tarakçı jako Cemil,
- Betigül Ceylan jako Mukadder Develioglu,
- Günnur Adıgüzel jako Gülsüm,
- Elif Çapkin jako Yonca,
- Ceren Yuksekkaya jako Derya,
- Sidal Damar jako Sinem,
- Günes Ebrar Özgül jako Mine,
- Türker Kantar jako Emir,
- Çisel Kuskan jako Beyza,
- Derya Deniz Değirmenci jako Yasemin.
Ile odcinków ma "Panna młoda"? Finał w Polsce to bardzo odległa przyszłość
"Panna młoda" idealnie wpisuje się w ramy niezwykle rozbudowanych tureckich oper mydlanych. Do tej pory zrealizowano trzy sezony, obejmujące aż 325 oryginalnych epizodów, z których każdy trwa około dwóch godzin. Ze względu na krótszy czas antenowy w polskiej telewizji, materiał zostanie podzielony, co niemal podwoi finalną liczbę odcinków nad Wisłą. Należy pamiętać, że cykl wciąż jest nagrywany i emitowany w ojczystym kraju, przez co dokładna długość całej opowieści pozostaje dla widzów zagadką. Pewne jest natomiast, że fani z Polski spędzą z Hançer i Cihanem jeszcze co najmniej kilka długich lat.
