Panna młoda, odcinek 101. Hancer chwyci za broń, a w rezydencji padnie strzał - ZDJĘCIA

Turecki hit "Panna młoda" to nowa propozycja na antenie TVP2. Produkcja zadebiutowała nad Bosforem w 2024 roku, a polscy widzowie mogą ją śledzić od 20 stycznia 2026 roku, kiedy to ostatecznie zastąpiła w ramówce stacji popularną "Miłość i nadzieję". Sprawdzamy, z jakimi problemami tym razem będą musieli zmierzyć się główni bohaterowie. Oto, co wydarzy się w 101. epizodzie.

Streszczenie 101. odcinka serialu "Panna młoda". Co czeka Cihana i Hancer?

W najnowszym epizodzie telenoweli emocje zdecydowanie sięgną zenitu. Cihan zostawia ostateczną decyzję w rękach Sinem, dając jej wolną rękę w kwestii ewentualnej wyprowadzki z rezydencji. Tymczasem przebiegła Beyza zaczyna manipulować Hancer i usilnie namawia ją, aby dla postrachu wycelowała w Cihana z pistoletu. W sprawę angażuje się również mistrz Ertugrul, próbując za wszelką cenę przemówić mężczyźnie do rozsądku. Kulminacyjnym momentem 101. odcinka będzie niespodziewany huk wystrzału z broni palnej, który nagle wstrząśnie całą posiadłością.

Kto gra w "Pannie młodej"? Obsada tureckiej produkcji

Główne postacie wykreowali Talya Çelebi, która wciela się w tytułową Hançer, oraz Türkseve grający Cihana. Na ekranie towarzyszy im plejada aktorów doskonale znanych z innych bliskowschodnich hitów telewizyjnych. Zobaczcie, jak prezentuje się reszta obsady serialu "Panna młoda":

Can Tarakçı jako Cemil,

Betigül Ceylan jako Mukadder Develioglu,

Günnur Adıgüzel jako Gülsüm,

Elif Çapkin jako Yonca,

Ceren Yuksekkaya jako Derya,

Sidal Damar jako Sinem,

Günes Ebrar Özgül jako Mine,

Türker Kantar jako Emir,

Çisel Kuskan jako Beyza,

Derya Deniz Değirmenci jako Yasemin.

Ile odcinków ma "Panna młoda"? Finał w Polsce to bardzo odległa przyszłość

"Panna młoda" idealnie wpisuje się w ramy niezwykle rozbudowanych tureckich oper mydlanych. Do tej pory zrealizowano trzy sezony, obejmujące aż 325 oryginalnych epizodów, z których każdy trwa około dwóch godzin. Ze względu na krótszy czas antenowy w polskiej telewizji, materiał zostanie podzielony, co niemal podwoi finalną liczbę odcinków nad Wisłą. Należy pamiętać, że cykl wciąż jest nagrywany i emitowany w ojczystym kraju, przez co dokładna długość całej opowieści pozostaje dla widzów zagadką. Pewne jest natomiast, że fani z Polski spędzą z Hançer i Cihanem jeszcze co najmniej kilka długich lat.

