Panna młoda, odcinek 101. Hancer chwyci za broń, a w rezydencji padnie strzał - ZDJĘCIA

Kasia Kowalska
2026-05-11 10:11

"Panna młoda" to wciągająca produkcja o losach osieroconej Hancer, która w zamian za sfinansowanie leczenia brata zawiera aranżowane małżeństwo z majętnym Cihanem. Z czasem biznesowy układ przeradza się w głębokie uczucie. W 101. odcinku, którego premierę w TVP2 zaplanowano na środę 20 maja, dojdzie do mrożących krew w żyłach scen. Przeczytajcie szczegółowe streszczenie najnowszych wydarzeń.

Zbliżenie na twarz Hancer, tytułowej bohaterki serialu Panna Młoda, z wyrazem zaniepokojenia i smutku, jej oczy są skierowane ku górze, a delikatnie otwarte usta wskazują na napięcie emocjonalne. Szczegóły dotyczące jej losów znajdziesz na Super Seriale.

Autor: Screen Youtube/ Gelin/ Youtube Zbliżenie na twarz Hancer, tytułowej bohaterki serialu "Panna Młoda", z wyrazem zaniepokojenia i smutku, jej oczy są skierowane ku górze, a delikatnie otwarte usta wskazują na napięcie emocjonalne. Szczegóły dotyczące jej losów znajdziesz na Super Seriale.

Turecki hit "Panna młoda" to nowa propozycja na antenie TVP2. Produkcja zadebiutowała nad Bosforem w 2024 roku, a polscy widzowie mogą ją śledzić od 20 stycznia 2026 roku, kiedy to ostatecznie zastąpiła w ramówce stacji popularną "Miłość i nadzieję". Sprawdzamy, z jakimi problemami tym razem będą musieli zmierzyć się główni bohaterowie. Oto, co wydarzy się w 101. epizodzie.

Streszczenie 101. odcinka serialu "Panna młoda". Co czeka Cihana i Hancer?

W najnowszym epizodzie telenoweli emocje zdecydowanie sięgną zenitu. Cihan zostawia ostateczną decyzję w rękach Sinem, dając jej wolną rękę w kwestii ewentualnej wyprowadzki z rezydencji. Tymczasem przebiegła Beyza zaczyna manipulować Hancer i usilnie namawia ją, aby dla postrachu wycelowała w Cihana z pistoletu. W sprawę angażuje się również mistrz Ertugrul, próbując za wszelką cenę przemówić mężczyźnie do rozsądku. Kulminacyjnym momentem 101. odcinka będzie niespodziewany huk wystrzału z broni palnej, który nagle wstrząśnie całą posiadłością.

Między Cihanem i Hancer dochodzi do ostrej awantury.
Kto gra w "Pannie młodej"? Obsada tureckiej produkcji

Główne postacie wykreowali Talya Çelebi, która wciela się w tytułową Hançer, oraz Türkseve grający Cihana. Na ekranie towarzyszy im plejada aktorów doskonale znanych z innych bliskowschodnich hitów telewizyjnych. Zobaczcie, jak prezentuje się reszta obsady serialu "Panna młoda":

  • Can Tarakçı jako Cemil,
  • Betigül Ceylan jako Mukadder Develioglu,
  • Günnur Adıgüzel jako Gülsüm,
  • Elif Çapkin jako Yonca,
  • Ceren Yuksekkaya jako Derya,
  • Sidal Damar jako Sinem,
  • Günes Ebrar Özgül jako Mine,
  • Türker Kantar jako Emir,
  • Çisel Kuskan jako Beyza,
  • Derya Deniz Değirmenci jako Yasemin.

Ile odcinków ma "Panna młoda"? Finał w Polsce to bardzo odległa przyszłość

"Panna młoda" idealnie wpisuje się w ramy niezwykle rozbudowanych tureckich oper mydlanych. Do tej pory zrealizowano trzy sezony, obejmujące aż 325 oryginalnych epizodów, z których każdy trwa około dwóch godzin. Ze względu na krótszy czas antenowy w polskiej telewizji, materiał zostanie podzielony, co niemal podwoi finalną liczbę odcinków nad Wisłą. Należy pamiętać, że cykl wciąż jest nagrywany i emitowany w ojczystym kraju, przez co dokładna długość całej opowieści pozostaje dla widzów zagadką. Pewne jest natomiast, że fani z Polski spędzą z Hançer i Cihanem jeszcze co najmniej kilka długich lat.

