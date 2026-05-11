Dziedzictwo, odcinek 923: Aynur została zaatakowana przez nożownika, ale w porę pojawił ratunek

Co wydarzyło się w 922. odcinku "Dziedzictwa"?

W minionym epizodzie byliśmy świadkami dramatycznych wydarzeń z udziałem Nany, która po potrąceniu przez uciekającego bandytę wylądowała w ciężkim stanie pod opieką specjalistów. Poyraz padł ofiarą oszustwa ze strony Semiha, gdy ten spróbował przypisać sobie zasługi za akcję ratunkową. Z kolei w rezydencji prokuratora doszło do poważnego spięcia – zraniona słowami Sinana Aynur, nazwana przez niego zwykłą posługaczką, uniosła się honorem i zrezygnowała ze wspólnych korepetycji.

Najpopularniejsze tureckie seriale ostatnich lat Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Poyraz ukrywa uczucia przed Naną w 923. odcinku

Czuwający nieustannie przy szpitalnym łóżku poszkodowanej Poyraz w końcu rozumie, jak bardzo zależy mu na kobiecie. Widmo utraty ukochanej uświadamia mu potęgę tego uczucia, jednak ostatecznie mężczyzna postanawia zachować chłodny dystans i nie wyznawać jej miłości. Tę chwilę zawahania natychmiast wyłapuje wyrachowany Semih, który zaczyna bezczelnie kręcić się wokół pacjentki, aby zyskać w jej oczach miano troskliwego wybawcy.

Derya atakuje związek Ayse i Ferita w "Dziedzictwie"

W tym samym czasie zdeterminowana Ayse staje do walki o swoją miłość i próbuje uchronić relację z Feritem przed destrukcyjnym wpływem intrygantki. Derya, która po raz kolejny wykorzystuje swój wygląd i podszywa się pod siostrę bliźniaczkę, przygotowuje wyrachowaną prowokację mającą na celu definitywne rozdzielenie zakochanych. Najbliższe epizody pokażą, czy bezwzględna pani prokurator faktycznie osiągnie swój niszczycielski cel.

Sinan staje w obronie Aynur i obezwładnia nożownika

Niezwykłym bohaterstwem wykazuje się Sinan, który w decydującym momencie staje w obronie przerażonej Aynur i ratuje ją przed agresywnym napastnikiem z niebezpiecznym narzędziem. Całe zdarzenie kończy się wezwaniem służb mundurowych, ale mimo pomyślnego finału oboje bohaterowie ustalają, że zachowają między sobą wyłącznie oficjalny dystans. Taka chłodna postawa ma uchronić ich przed kolejnymi rozczarowaniami i bolesnymi nieporozumieniami.

14

"Dziedzictwo" - emisja i powtórki 923. odcinka

Fani tureckiej produkcji mogą śledzić losy ulubionych bohaterów przez cały tydzień, od poniedziałku do niedzieli o godzinie 16:05 na antenie stacji TVP1. Zaplanowany na wtorek, 19 maja 2026 roku, najnowszy 923. odcinek dostarczy widzom kolejnej dawki ogromnych emocji. Dla osób, które nie zdążą zasiąść przed ekranami w paśmie premierowym, telewizja publiczna udostępnia wszystkie wyemitowane już części w swoim internetowym serwisie streamingowym TVP VOD.

Fabuła i obsada tureckiego serialu "Dziedzictwo"

Oś fabularna telenoweli skupia się wokół losów dwóch córek Yusufa – Seher oraz Kevser, które początkowo wiodą spokojne i skromne życie. Sytuacja zmienia się diametralnie, gdy druga z sióstr wchodzi w związek małżeński z przedstawicielem bogatego rodu Kyrymly, a na świat przychodzi jej syn nazwany imieniem dziadka. Po nagłej śmierci męża i zdiagnozowaniu śmiertelnej choroby, Kevser błaga Seher o przejęcie opieki nad pięcioletnim chłopcem. Zmarła kobieta osieroca dziecko, które trafia pod skrzydła surowego wuja Yamana, co zmusza główną bohaterkę do podjęcia trudnej walki o odzyskanie siostrzeńca.

W serialu występują:

Sonda Najlepszy turecki serial to... Elif Promyk nadziei Zapukaj do moich drzwi Miłość i przebaczenie Zranione ptaki Zakazany owoc Inny!