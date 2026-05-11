Złoty chłopak, odcinek 292: Seyran słyszy druzgocącą diagnozę, a w rezydencji wybucha ogromny skandal

Ferit dowiedział się niedawno, że nabyte przez niego klejnoty są zwykłymi falsyfikatami, co doprowadziło rodzinny holding na skraj bankructwa. Suna przekazała Seyran niezwykle bolesną wiadomość o jej niemal zerowych szansach na macierzyństwo, co zupełnie zdruzgotało dziewczynę. Jak informowała niedawno stacja Eska, Abidin spotkał na swojej drodze kobietę podającą się za jego prawdziwą matkę. To właśnie od tej tajemniczej nieznajomej mężczyzna dowiedział się o szokujących poczynaniach Suny i Ferita, którzy po cichu zastawili dom.

Odcinek 292 serialu Złoty chłopak. Ferit poszukuje sprawców oszustwa

Młody dziedzic rodu nie zamierza składać broni i rozpoczyna prywatne śledztwo w sprawie sprowadzenia fałszywych kamieni. Jego działania brutalnie blokuje Halis, który stanowczo zabrania mu jakiegokolwiek mieszania się w ten skandal. Równolegle Seyran zjawia się w gabinecie lekarskim, gdzie otrzymuje od medyka wyjątkowo niejednoznaczne informacje o swoim stanie zdrowia. Specjalistyczna terapia daje jej pewne nadzieje na urodzenie dziecka, ale ewentualne zajście w ciążę niesie za sobą gigantyczne ryzyko nawrotu groźnej choroby i zagraża jej życiu.

Tymczasem Abidin znajduje twarde dowody na finansowe oszustwa swojej żony i wpada w absolutną furię. Mężczyzna robi Sunie gigantyczną awanturę, wypominając jej perfidne działania i tajne układy z Feritem. Gęsta atmosfera panuje również w otoczeniu Orhana, który staje się ofiarą bezwzględnego szantażu ze strony zdeterminowanej Betul. Kobieta pragnie za wszelką cenę wyrzucić Gulgun z posiadłości i swoimi groźbami zapędza mężczyznę w przysłowiowy kozi róg.

Kiedy TVP1 wyemituje nowy odcinek serialu Złoty chłopak?

Turecką telenowelę "Złoty chłopak" można śledzić na antenie TVP1 w każdy dzień roboczy dokładnie o godzinie 14:00. Widzowie zobaczą 292. odcinek tej popularnej produkcji w poniedziałek 18 maja 2026 roku. Epizod zagwarantuje fanom mnóstwo skrajnych emocji oraz nieprzewidywalnych zwrotów akcji w pełnym intryg świecie rodziny Korhanów. Regularna emisja pozwala miłośnikom formatu na ciągłe obserwowanie zawiłych losów Seyran, Ferita, Sinana i reszty barwnych bohaterów.

W serialu występują m.in.:

Afra Saraçoğlu jako Seyran Şanlı

Mert Ramazan Demir jako Ferit Korhan

Çetin Tekindor jako Halis Korhan

Şerif Sezer jako Hattuç Şanlı

Gülçin Santırcıoğlu jako İfakat Korhan

Emre Altuğ jako Orhan Korhan

Gözde Kansu jako Gülgün Korhan

Ersin Arıcı jako Abidin

Beril Pozam jako Suna Şanlı

İrem Altuğ jako Sultan

Öznur Serçeler jako Asuman Korhan

Hülya Duyar jako Şefika

Diren Polatoğulları jako Kazım Şanlı

Sezin Bozacı jako Esme Şanlı

Yiğit Tuncay jako Latif

Selen Özbayrak jako Dicle

Umut Gezer jako Yusuf

Taro Emir jako Tekin Kaya

Binnur Kaya jako Nükhet

