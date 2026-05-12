Panna młoda, odcinek 103: Zaskakujący zwrot akcji po reanimacji Cihana

Kasia Kowalska
2026-05-12 10:36

Turecka produkcja "Panna młoda" (oryginalnie "Gelin") przedstawia losy Hancer. Młoda kobieta szybko straciła rodziców i od najmłodszych lat musiała radzić sobie sama. Bohaterka decyduje się na zaaranżowany ślub z Cihanem, aby zdobyć pieniądze na leczenie chorego brata. Czysto biznesowy układ niespodziewanie przeradza się w głębokie uczucie. Widzowie TVP2 zobaczą 103. odcinek telenoweli "Panna" w piątek, 22 maja 2026 r. Sprawdź, co dokładnie spotka głównych bohaterów.

Autor: Screen Youtube/ Gelin/ Youtube Młoda kobieta, Hancer z serialu „Panna młoda”, o ciemnych włosach i w jasnej bluzce, z grymasem smutku na twarzy, patrząca w górę. Scena odzwierciedla emocje związane z dramatycznymi wydarzeniami w serialu, o których można przeczytać na Super Seriale.

Telewizja Polska od niedawna emituje w Dwójce nową telenowelę "Panna młoda". Ten popularny format zadebiutował w Turcji w 2024 roku, natomiast polscy widzowie śledzą losy głównych bohaterów od 20 stycznia 2026 roku, kiedy to zastąpił on na antenie produkcję "Miłość i nadzieja". Przedstawiamy dokładny opis nadchodzących wydarzeń, które rozegrają się w 103. epizodzie serialu.

"Panna młoda" - z kim powinien być Cihan?

Cihan wraca do życia, a Mukadder atakuje Hancer w 103. odcinku "Panny młodej"

Najnowszy odcinek przyniesie ogromne emocje, ponieważ prowadzona akcja ratunkowa przynosi skutek i Cihan odzyskuje funkcje życiowe. Wzburzona Mukadder rzuca się z pięściami na bezbronną Hancer. Tymczasem Beyza odzyskuje przytomność po nagłym omdleniu, ale szybko odkrywa brak swojego sztucznego brzucha. Jednocześnie Sinem ostatecznie ustala, kto dokładnie doradził Hancer użycie broni palnej. W międzyczasie warto również wspomnieć o zbliżającym się wielkimi krokami przedwakacyjnym finale sezonu "M jak miłość", gdzie po poważnej rozmowie z Bartkiem Natalka najprawdopodobniej ostatecznie zrezygnuje ze ślubu z Adamem.

Talya Çelebi oraz Türkseve w głównych rolach tureckiego hitu

Na ekranie w najważniejszych kreacjach pojawiają się Talya Çelebi odgrywająca rolę Hançer oraz Türkseve wcielający się w postać Cihana. Zespół aktorski uzupełnia szereg innych utalentowanych artystów, do których należą:

  • Can Tarakçı kreujący postać Cemila,
  • Betigül Ceylan jako stanowcza Mukadder Develioglu,
  • Günnur Adıgüzel wcielająca się w Gülsüm,
  • Elif Çapkin grająca serialową Yoncę,
  • Ceren Yuksekkaya w roli Deryi,
  • Sidal Damar odgrywająca Sinem,
  • Günes Ebrar Özgül występująca jako Mine,
  • Türker Kantar jako Emir,
  • Çisel Kuskan odgrywająca Beyzę,
  • Derya Deniz Değirmenci w roli Yasemin.

Setki odcinków "Panny młodej" przed polskimi widzami

Telenowela wyróżnia się sporym rozmachem i na ten moment składa się z trzech sezonów obejmujących aż 325 epizodów. Pojedynczy turecki odcinek trwa około dwóch godzin, dlatego polski nadawca podzieli materiał na znacznie krótsze fragmenty, co z pewnością podwoi ich końcową liczbę. Zdjęcia w Turcji nadal trwają, w związku z czym ostateczna wielkość całej produkcji pozostaje tajemnicą. Oznacza to, że nadwiślańscy miłośnicy formatu spędzą z Hançer i Cihanem jeszcze dobrych kilka lat, zanim doczekają się oficjalnego zakończenia historii.

