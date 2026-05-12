La Promesa - pałac tajemnic, odcinek 393: Alonso ujawnia prawdę o matce Jany. Curro w szoku

Zaskakujące kulisy głośnego filmu: "Nigdy nie zużyto tyle krwi" - Kathryn Newton o "Zabawie w pochowanego 2" | Wywiad ESKA Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Zaskakujący powrót Jimeny do pałacu. Co wydarzyło się w 392. odcinku "La Promesa"?

W poprzednim epizodzie pojawienie się Jimeny w posiadłości wywołało spore zaniepokojenie wśród domowników. Manuel postanowił wyznać Ablowi całą prawdę o swoim uczuciu do Jany, co postawiło medyka w niezwykle trudnym położeniu. W międzyczasie zarządcy pałacu przyjęli Virtudes na stanowisko służącej. Salvador zorganizował nastrojową kolację dla Marii. Widzowie obserwowali również rosnącą zazdrość Petry o zażyłość Ignacia i Margarity, a Pelayo przekonywał Catalinę do podjęcia współpracy z Lorenzo.

Jana podsłuchuje wyznanie Alonso. Streszczenie 393. odcinka "La Promesa"

W nadchodzącym epizodzie Alonso zdobywa się na absolutną szczerość względem Curro. Mężczyzna zdradza mu szczegóły swojej intymnej relacji z Dolores. Nie ma jednak pojęcia, że w ukryciu przebywa Jana. Kobieta dokładnie słyszy każde wypowiedziane słowo, co wywołuje w niej potężny wstrząs emocjonalny.

Równolegle w części dla służby trwają przygotowania nowej pracownicy. Teresa podejmuje się trudnego zadania przeszkolenia Virtudes na wyraźne polecenie pani Píi. Stara się zapoznać nowicjuszkę ze wszystkimi rygorystycznymi regułami obowiązującymi w rezydencji.

Poważny konflikt wybucha z kolei między Martiną a jej matką. Młoda kobieta nie potrafi zaakceptować planów Margarity dotyczących wyjścia na zabawę z hrabią de Ayala. Otwarcie zarzuca rodzicielce szarganie pamięci o zmarłym ojcu.

Lope szuka natomiast sposobu na zbliżenie się do Very. Kucharz wychodzi z inicjatywą wspólnego odwiedzenia jej ojca. Dziewczyna reaguje bardzo nerwowo i kategorycznie odrzuca tę propozycję. Jej zachowanie jasno wskazuje, że pilnie strzeże przed mężczyzną mrocznych faktów ze swojej przeszłości.

6

Emisja 393. odcinka "La Promesa". O której godzinie oglądać serial w TVP2?

Hiszpańska produkcja kostiumowa przyciąga widzów przed ekrany w każdy dzień roboczy. Najnowszy, 393. odcinek "La Promesa" zostanie wyemitowany we wtorek, 19 maja 2026 roku o godzinie 15:05 na antenie TVP2. Osoby, które nie zdążą na premierę telewizyjną, mogą bez problemu nadrobić zaległości. Wszystkie dotychczasowe i bieżące epizody udostępniono do obejrzenia online na platformie streamingowej TVP VOD.

Fabuła telenoweli i pełna obsada serialu "La Promesa"

Akcja produkcji skupia się na losach Jany, która próbuje rozwikłać zagadki rodziny Lujan. Główna bohaterka z każdym dniem poznaje kolejne sekrety ukrywane w murach rezydencji La Promesa. Musi maskować swoje prawdziwe cele i umiejętnie poruszać się w środowisku przepełnionym manipulacjami oraz ciągłymi sporami. Dodatkową komplikacją staje się jej zażyłość z Manuelem, zmuszając dziewczynę do wyboru między pragnieniem odwetu a rodzącym się uczuciem. Poszukiwana przez nią prawda zapowiada się wyjątkowo wstrząsająco.

W serialu występują:

Ana Garcés (jako Jana Expósito)

Eva Martín (jako Cruz Ezquerdo de Luján)

Manuel Regueiro (jako Alonso de Luján)

Arturo Sancho (jako Manuel Luján Ezquerdo)

María Castro (jako Pía Adarre)

Joaquín Climent (jako Rómulo Baeza)

Antonio Velázquez (jako Mauro Moreno)

Carmen Flores Sandoval (jako Simona Martínez)

Teresa Quintero (jako Candela García)

Carmen Asecas (jako Catalina Luján)

Paula Losada (jako Jimena)

Alicia Bercán (jako Leonor Luján Ezquerdo)

Alberto González (jako Juan Ezquerdo)

Marga Martínez (jako Petra Arcos)

Enrique Fortún (jako Lope Ruiz)

Sara Molina (jako María Fernández)

Laura Simón (jako Lola Montoro)

Rafa de Vera (jako Conrado Funes)