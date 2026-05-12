La Promesa - pałac tajemnic, odcinek 393: Alonso ujawnia prawdę o matce Jany. Curro w szoku

Joanna Dembek
2026-05-12 13:20

Fani hiszpańskiej telenoweli doczekają się przełomowych momentów. Alonso otwiera się przed Curro na temat przeszłości z Dolores, a ich rozmowę potajemnie podsłuchuje Jana. W pałacu rośnie też napięcie między Martiną i Margaritą, a nowa służąca stawia pierwsze kroki w pracy. Sprawdź, co jeszcze wydarzy się w 393. odcinku serialu emitowanego na antenie TVP2.

Zaskakujący powrót Jimeny do pałacu. Co wydarzyło się w 392. odcinku "La Promesa"?

W poprzednim epizodzie pojawienie się Jimeny w posiadłości wywołało spore zaniepokojenie wśród domowników. Manuel postanowił wyznać Ablowi całą prawdę o swoim uczuciu do Jany, co postawiło medyka w niezwykle trudnym położeniu. W międzyczasie zarządcy pałacu przyjęli Virtudes na stanowisko służącej. Salvador zorganizował nastrojową kolację dla Marii. Widzowie obserwowali również rosnącą zazdrość Petry o zażyłość Ignacia i Margarity, a Pelayo przekonywał Catalinę do podjęcia współpracy z Lorenzo.

Jana podsłuchuje wyznanie Alonso. Streszczenie 393. odcinka "La Promesa"

W nadchodzącym epizodzie Alonso zdobywa się na absolutną szczerość względem Curro. Mężczyzna zdradza mu szczegóły swojej intymnej relacji z Dolores. Nie ma jednak pojęcia, że w ukryciu przebywa Jana. Kobieta dokładnie słyszy każde wypowiedziane słowo, co wywołuje w niej potężny wstrząs emocjonalny.

Równolegle w części dla służby trwają przygotowania nowej pracownicy. Teresa podejmuje się trudnego zadania przeszkolenia Virtudes na wyraźne polecenie pani Píi. Stara się zapoznać nowicjuszkę ze wszystkimi rygorystycznymi regułami obowiązującymi w rezydencji.

Poważny konflikt wybucha z kolei między Martiną a jej matką. Młoda kobieta nie potrafi zaakceptować planów Margarity dotyczących wyjścia na zabawę z hrabią de Ayala. Otwarcie zarzuca rodzicielce szarganie pamięci o zmarłym ojcu.

Lope szuka natomiast sposobu na zbliżenie się do Very. Kucharz wychodzi z inicjatywą wspólnego odwiedzenia jej ojca. Dziewczyna reaguje bardzo nerwowo i kategorycznie odrzuca tę propozycję. Jej zachowanie jasno wskazuje, że pilnie strzeże przed mężczyzną mrocznych faktów ze swojej przeszłości.

Emisja 393. odcinka "La Promesa". O której godzinie oglądać serial w TVP2?

Hiszpańska produkcja kostiumowa przyciąga widzów przed ekrany w każdy dzień roboczy. Najnowszy, 393. odcinek "La Promesa" zostanie wyemitowany we wtorek, 19 maja 2026 roku o godzinie 15:05 na antenie TVP2. Osoby, które nie zdążą na premierę telewizyjną, mogą bez problemu nadrobić zaległości. Wszystkie dotychczasowe i bieżące epizody udostępniono do obejrzenia online na platformie streamingowej TVP VOD.

Fabuła telenoweli i pełna obsada serialu "La Promesa"

Akcja produkcji skupia się na losach Jany, która próbuje rozwikłać zagadki rodziny Lujan. Główna bohaterka z każdym dniem poznaje kolejne sekrety ukrywane w murach rezydencji La Promesa. Musi maskować swoje prawdziwe cele i umiejętnie poruszać się w środowisku przepełnionym manipulacjami oraz ciągłymi sporami. Dodatkową komplikacją staje się jej zażyłość z Manuelem, zmuszając dziewczynę do wyboru między pragnieniem odwetu a rodzącym się uczuciem. Poszukiwana przez nią prawda zapowiada się wyjątkowo wstrząsająco.

W serialu występują:

  • Ana Garcés (jako Jana Expósito)
  • Eva Martín (jako Cruz Ezquerdo de Luján)
  • Manuel Regueiro (jako Alonso de Luján)
  • Arturo Sancho (jako Manuel Luján Ezquerdo)
  • María Castro (jako Pía Adarre)
  • Joaquín Climent (jako Rómulo Baeza)
  • Antonio Velázquez (jako Mauro Moreno)
  • Carmen Flores Sandoval (jako Simona Martínez)
  • Teresa Quintero (jako Candela García)
  • Carmen Asecas (jako Catalina Luján)
  • Paula Losada (jako Jimena)
  • Alicia Bercán (jako Leonor Luján Ezquerdo)
  • Alberto González (jako Juan Ezquerdo)
  • Marga Martínez (jako Petra Arcos)
  • Enrique Fortún (jako Lope Ruiz)
  • Sara Molina (jako María Fernández)
  • Laura Simón (jako Lola Montoro)
  • Rafa de Vera (jako Conrado Funes)
