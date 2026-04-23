La promesa - pałac tajemnic, odcinek 376: Manuel prowadzi śledztwo i próbuje zdemaskować Abla. Co ukrywa medyk?

Co wydarzyło się w 375. odcinku serialu "La Promesa"?

W poprzednim, 375. epizodzie hiszpańskiej produkcji, Maria Fernandez zaczęła intensywnie namawiać resztę personelu do buntu przeciwko niesprawiedliwemu traktowaniu. Równolegle Petra oraz Ignacio prowadzili własne śledztwo dotyczące tragicznej śmierci Feliciana, próbując odnaleźć prawdziwych winnych. Pelayo z kolei symulował problemy zdrowotne, aby skłonić Catalinę do szybkiego powrotu z uzdrowiska, co miało mu pomóc w ucieczce przed zemstą bezwzględnego handlarza bronią. Tymczasem Simona z ogromną ulgą przyjęła fakt, że Virtudes nadal pragnie utrzymywać z nią kontakt, pomimo trwających konfliktów rodzinnych z Norbertą.

Manuel rozpoczyna śledztwo. czy Abel kłamie?

Zaintrygowany i pełen podejrzeń Manuel postanawia zweryfikować słowa pałacowego lekarza i wyrusza do Kordoby. Chce osobiście sprawdzić, czy medyk faktycznie pomagał ofiarom pożaru w fabryce oleju. Na miejscu spotyka dawnego znajomego, którego relacja całkowicie podważa dotychczasową wersję wydarzeń Abla. To odkrycie uświadamia Manuelowi, że padł ofiarą bezczelnego kłamstwa, a pętla wokół zdemaskowanego oszusta zaczyna się niebezpiecznie zaciskać.

— Muszę ci się do czegoś przyznać. Wiesz, kiedy spacerowałem po Kordobie, spotkałem naszego starego znajomego. Calisto Gutiérrez. Pamiętasz go? — Mgliście. — Studiował medycynę, nie pamiętam, czy rok przed tobą, czy po. W każdym razie powiedział mi, że też pomagał jako wolontariusz, zajmując się poparzonymi. — A, to nie, nie wiedziałem o tym. Ale to niezły zbieg okoliczności, prawda? — Tak. A jeszcze większym zbiegiem okoliczności było to, że powiedział mi, że też cię tam nie widział. To ciekawe, bo przecież był odpowiedzialny za szpital polowy, który ustawiono obok fabryki. Nie wydaje ci się to dziwne? — No, nie aż tak. Właściwie dlatego, że prawie nie mieliśmy kontaktu z innymi i byliśmy pod ogromną presją, nie było nawet czasu na odpoczynek. Wyobraź sobie.

Napięcie w rezydencji sięga zenitu, gdy Maria Fernandez doprowadza do wybuchu strajku generalnego wśród pracowników domowych, żądając sprawiedliwości i godnego traktowania. Arystokracja nie zamierza jednak ustępować i odpowiada niezwykle surowymi represjami wobec buntowników. Najbardziej poszkodowana okazuje się Jana, która w ramach przykładnej kary zostaje zmuszona do wykonywania nadludzko ciężkich obowiązków, co drastycznie odbija się na jej zdrowiu.

Atmosferę w pałacu dodatkowo zagęszcza nieoczekiwany powrót Norberty. Kobieta ponownie bezceremonialnie wkracza na teren posiadłości i wszczyna potężną awanturę. Jej skandaliczne zachowanie sprawia, że Simona znajduje się w wyjątkowo upokarzającym położeniu, musząc znosić kompromitację na oczach całej zgromadzonej służby.

Kiedy i gdzie obejrzeć 376. odcinek telenoweli "La Promesa"?

Hiszpański serial "La promesa – pałac tajemnic" można śledzić regularnie od poniedziałku do piątku o godzinie 15:05 na antenie stacji TVP2. Najnowszy, 376. odcinek produkcji zostanie wyemitowany w czwartek, 23 kwietnia 2026 roku. Widzowie, którzy nie zdążą zasiąść przed telewizorami o wyznaczonej porze, absolutnie nic nie tracą – wszystkie dotychczasowe i premierowe epizody są na bieżąco udostępniane w serwisie streamingowym TVP VOD.

O czym opowiada hiszpański serial "La Promesa" i kto w nim gra?

Jana z każdym dniem odkrywa coraz mroczniejsze sekrety rodziny Lujan, sukcesywnie zagłębiając się w gęstą sieć intryg ukrytych za murami luksusowej posiadłości La Promesa. Każda doba przynosi jej zupełnie nowe wyzwania. Główna bohaterka musi nieustannie maskować swoje prawdziwe intencje, lawirując w brutalnym świecie pełnym manipulacji i rosnących konfliktów między arystokracją a personelem. Jej bardzo skomplikowana relacja z Manuelem zmusza ją do wyboru między upragnioną zemstą a dynamicznie rozwijającym się uczuciem. Kolejne drastyczne wydarzenia w pałacu bezwzględnie sugerują, że prawda, do której dąży dziewczyna, może okazać się znacznie bardziej przerażająca, niż początkowo zakładała.

W hiszpańskiej produkcji występują następujący aktorzy:

Ana Garcés jako Jana Expósito

Eva Martín jako Cruz Ezquerdo de Luján

Manuel Regueiro jako Alonso de Luján

Arturo Sancho jako Manuel Luján Ezquerdo

María Castro jako Pía Adarre

Joaquín Climent jako Rómulo Baeza

Antonio Velázquez jako Mauro Moreno

Carmen Flores Sandoval jako Simona Martínez

Teresa Quintero jako Candela García

Carmen Asecas jako Catalina Luján

Paula Losada jako Jimena

Alicia Bercán jako Leonor Luján Ezquerdo

Alberto González jako Juan Ezquerdo

Marga Martínez jako Petra Arcos

Enrique Fortún jako Lope Ruiz

Sara Molina jako María Fernández

Laura Simón jako Lola Montoro

Rafa de Vera jako Conrado Funes