La Promesa, odcinek 379: Miłość wystawiona na próbę. Catalina odkrywa podwójne życie Pelayo

Co działo się w poprzednim odcinku (378)?

W ubiegłym epizodzie Manuel ostatecznie upewnił się, że Abel nie mówi prawdy. Z kolei Vera i Lope wyznali sobie miłość. Atmosfera w służbówce uległa jednak pogorszeniu z powodu tego, że Maria oskarżyła Verę o kradzież sporej gotówki (jak przypomina Eska). Pomimo tych napięć, protestujący zyskali poparcie kluczowych postaci z obsługi pałacu, co zwiastuje bezpośrednie starcie z rodem de Luján.

Artur Barciś o "Podlasiu" i nowych odcinkach "Rancza" | Wywiady ESKA Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

„La Promesa – pałac tajemnic” – streszczenie odcinka 379

Manuel decyduje się na niebezpieczną konfrontację z Ablem. Jego upór w zdobyciu wykazu osób biorących udział w akcji ratowniczej w Kordobie bierze się z coraz silniejszego podejrzenia, że tajemnice Abla są o wiele mroczniejsze, niż się wydawało. Ujawnienie tych nazwisk może stanowić ostateczny cios w reputację rywala.

Z kolei Rómulo i Pía nie decydują się na poparcie strajku z przypadku. To reakcja na rosnącą frustrację i poczucie krzywdy wśród pracowników. Ich krok jest przełomowy, ponieważ po raz pierwszy kierownictwo służby staje po stronie protestujących, co mocno zaburza dotychczasowy układ sił.

Sytuacja komplikuje się też uczuciowo, gdy Ayala wyznaje miłość Petrze. Dzieje się to w trudnym czasie, gdy żałoba znosi ochronne pancerze i zmusza do refleksji nad prawdziwymi emocjami. Ayala stara się wykorzystać tę chwilę do odnowienia więzi, ale jego działania mogą być postrzegane dwojako: jako szczery poryw serca, lub wyrachowana manipulacja wymierzona w słabość Petry.

Jednocześnie Norberta bezwzględnie wykorzystuje wahanie Virtudes, zmuszając ją do opuszczenia Simony. Ten wybór Virtudes nie jest podyktowany brakiem sympatii, a raczej lękiem i bezsilnością. To rozstanie z pewnością przyniesie poważne reperkusje w przyszłości.

Tymczasem wątpliwości Cataliny względem Pelayo okazują się w pełni uzasadnione. Mężczyzna jest zamieszany w ciemne interesy, między innymi w nielegalny handel bronią, który kamufluje produkcją dżemów. Oznacza to, że firma Cataliny służy mu jako przykrywka dla przestępstw. Co gorsza, jego powiązania z Lorenzo i transfery pieniężne mogą sugerować, że kobieta jest zaledwie narzędziem w jego finansowych machinacjach. Potajemne kontakty (np. listy z Cavendishem) oraz częste nieobecności Pelayo potwierdzają jego podwójne życie. W obliczu tych faktów Catalina musi zweryfikować swoje uczucia i zdecydować, czy pozostać lojalną, czy bronić samej siebie i swojej firmy.

7

Gdzie i kiedy oglądać 379. odcinek „La Promesa – pałac tajemnic”?

Hiszpańską telenowelę „La Promesa – pałac tajemnic” można śledzić od poniedziałku do piątku o 15:05 w TVP2. Premiera 379. odcinka zaplanowana jest na wtorek, 28 kwietnia 2026 roku. Osoby, które przegapią emisję w telewizji, mają możliwość nadrobienia zaległości w dowolnym momencie na platformie TVP VOD, gdzie dostępne są wszystkie odcinki.

„La Promesa – pałac tajemnic” – o czym opowiada serial i kto w nim gra?

Jana, zgłębiając sekrety rodu Lujan, napotyka na coraz to nowe spiski ukryte w rezydencji La Promesa. Codziennie staje przed nowymi problemami – z jednej strony musi zachować swoje prawdziwe cele w tajemnicy, z drugiej zaś nawigować w sieci kłamstw, manipulacji i napięć pomiędzy właścicielami a personelem. Sytuację utrudnia jej relacja z Manuelem, która stawia ją przed dylematem: wybrać zaplanowaną zemstę czy rozwijające się uczucie. Atmosfera w pałacu gęstnieje, a kolejne odkrycia sugerują, że prawda, do której dąży Jana, może być znacznie bardziej mroczna, niż podejrzewała.

W obsadzie hiszpańskiej produkcji znaleźli się m.in.:

Ana Garcés (Jana Expósito)

Eva Martín (Cruz Ezquerdo de Luján)

Manuel Regueiro (Alonso de Luján)

Arturo Sancho (Manuel Luján Ezquerdo)

María Castro (Pía Adarre)

Joaquín Climent (Rómulo Baeza)

Antonio Velázquez (Mauro Moreno)

Carmen Flores Sandoval (Simona Martínez)

Teresa Quintero (Candela García)

Carmen Asecas (Catalina Luján)

Paula Losada (Jimena)

Alicia Bercán (Leonor Luján Ezquerdo)

Alberto González (Juan Ezquerdo)

Marga Martínez (Petra Arcos)

Enrique Fortún (Lope Ruiz)

Sara Molina (María Fernández)

Laura Simón (Lola Montoro)

Rafa de Vera (Conrado Funes)