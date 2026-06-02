M jak miłość. Paulina pozazdrości Budzyńskim udanego małżeństwa! Odbije Magdzie Andrzeja w nowym sezonie? - ZDJĘCIA

Paulina nie będzie mogła patrzeć na szczęście Budzyńskich w nowym sezonie "M jak miłość" po wakacjach!

W nowym sezonie "M jak miłość" po wakacjach Paulina wciąż będzie obecna w życiu Magdy i Andrzeja. I choć Jabłońskiej nie będzie już grozić żadne niebezpieczeństwo, bo dzięki pomocy Budzyńskiej, jej niebezpieczny mąż w końcu skończy w areszcie, a jej koszmar wreszcie dobiegnie końca, to jednak była kochanka Budzyńskiego tak szybko nie zniknie! Mimo swoich zapowiedzi o rozpoczęciu nowego życia.

Szczególnie, że w nowym sezonie "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej nie będzie miała, z kim go otwierać, dlatego tak bardzo pozazdrości Magdzie! Paulina spojrzy na nią i Andrzeja z ogromną zazdrością, bo Budzyńscy nawet przy niej nie pohamują się ze swoimi czułościami, którymi tylko dodatkowo dobiją Jabłońską. Czy do tego stopnia, że znów zagnie ona parol na Budzyńskiego, mimo tego, co zrobi dla niej jego żona?

Jabłońska znów weźmie się za Andrzeja w nowym sezonie "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej?

Przypomnijmy, że już raz Paulina zbliżyła się do Andrzeja, choć był on wtedy żonaty z Martą (Dominika Ostałowska). Małżeństwo prawnika wówczas przeżywało kryzys, który Lipska zdołała wykorzystać, ale tym razem w nowym sezonie "M jak miłość" po wakacjach będzie jednak inaczej, bo między nim, a Magdą będzie wszystko dobrze, czego i Jabłońska będzie świadoma.

No chyba, że w nowym sezonie "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej będzie na tyle zdesperowana i zdeterminowana, aby najpierw zniszczyć i małżeństwo Andrzeja z Magdą, a potem zająć jej miejsce u boku Budzyńskiego! Jednak nie wydaje się, aby aż taki scenariusz się spełnił. Zwłaszcza, że i wtedy uczucie Pauliny i Andrzeja nie przetrwało, więc co dopiero tutaj!

Jak potoczą się dalsze losy Pauliny w nowym sezonie "M jak miłość" po wakacjach?

Zatem wydaje się, że w nowym sezonie "M jak miłość" po wakacjach Magda będzie mogła spać spokojnie. Zwłaszcza, że przecież wiele poświęci i narazi, aby uratować Paulinę, która miałaby jej się odwdzięczyć w tak okrutny sposób? Raczej nie, bo wiele wskazuje na to, że Jabłońska po prostu jej pozazdrości. Tym bardziej, że przecież i Budzyński nie będzie czuł do niej, tego co wcześniej.

Wiele wskazuje na to, że w nowym sezonie "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej Paulina znów obejdzie się smakiem i będzie musiała patrzeć na szczęście Budzyńskich tuż po tym, jak sama straci swojego męża. Ale kto wie, może w końcu jednak ja to zmotywuje i do zaczęcia nowego życia!

14