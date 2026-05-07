La Promesa - pałac tajemnic, odcinek 390: Awantura Manuela z Alonso. Dziedzic demaskuje podstępną grę ojca

Co działo się w poprzednim odcinku (389)?
W 389. odcinku "La Promesy" Lorenzo wywierał ogromną presję na Pelayo. Cruz podjęła natomiast próbę zniszczenia reputacji Margarity przed Ayalą. Jana usilnie starała się dojść do porozumienia z Ablem, a Virtudes niestety straciła szansę na zatrudnienie w posiadłości.
"La Promesa – pałac tajemnic" - Streszczenie odcinka 390
Manuel zupełnym przypadkiem odkrywa intrygę uknutą przez Alonsa. Wywołuje to w nim ogromny gniew i doprowadza do niezwykle ostrej awantury, w której wykrzykuje ojcu wszystkie swoje żale. W tym samym czasie Jana i Curro w ścisłej tajemnicy próbują dotrzeć do nowych informacji o Dolores, wiedząc doskonale, że najmniejszy błąd może zdradzić ich przed Alonsem. Pía przekazuje Simonie przykrą nowinę o fatalnym wyniku rozmowy kwalifikacyjnej Virtudes. Ta informacja załamuje kucharkę i pogłębia kryzys między nimi. Z kolei Lorenzo niespodziewanie daje Cruz bardzo dosadną radę – sugeruje, żeby przestała manipulować życiem Manuela, jeśli nie chce stracić go na zawsze. Na tle tych wydarzeń Salvador przygotowuje dla Marii romantyczną niespodziankę, pragnąc odciąć się na chwilę od pałacowego chaosu.
"La Promesa – pałac tajemnic" - Gdzie i kiedy oglądać odcinek 390
Hiszpańską produkcję można śledzić od poniedziałku do piątku o 15:05 na antenie TVP2. Premiera 390. odcinka zaplanowana jest na czwartek, 14 maja 2026 roku. Osoby, które nie będą mogły zasiąść przed ekranami telewizorów, znajdą wszystkie odcinki na platformie TVP VOD.
"La Promesa – pałac tajemnic" - \Fabuła i obsada hiszpańskiego serialu
Jana, coraz bardziej zgłębiając sekrety rodziny Lujan, odkrywa w La Promesie nowe intrygi. Każdego dnia staje przed trudnymi wyzwaniami – musi ukrywać swoje prawdziwe motywy w świecie pełnym kłamstw, manipulacji i napięć między domownikami a służbą. Dodatkowo jej relacja z Manuelem mocno komplikuje sprawę, rozdartą między chęcią zemsty a rodzącym się uczuciem. Napięcie w pałacu nieustannie rośnie, a prawda, której szuka Jana, może okazać się znacznie bardziej wstrząsająca, niż zakładała.
W obsadzie znaleźli się:
- Ana Garcés jako Jana Expósito
- Eva Martín jako Cruz Ezquerdo de Luján
- Manuel Regueiro jako Alonso de Luján
- Arturo Sancho jako Manuel Luján Ezquerdo
- María Castro jako Pía Adarre
- Joaquín Climent jako Rómulo Baeza
- Antonio Velázquez jako Mauro Moreno
- Carmen Flores Sandoval jako Simona Martínez
- Teresa Quintero jako Candela García
- Carmen Asecas jako Catalina Luján
- Paula Losada jako Jimena
- Alicia Bercán jako Leonor Luján Ezquerdo
- Alberto González jako Juan Ezquerdo
- Marga Martínez jako Petra Arcos
- Enrique Fortún jako Lope Ruiz
- Sara Molina jako María Fernández
- Laura Simón jako Lola Montoro
- Rafa de Vera jako Conrado Funes