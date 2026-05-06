La promesa - pałac tajemnic, odcinek 389: Markiza Cruz oskarża Margaritę o podstęp. Czy przejęła włości podstępem?

Joanna Dembek
2026-05-06 13:19

Nad La Promesą zbierają się czarne chmury – nie tylko z powodu widma wojny w Europie i drożyzny, ale też przez brutalne gry Lorenzo. Kapitan osacza Pelaya, stawiając mu warunki nie do odrzucenia. W tym samym czasie Jana desperacko próbuje załagodzić konflikt z Ablem, a Virtudes przeżywa osobisty dramat po porażce na rozmowie kwalifikacyjnej. Czy służba zdoła wyżywić pałac w dobie kryzysu?

Aktorki Eva Martín jako Cruz Ezquerdo de Luján (po lewej) i Marga Martínez jako Petra Arcos (po prawej) z serialu La Promesa – pałac tajemnic. Cruz oskarża Margaritę o podstęp w nowym odcinku.
Co działo się w poprzednim odcinku telenoweli?

W odcinku oznaczonym numerem 388 bliscy Casildy z niepokojem szukali rozwiązania, aby uchronić Martina przed śmiercią z rąk oprawców. Równocześnie na horyzoncie pojawiły się ślubne plany Mauro, który ogłosił Teresie chęć ożenku z Humildad. Z kolei Felipe postawił twarde warunki Servandowi, grożąc mu wyrzuceniem z posady za jego niewłaściwy, żebraczy ubiór. W innym wątku Trini poinformowała Celię, że nie udało jej się zlokalizować firmy Ramona pod podanym adresem.

Co wydarzy się w 389. odcinku serialu „La Promesa – pałac tajemnic”?

Mroczne sekrety i trudne chwile czekają na mieszkańców w kolejnej odsłonie hitu. Lorenzo rozpycha się w rezydencji, nie mając skrupułów przed wykorzystaniem swoich informacji przeciwko Pelayo. Kapitan narzuca upokarzające żądania, wpędzając wybranka Cataliny w sytuację bez wyjścia. Z kolei Virtudes, pomimo otuchy płynącej od matki, zalicza fatalny występ na rozmowie o pracę. To zdarzenie rzuca cień na jej przyszłość w murach pałacu.

Kryzys w Europie daje o sobie znać także za zamkniętymi drzwiami arystokratycznej posiadłości. Galopujące ceny żywności przyprawiają o ból głowy Píę i Rómulo, trzymających w ryzach domowy budżet. Równolegle markiza Cruz zacięcie knuje intrygę, opowiadając hrabiemu Ayali zawiłą historię o tym, jak Margarita rzekomo podstępem przejęła fragment włości należących do rodu de Luján.

Gdzie i o której oglądać „La promesa – pałac tajemnic”?

Hiszpańską telenowelę fani mogą śledzić codziennie, od poniedziałku do piątku, o godzinie 15:05 na kanale TVP2. Wspomniany odcinek numer 389 pojawi się na ekranach w środę, 13 maja 2026 roku. Dla tych, którzy przegapią telewizyjną emisję, przygotowano alternatywę – wszystkie odcinki są dostępne bez ograniczeń w platformie streamingowej TVP VOD.

Fabuła i gwiazdy obsady w „La promesa – pałac tajemnic”

Fabuła skupia się na postaci Jany, która z każdym krokiem odkrywa coraz mroczniejsze sekrety rodziny Lujan i sekrety zakamarków La Promesy. Musi balansować między ukrywaniem swojego prawdziwego celu a lawirowaniem w świecie pałacowych spisków i napięć klasowych. Jej uczucie do Manuela staje się kością niezgody między pragnieniem odwetu a miłością. Atmosfera gęstnieje z każdym dniem, zapowiadając jeszcze bardziej szokujące odkrycia dotyczące przeszłości.

Przed kamerą można podziwiać imponującą listę aktorów. W obsadzie znaleźli się m.in.:

  • Ana Garcés jako Jana Expósito
  • Eva Martín jako Cruz Ezquerdo de Luján
  • Manuel Regueiro wcielający się w Alonso de Lujána
  • Arturo Sancho jako Manuel Luján Ezquerdo
  • María Castro jako Pía Adarre
  • Joaquín Climent jako Rómulo Baeza
  • Antonio Velázquez jako Mauro Moreno
  • Carmen Flores Sandoval jako Simona Martínez
  • Teresa Quintero w roli Candeli Garcíi
  • Carmen Asecas jako Catalina Luján
  • Paula Losada jako Jimena
  • Alicia Bercán jako Leonor Luján Ezquerdo
  • Alberto González jako Juan Ezquerdo
  • Marga Martínez jako Petra Arcos
  • Enrique Fortún w roli Lope Ruiza
  • Sara Molina jako María Fernández
  • Laura Simón jako Lola Montoro
  • Rafa de Vera jako Conrado Funes
