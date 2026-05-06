La promesa - pałac tajemnic, odcinek 389: Markiza Cruz oskarża Margaritę o podstęp. Czy przejęła włości podstępem?

Spis treści
Co działo się w poprzednim odcinku telenoweli?
W odcinku oznaczonym numerem 388 bliscy Casildy z niepokojem szukali rozwiązania, aby uchronić Martina przed śmiercią z rąk oprawców. Równocześnie na horyzoncie pojawiły się ślubne plany Mauro, który ogłosił Teresie chęć ożenku z Humildad. Z kolei Felipe postawił twarde warunki Servandowi, grożąc mu wyrzuceniem z posady za jego niewłaściwy, żebraczy ubiór. W innym wątku Trini poinformowała Celię, że nie udało jej się zlokalizować firmy Ramona pod podanym adresem.
Co wydarzy się w 389. odcinku serialu „La Promesa – pałac tajemnic”?
Mroczne sekrety i trudne chwile czekają na mieszkańców w kolejnej odsłonie hitu. Lorenzo rozpycha się w rezydencji, nie mając skrupułów przed wykorzystaniem swoich informacji przeciwko Pelayo. Kapitan narzuca upokarzające żądania, wpędzając wybranka Cataliny w sytuację bez wyjścia. Z kolei Virtudes, pomimo otuchy płynącej od matki, zalicza fatalny występ na rozmowie o pracę. To zdarzenie rzuca cień na jej przyszłość w murach pałacu.
Kryzys w Europie daje o sobie znać także za zamkniętymi drzwiami arystokratycznej posiadłości. Galopujące ceny żywności przyprawiają o ból głowy Píę i Rómulo, trzymających w ryzach domowy budżet. Równolegle markiza Cruz zacięcie knuje intrygę, opowiadając hrabiemu Ayali zawiłą historię o tym, jak Margarita rzekomo podstępem przejęła fragment włości należących do rodu de Luján.
Gdzie i o której oglądać „La promesa – pałac tajemnic”?
Hiszpańską telenowelę fani mogą śledzić codziennie, od poniedziałku do piątku, o godzinie 15:05 na kanale TVP2. Wspomniany odcinek numer 389 pojawi się na ekranach w środę, 13 maja 2026 roku. Dla tych, którzy przegapią telewizyjną emisję, przygotowano alternatywę – wszystkie odcinki są dostępne bez ograniczeń w platformie streamingowej TVP VOD.
Fabuła i gwiazdy obsady w „La promesa – pałac tajemnic”
Fabuła skupia się na postaci Jany, która z każdym krokiem odkrywa coraz mroczniejsze sekrety rodziny Lujan i sekrety zakamarków La Promesy. Musi balansować między ukrywaniem swojego prawdziwego celu a lawirowaniem w świecie pałacowych spisków i napięć klasowych. Jej uczucie do Manuela staje się kością niezgody między pragnieniem odwetu a miłością. Atmosfera gęstnieje z każdym dniem, zapowiadając jeszcze bardziej szokujące odkrycia dotyczące przeszłości.
Przed kamerą można podziwiać imponującą listę aktorów. W obsadzie znaleźli się m.in.:
- Ana Garcés jako Jana Expósito
- Eva Martín jako Cruz Ezquerdo de Luján
- Manuel Regueiro wcielający się w Alonso de Lujána
- Arturo Sancho jako Manuel Luján Ezquerdo
- María Castro jako Pía Adarre
- Joaquín Climent jako Rómulo Baeza
- Antonio Velázquez jako Mauro Moreno
- Carmen Flores Sandoval jako Simona Martínez
- Teresa Quintero w roli Candeli Garcíi
- Carmen Asecas jako Catalina Luján
- Paula Losada jako Jimena
- Alicia Bercán jako Leonor Luján Ezquerdo
- Alberto González jako Juan Ezquerdo
- Marga Martínez jako Petra Arcos
- Enrique Fortún w roli Lope Ruiza
- Sara Molina jako María Fernández
- Laura Simón jako Lola Montoro
- Rafa de Vera jako Conrado Funes