La promesa - pałac tajemnic, odcinek 389: Markiza Cruz oskarża Margaritę o podstęp. Czy przejęła włości podstępem?

Co działo się w poprzednim odcinku telenoweli?

W odcinku oznaczonym numerem 388 bliscy Casildy z niepokojem szukali rozwiązania, aby uchronić Martina przed śmiercią z rąk oprawców. Równocześnie na horyzoncie pojawiły się ślubne plany Mauro, który ogłosił Teresie chęć ożenku z Humildad. Z kolei Felipe postawił twarde warunki Servandowi, grożąc mu wyrzuceniem z posady za jego niewłaściwy, żebraczy ubiór. W innym wątku Trini poinformowała Celię, że nie udało jej się zlokalizować firmy Ramona pod podanym adresem.

Co wydarzy się w 389. odcinku serialu „La Promesa – pałac tajemnic”?

Mroczne sekrety i trudne chwile czekają na mieszkańców w kolejnej odsłonie hitu. Lorenzo rozpycha się w rezydencji, nie mając skrupułów przed wykorzystaniem swoich informacji przeciwko Pelayo. Kapitan narzuca upokarzające żądania, wpędzając wybranka Cataliny w sytuację bez wyjścia. Z kolei Virtudes, pomimo otuchy płynącej od matki, zalicza fatalny występ na rozmowie o pracę. To zdarzenie rzuca cień na jej przyszłość w murach pałacu.

Kryzys w Europie daje o sobie znać także za zamkniętymi drzwiami arystokratycznej posiadłości. Galopujące ceny żywności przyprawiają o ból głowy Píę i Rómulo, trzymających w ryzach domowy budżet. Równolegle markiza Cruz zacięcie knuje intrygę, opowiadając hrabiemu Ayali zawiłą historię o tym, jak Margarita rzekomo podstępem przejęła fragment włości należących do rodu de Luján.

Gdzie i o której oglądać „La promesa – pałac tajemnic”?

Hiszpańską telenowelę fani mogą śledzić codziennie, od poniedziałku do piątku, o godzinie 15:05 na kanale TVP2. Wspomniany odcinek numer 389 pojawi się na ekranach w środę, 13 maja 2026 roku. Dla tych, którzy przegapią telewizyjną emisję, przygotowano alternatywę – wszystkie odcinki są dostępne bez ograniczeń w platformie streamingowej TVP VOD.

Fabuła i gwiazdy obsady w „La promesa – pałac tajemnic”

Fabuła skupia się na postaci Jany, która z każdym krokiem odkrywa coraz mroczniejsze sekrety rodziny Lujan i sekrety zakamarków La Promesy. Musi balansować między ukrywaniem swojego prawdziwego celu a lawirowaniem w świecie pałacowych spisków i napięć klasowych. Jej uczucie do Manuela staje się kością niezgody między pragnieniem odwetu a miłością. Atmosfera gęstnieje z każdym dniem, zapowiadając jeszcze bardziej szokujące odkrycia dotyczące przeszłości.

Przed kamerą można podziwiać imponującą listę aktorów. W obsadzie znaleźli się m.in.:

Ana Garcés jako Jana Expósito

Eva Martín jako Cruz Ezquerdo de Luján

Manuel Regueiro wcielający się w Alonso de Lujána

Arturo Sancho jako Manuel Luján Ezquerdo

María Castro jako Pía Adarre

Joaquín Climent jako Rómulo Baeza

Antonio Velázquez jako Mauro Moreno

Carmen Flores Sandoval jako Simona Martínez

Teresa Quintero w roli Candeli Garcíi

Carmen Asecas jako Catalina Luján

Paula Losada jako Jimena

Alicia Bercán jako Leonor Luján Ezquerdo

Alberto González jako Juan Ezquerdo

Marga Martínez jako Petra Arcos

Enrique Fortún w roli Lope Ruiza

Sara Molina jako María Fernández

Laura Simón jako Lola Montoro

Rafa de Vera jako Conrado Funes

