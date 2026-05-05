Panna młoda, odcinek 95: Hancer odejdzie od Cihana! Nie zmieni zdania o rozstaniu. Mukadder postawi sprawę jasno

Kasia Kowalska
2026-05-05 20:30

"Panna młoda" to historia Hancer, która wcześnie straciła rodziców i musiała zacząć radzić sobie sama. Kobieta przyjmuje układ od bogatej rodziny, godząc się na ślub z Cihanem w zamian za pieniądze na leczenie brata. Biznesowa relacja przeradza się w prawdziwe uczucie. Co czeka bohaterów w 95. odcinku tureckiego serialu "Panna młoda", który zobaczymy w środę 13 maja w TVP2? Sprawdź nasze streszczenie.

Autor: Gelin/ Behind the Veil/ YouTube/ Materiały prasowe

Co przyniesie 95. odcinek serialu "Panna młoda"?

Turecka produkcja "Panna młoda" zadebiutowała w TVP2 20 stycznia 2026 roku, zastępując zakończoną "Miłość i nadzieję". Została ona po raz pierwszy wyemitowana w Turcji w 2024 roku. Widzowie regularnie śledzą losy głównych bohaterów. Przygotowaliśmy szczegóły nadchodzącego, 95. odcinka.

"Panna młoda" odc. 95 - co się wydarzy 12 maja 2026?

W 95. odcinku "Panny młodej" Hancer stanowczo podtrzymuje swoją decyzję o odejściu od Cihana. Mukadder dowiaduje się od ogrodnika, co zaszło, po czym jasno komunikuje, że to definitywne pożegnanie z Hancer. Z kolei Melih przed wyjazdem uświadamia Sinem, że jest najbardziej wartościową kobietą w całym rodzie.

Kto gra w serialu "Panna młoda"? Poznaj obsadę

Główne role w serialu grają Talya Çelebi jako Hançer i Türkseve, wcielający się w Cihana. W pozostałych rolach występują:

  • Can Tarakçı jako Cemil,
  • Betigül Ceylan jako Mukadder Develioglu,
  • Günnur Adıgüzel jako Gülsüm,
  • Elif Çapkin jako Yonca,
  • Ceren Yuksekkaya jako Derya,
  • Sidal Damar jako Sinem,
  • Günes Ebrar Özgül jako Mine,
  • Türker Kantar jako Emir,
  • Çisel Kuskan jako Beyza,
  • Derya Deniz Değirmenci jako Yasemin.

Ile odcinków ma "Panna młoda" i kiedy finał w Polsce?

Telenowela "Panna młoda" należy do wyjątkowo długich. Obecnie nakręcono już trzy sezony, dające w sumie 325 oryginalnych odcinków. Każdy z nich trwa około dwóch godzin, dlatego w polskiej telewizji produkcja zostanie podzielona na krótsze epizody, co podwoi ich końcową liczbę. Trzeba mieć na uwadze, że serial cały czas powstaje w Turcji, przez co ostateczna długość pozostaje nieznana. Z pewnością emisja wszystkich części nad Wisłą potrwa przynajmniej kilka lat.

