Na Wspólnej, odcinki 4209-4212. Jarek żąda rozwodu, a Mariusz nagle traci przytomność

Igor zadziera z kochanką szefa. Streszczenie odcinka 4209 "Na Wspólnej"

Zbliżające się dni w "Na Wspólnej" zwiastują prawdziwe piekło dla kilku postaci. Nieświadomy wsparcia Moniki, Weroniki i Sławka, załamany Damian traci resztki nadziei. Z kolei stanowczość Igora może doprowadzić do jego zwolnienia, gdy wejdzie w konflikt z partnerką swojego przełożonego, planującą opublikować szkalujący materiał o Damianie. W tym samym czasie małżeństwo Bergów wisi na włosku, Junior obraża matkę, a agresywny Czerski niespodziewanie mdleje tuż po ataku na żonę. Załamana Ola znajdzie natomiast oparcie w nowym kliencie kancelarii.

Rodzinny koszmar Jarka i Elizy sięga zenitu. Wściekły Berg wpada do mieszkania, by spakować swoje manatki, mając już pewność co do romansu żony z Wichrowskim. Kobieta zarzeka się, że relacja z Bartkiem to przeszłość, jednak mąż pozostaje głuchy na jej błagania. Niedługo potem kompletnie pijanego Jarka odbiera z pubu Bogdan. Zrozpaczoną Elizę odwiedza Cielecki, przekazując bolesną wiadomość, że Junior odmawia z nią jakiegokolwiek kontaktu. Tymczasem zdesperowany Czerski próbuje odzyskać ukochaną siłą. Oczekuje z kwiatami pod miejscem pracy Oli, a gdy ta odrzuca jego prośby o powrót, Mariusz staje się agresywny. Sytuację ratuje Zduński, który po odgonieniu napastnika oferuje prawniczce pomoc. Wsparcie okazuje się niezbędne, gdyż Czerski samowolnie odbiera Alka z placówki przedszkolnej. W redakcji szykują się zwolnienia. Smolny i Nowak odkrywają, że losem Cieślika interesuje się również Sandra. Dziennikarka zarzuca Igorowi próbę wybielenia podejrzanego o pedofilię senatora i oświadcza Krzysztofowi, że tylko jej materiał będzie obiektywny. Gdy Nowak stawia opór, kochanka Gwiazdy bezczelnie sugeruje mu poszukiwanie nowego zatrudnienia.

"Na Wspólnej" - jak dobrze pamiętasz stare odcinki? Pytanie 1 z 10 Jak zginął Wiktor, brat Michała i Andrzeja? W katastrofie lotniczej W wypadku samochodowym Popełnił samobójstwo Następne pytanie

Junior rzuca się z pięściami na trenera. Co wydarzy się w 4210 odcinku "Na Wspólnej"?

Dystans między Olą a jej mężem rośnie, podczas gdy kobieta coraz bardziej otwiera się na Zduńskiego. Klient ponownie ją zaskakuje, przynosząc zabawkę należącą do Alka, za co Czerska jest mu ogromnie wdzięczna. W tym samym czasie zrujnowane mieszkanie Mariusza odwiedza jego zszokowana matka. Otylia udaje się do Zimińskich, przypominając synowej o złożonej przysiędze małżeńskiej. Kobieta nie kryje oburzenia na wieść o tym, że Mariusz wymaga natychmiastowej opieki psychiatrycznej. Z kolei Eliza uświadamia sobie skalę nienawiści, jaką Junior pała do niej i swojego trenera. Cielecki radzi córce, by dała wszystkim czas na uspokojenie emocji. Gdy jednak dziadek przychodzi z wnukiem po jego rzeczy, Bergowa wybiega im na spotkanie, próbując się usprawiedliwić. Wściekły chłopak rzuca w matkę obelgami i ucieka. Zaniepokojony Jarek rusza na poszukiwania i odnajduje syna pod klubem sportowym w trakcie bójki z trenerem. Równolegle Michał zmaga się z konsekwencjami intensywnych zbliżeń z Lucy. Brzozowski ląduje u Kamila z kołataniem serca i ostatecznie trafia na oddział. Chcąc oszczędzić partnerce stresu, ukrywa ten fakt, ale prawda szybko wychodzi na jaw. Kiedy Lucy pojawia się w szpitalu, na jej widok doktor Adamski zaczyna się w panice chować.

PRZECZYTAJ TEŻ: M jak miłość, odcinek 1930: Dogryzki Judyty do Artura przez romans z Joanną nawet go nie wzruszą. Psycholożka zauważy prawdę - ZDJĘCIA

Sławek wkracza do akcji z bronią. Emocje w 4211 odcinku "Na Wspólnej"

Zamknięty w areszcie Cieślik traci wiarę w sprawiedliwość, nie zdając sobie sprawy z heroicznej walki swoich bliskich. Weronika usilnie stara się załatwić spotkanie z rodziną, a Monika dowiaduje się od Igora, jak nazywa się rzekoma ofiara senatora. Równocześnie Dziedzic namierza złodziejkę telefonu Damiana. Zdeterminowany Sławek zjawia się w mieszkaniu kobiety, trzymając w dłoni wycelowany pistolet. Problemy piętrzą się także u Bergów. Z powodu przedłużającej się nieobecności Juniora w szkole, w mieszkaniu zjawia się wychowawczyni. Nauczycielka ostrzega kompletnie rozbitą Elizę, że placówka ma obowiązek poinformować opiekę społeczną o trudnej sytuacji w rodzinie. Matka zapewnia, że Hania i Jarek są dla nich priorytetem i zdołają wszystko naprawić. Berg nadal nie zamierza jednak zamienić z niewierną żoną ani słowa. Z kolei Lucy odwiedza Michała akurat w momencie, gdy Kamil uświadamia mu, że problemy kardiologiczne wynikają z zażywania preparatów na odchudzanie. Zirytowana kobieta podkreśla, że Brzozowski wcale nie musi modyfikować dla niej swojego wyglądu. Opuszczając salę, natyka się na udającego nieznajomego Adamskiego. Lucy głośno przypomina lekarzowi o niespłaconym długu za pewną usługę, co natychmiast wywołuje wściekłość u przysłuchującej się Ady, która domaga się od partnera wyjaśnień.

Jarek podejmuje ostateczną decyzję. Streszczenie 4212 odcinka "Na Wspólnej"

Rozpacz Elizy sięga dna po tym, jak dowiaduje się o planach męża. Bogdan namawia syna do ostatecznego uregulowania kwestii małżeńskich, by zaoszczędzić dzieciom życia w ciągłej niepewności. Jarek odwiedza stęsknioną Hanię, a w drodze do wyjścia zatrzymuje go żona, błagając o szansę na uratowanie związku. Reakcja Berga pozbawia ją jakichkolwiek złudzeń – zapowiada definitywny rozwód. W kancelarii Zakościelny próbuje naprawić błędy Czerskiego przy ważnym kliencie. Andrzej uświadamia Mariuszowi, że wciąż jest nadzieja na uratowanie kariery, jeśli ten weźmie się w garść. Mężczyzna udaje się do Zimińskich na rozmowę z żoną. Zamiast Oli spotyka tam Marka. Między panami wywiązuje się bardzo ostra wymiana zdań, w wyniku której Mariusz niespodziewanie mdleje. Tymczasem Julka, po zakończeniu kary, starannie przygotowana odwiedza Leona. Prezentacja nowego utworu szybko przeradza się w romantyczne uniesienia. Gdy chłopak inicjuje pocałunki, dziewczyna zmuszona jest go powstrzymać, tłumacząc brak gotowości na inicjację seksualną. Wieczorem Anka zauważa, że jej córka wyraźnie boryka się z jakimś ciężkim zmartwieniem. Jak informują media w zupełnie innej sprawie, widzów czeka również zaskakująca metamorfoza Bartka w produkcji "M jak miłość", co wzbudziło spore rozczarowanie u Doroty.

PRZECZYTAJ TEŻ: M jak miłość, odcinek 1934: Oto nowy wróg Magdy. W bistro dojdzie do spotkania Budzyńskiej z bandytą - ZDJĘCIA