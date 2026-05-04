M jak miłość, odcinek 1930: Dogryzki Judyty do Artura przez romans z Joanną nawet go nie wzruszą. Psycholożka zauważy prawdę - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1930 - poniedziałek, 4.05.2026, o godz. 20.55 w TVP2

W 1930 odcinku „M jak miłość” Artur faktycznie przejdzie wyraźną przemianę. Dotąd spokojny i zdystansowany do kwestii wyglądu, nagle zacznie obsesyjnie dbać o formę, dietę i treningi. Już przy śniadaniu z Marysią będzie bardziej zajęty odżywką białkową niż rozmową z żoną, a jego zachowanie wyraźnie się zmieni.

- Marysiu, nie widziałaś gdzieś mojej odżywki? O, jest… tu nie ma żartów, trzeba pilnować okna metabolicznego po treningu – rzuci Rogowski, wyraźnie skupiony na nowym trybie życia.

Judyta zauważy zmianę w Arturze

To właśnie ten moment zauważy Judyta, która odwiedzi dom Mostowiaków. Widząc Artura w sportowym wydaniu, nie powstrzyma się przed komentarzem.

- Ojej, jak ty pięknie wyglądasz w sportowym wydaniu – rzuci z lekką ironią.

- Tak, czasem trzeba coś w życiu zmienić – odpowie Rogowski.

- Tak, by nie za wiele – dogryzie mu Judyta, dając jasno do zrozumienia, że widzi w jego zachowaniu coś więcej niż tylko „zdrowe postanowienia”.

Artur jednak nie zareaguje na jej aluzje. Zbyt mocno skupiony będzie na Joannie i wrażeniu, jakie chce na niej zrobić, by przejmować się komentarzami psycholożki. Judyta już wtedy zacznie rozumieć, że sytuacja wymyka się spod kontroli.

W 1930 odcinku „M jak miłość”, Rogowski wybierze się także na jogging z Joanną. Ich relacja będzie się coraz bardziej zacieśniać, a wspólne aktywności staną się dla Artura ważniejsze niż życie rodzinne. Jednak to nie koniec reakcji Judyty.

Judyta uratuje małżeństwo Rogowskich?

W 1931 odcinku „M jak miłość” sytuacja w przychodni jeszcze bardziej ją zaniepokoi. Gdy dowie się, że Artur planuje wyjazd do Krakowa z Joanną, nie wytrzyma i otwarcie weźmie go na rozmowę. Tym razem nie będzie już subtelnych aluzji, pojawi się konkretna reprymenda i ostrzeżenie, że Rogowski igra z własnym życiem prywatnym. Judyta jako jedna z niewielu osób w otoczeniu Artura zacznie widzieć całą prawdę i nie zamierza już milczeć.