M jak miłość, odcinek 1934: Oto nowy wróg Magdy. W bistro dojdzie do spotkania Budzyńskiej z bandytą - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1934 - poniedziałek, 18.05.2026, o godz. 20.55 w TVP2

W 1934 odcinku „M jak miłość” dramatyczne wydarzenia rozegrają się właśnie w bistro. To tam Jabłoński spotka się z Pauliną i spróbuje odzyskać nad nią pełną kontrolę. Gangster nie tylko zacznie ją manipulować, ale też posunie się o krok dalej... Będzie chciał ją odurzyć i siłą wywieźć, by raz na zawsze zakończyć jej bunt.

Jabłoński znów uderzy w 1934 odcinku "M jak miłość", ale Magda nie da za wygraną

Właśnie w tym momencie do akcji wkroczy Magda. Budzyńska nie pozostawi Pauliny samej i stanie w jej obronie, nie zdając sobie sprawy, jak poważne ryzyko podejmuje. Plan Jabłońskiego będzie polegał na tym, że spróbuje podać żonie narkotyki, odurzyć ją i porwać! Tak, by była pod jego pełną kontrolą. Do przerażających scen dojdzie w bistro Kingi (Katarzyna Cichopek) i właśnie tam dojdzie do konfrontacji Magdy z bandytą, jej wielkim wrogiem działającym na zlecenie Jabłońskiego!

Starcie Magdy z kryminalistą

Na miejscu pojawi się człowiek Jabłońskiego, czyli jego kierowca, niebezpieczny bandyta z charakterystycznym tatuażem na twarzy. To z nim Magda stanie twarzą w twarz. Choć sytuacja będzie wyglądać groźnie, Magda nie da się zastraszyć. Zamiast się wycofać, jeszcze mocniej zaangażuje się w sprawę Pauliny. Doskonale będzie wiedziała, że Lipska prowadzi podwójną grę i próbuje zebrać dowody przeciwko mężowi, ale przez to znalazła się w śmiertelnym niebezpieczeństwie.

W 1934 odcinku „M jak miłość” okaże się jednak, że Jabłoński nie zamierza przegrać. Spotkanie w bistro i obecność jego ludzi będzie jasnym sygnałem, że kontroluje sytuację i nie cofnie się przed niczym. A Magda, wchodząc między niego a Paulinę, sama stanie się jego nowym celem.