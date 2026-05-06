Panna młoda, odcinek 96: Desperacki krok Hancer. Wyskoczy z pędzącego samochodu Cihana - ZDJĘCIA

Agnieszka Pyź
2026-05-06 13:51

Dramatyczne wydarzenia czekają widzów w 96. odcinku tureckiego serialu "Panna młoda". Po tym, jak Cihan zdradzi Hancer prawdę o swoim małżeństwie z Beyzą i wyzna, że cały czas ją oszukiwał, zdruzgotana kobieta podejmie próbę samobójczą. Chcąc uśpić czujność męża, zgodzi się na powrót do domu jego matki, Mukkader. W trakcie podróży dojdzie jednak do wstrząsającej sceny. Hancer w 96 odcinku "Panna młoda" wyskoczy z jadącego auta! Choć jej bezwładne ciało upadnie na drogę, bohaterka przeżyje ten desperacki akt.

Kobieta z długimi, ciemnymi włosami leży na asfalcie po wyskoczeniu z pędzącego samochodu, a mężczyzna nachyla się nad nią z troską. Czarne auto z otwartymi drzwiami stoi w tle, obok suchej trawy.
Emisja 96. odcinka serialu "Panna młoda" w TVP2

Dramatyczna próba samobójcza, na którą zdecyduje się Hancer w 96. odcinku "Panny młodej", będzie stanowić element jej desperackiego planu uwolnienia się od Cihana. Mężczyzna stanowczo odmówi jej prawa do odejścia. Pomimo ogromnego ciosu, jakim będzie dla niej wiadomość o Beyzie – wyznanie, że Cihan jest jej byłym mężem i ojcem jej dziecka – on postanowi za wszelką cenę ratować ich związek. Nawet jeśli będzie to oznaczać działanie wbrew woli Hancer. Zdesperowany biznesmen zrobi wszystko, by wymusić na żonie kolejną szansę i nakłonić ją do wybaczenia oszustw dotyczących Beyzy, ich wspólnej przeszłości oraz szybkiego rozwodu.

Agresja Cihana wobec Hancer w 96 odcinku "Panna młoda"

W 96. odcinku "Panny młodej" postawa Cihana przerazi Hancer. Mężczyzna zacznie przejawiać coraz większą agresję, próbując zatrzymać ją przy sobie siłą. Kompletnie zignoruje fakt, że żona nie pragnie już kontynuować tego małżeństwa i po fali kłamstw nie dostrzega dla nich wspólnej przyszłości. Sytuację dodatkowo komplikuje fakt, że Beyza urodzi jego potomka, upragnionego dziedzica, na którego tak bardzo czekała Mukkader.

Dramatyczna próba samobójcza Hancer w 96. odcinku "Panna młoda"

Nieoczekiwanie, w 96. odcinku "Panny młodej", Hancer wyrazi zgodę na powrót z Cihanem do rezydencji. Podczas gdy on nabierze przekonania, że żona pragnie z nim zostać, w jej umyśle zakiełkuje myśl o odebraniu sobie życia. Właśnie z tego powodu, w trakcie jazdy do posiadłości Develioglu, wykorzysta moment nieuwagi Cihana i niespodziewanie wyskoczy z jadącego auta. Zaskoczony mąż nie zdąży zareagować, a pojazd zatrzyma się dopiero w momencie, gdy w lusterku dostrzeże bezwładne ciało żony, toczące się po asfalcie.

Cihan zamyka Hancer w sypialni w 96 odcinku "Panna młoda"

W 96. odcinku "Panny młodej" Hancer ujdzie z życiem z tej dramatycznej sytuacji, nie odnosząc nawet poważniejszych obrażeń. Zamiast wezwać pomoc medyczną, Cihan umieści nieprzytomną żonę w samochodzie i odwiezie ją do rezydencji. Widok kobiety w takim stanie wywoła szok u Mukkader i Beyzy. Po dotarciu na miejsce, mężczyzna uwięzi Hancer w sypialni, pragnąc w ten sposób zapobiec jej kolejnej ucieczce.