Panna młoda, odcinek 96. Hancer próbuje odebrać sobie życie

Co przyniesie 96. odcinek serialu "Panna młoda"?

Turecka produkcja "Panna młoda" zadebiutowała w polskiej telewizji pod koniec stycznia 2026 roku, zajmując miejsce popularnej telenoweli "Miłość i nadzieja". Widzowie śledzący losy głównych bohaterów na kanale TVP2 z niecierpliwością czekają na nowe rozwinięcia. W 96. odcinku dochodzi do dramatycznych chwil.

Dramat w rezydencji: "Panna młoda" odcinek 96

Zbliżający się 96. odcinek, którego emisja zaplanowana jest na 14 maja 2026 roku, obfituje w mrożące krew w żyłach wydarzenia. Jak podaje portal Radio Eska, Hancer podejmuje próbę samobójczą. Tymczasem Beyza bez skrupułów pozbywa się jej rzeczy z posiadłości. Ostatecznie Cihan odnajduje Hancer i zamyka ją w sypialni rezydencji, co prowadzi do ostrej kłótni z Nusretem.

"Panna młoda": Kiedy koniec serialu w Polsce?

Turecka telenowela charakteryzuje się imponującą liczbą odcinków. Dotychczas powstały trzy sezony, na które składa się 325 dwugodzinnych epizodów. W Polsce format z pewnością zostanie podzielony na krótsze części, co niemal podwoi ich ogólną liczbę. Emisja w Turcji wciąż trwa, więc ostateczny koniec historii nie jest jeszcze znany. Polska publiczność z pewnością spędzi z Hancer i Cihanem co najmniej kilka lat.

Polskie wersje tureckich seriali

Obsada "Panny młodej": Kto gra główne role?

Na ekranie w głównych rolach błyszczą Talya Çelebi jako Hançer i Türkseve wcielający się w postać Cihana. Obok nich w produkcji pojawiają się m.in.: Can Tarakçı, Betigül Ceylan, Günnur Adıgüzel, Elif Çapkin, Ceren Yuksekkaya, Sidal Damar, Günes Ebrar Özgül, Türker Kantar, Çisel Kuskan oraz Derya Deniz Değirmenci.