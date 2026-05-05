Dziedzictwo, odcinek 911: Pierwszy pocałunek Nany i Poyraza! Szybko pożałuje swojej decyzji - ZDJĘCIA

"Dziedzictwo" odcinek 911: Emisja w czwartek, 7 maja w TVP1

Najnowsza odsłona popularnej tureckiej produkcji, która trafi na ekrany w czwartkowe popołudnie o godzinie 16:05, zaserwuje widzom niespodziewany zwrot akcji. Między dwójką głównych bohaterów dojdzie w końcu do długo wyczekiwanego zbliżenia, choć początkowo nie będzie to wynikiem ich własnej inicjatywy.

Sytuację umiejętnie sprowokuje Tekin, który już wcześniej doprowadzi do oficjalnych zaręczyn tej pary. To właśnie Poyraz postanowi szybko załatwić sprawę, niespodziewanie przyciągając do siebie Maryam i całując ją prosto w policzek. Krótki, przelotny gest wywoła natychmiastowy paraliż u zdezorientowanej kobiety.

- Dobrze, a teraz buziak na zgodę - poprosi ich Tekin.

Zaraz po tych słowach mężczyzna sprawnie przejdzie do wykonania narzuconego mu zadania.

- Chodź - powie Poyraz, po czym w 911 odcinku serialu "Dziedzictwo" przystąpi do działania.

Burzliwa reakcja Nany na pocałunek Poyraza w 911. odcinku "Dziedzictwa"

Gdy tylko zadowolony z siebie senior osiągnie swój cel i zdecyduje się zostawić narzeczonych samych, atmosfera ulegnie gwałtownemu pogorszeniu. Maryam absolutnie nie będzie zamierzała puszczać płazem tego zuchwałego zachowania i natychmiast postanowi wymierzyć sprawiedliwość na własną rękę. Bez cienia wahania poczęstuje swojego partnera niezwykle mocnym kopniakiem, co wywoła u niego ogromne osłupienie.

- I już. Teraz mogę spokojnie odpocząć. Miłej pracy - powie na odchodne senior.

Bezpośrednio po tym ataku mężczyzna nie będzie w stanie ukryć swojego wielkiego oburzenia.

- Co robisz? - zbulwersuje się Poyraz.

Rozwścieczona kobieta przystąpi do błyskawicznego słownego ataku, ostro krytykując brak asertywności partnera. Ten jednak nie będzie zamierzał wysłuchiwać jej wyrzutów w milczeniu i błyskawicznie odpowie w równie agresywnym tonie. Chociaż oboje będą usilnie starali się demonstrować wyłącznie złość, w rzeczywistości ta przelotna bliskość wywoła u nich zupełnie odwrotne, skrywane głęboko emocje.

- Nie pozwalaj sobie! Wystarczyło powiedzieć, że jesteśmy chorzy! - uświadomi go Nana.

On z kolei ostro skwituje te narzekania, udając całkowitą obojętność wobec całej sytuacji.

- Nie myśl, że mi leżało - rzuci Poyraz.

Prawdziwe uczucia Nany i Poyraza wyjdą na jaw w "Dziedzictwie"?

Po tej intensywnej sprzeczce mężczyzna spróbuje po prostu powrócić do swoich zawodowych obowiązków, maskując wewnętrzne poruszenie rutynowymi czynnościami. Niestety, narzucony sobie chłód okaże się niezwykle trudny do utrzymania, co bardzo szybko odczują oboje bohaterowie. Maryam również podejmie rozpaczliwe próby zachowania pozorów obojętności, lecz tłumienie narastającego napięcia romantycznego z każdą minutą będzie stawało się coraz trudniejsze.

Wszystko wskazuje na to, że ten jeden fałszywy krok zapoczątkuje potężną lawinę w ich relacji, zmuszając ich w niedalekiej przyszłości do szczerej konfrontacji z rodzącą się namiętnością.