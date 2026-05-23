Panna młoda, odcinki 105-110: Mukkader szykuje brutalną zemstę, a Beyza przejmuje kontrolę nad wszystkim

Nadchodzące epizody tureckiego serialu "Panna młoda" przyniosą widzom ogromne emocje. Cihan trafi do szpitala, gdzie rozegra się dramatyczna walka o jego życie. Tymczasem Hancer zostanie niespodziewanie uprowadzona. Szybko wyjdzie na jaw, że za wszystkim stoi Mukkader, która stawia sprawę jasno – jeśli Cihan umrze, Hancer również pożegna się z życiem. Na szczęście, w krytycznym momencie nadchodzą wieści, że mężczyzna wybudził się ze śpiączki. W międzyczasie Beyza przejmie kontrolę nad rezydencją, jednak wkrótce znów znajdzie się w poważnych opałach. Poniżej prezentujemy dokładne streszczenia odcinków 105, 106, 107, 108, 109 i 110.

"Panna młoda" streszczenie odcinka 105 (poniedziałek, 25 maja)

Gulsum dowiaduje się o sekrecie Beyzy i zamierza użyć go do szantażu. Hancer z determinacją czuwa przy Cihanie, czekając na jego przebudzenie. Z kolei Sinem zapowiada Beyzie, że wyjawi Cihanowi całą prawdę. Mukkader wspólnie z Nusretem planują spisek przeciwko Hancer, w wyniku którego kobieta zostaje porwana.

"Panna młoda" streszczenie odcinka 106 (wtorek, 26 maja)

Mukkader składa obietnicę, że dokona zemsty na Hancer. Cemil wciąż nie potrafi wybaczyć Deryi. Z kolei Hancer desperacko próbuje wyswobodzić się z rąk porywacza. Beyza w końcu zgadza się na warunki szantażysty. Tymczasem w rezydencji nieprzerwanie trwa strajk służby.

"Panna młoda" streszczenie odcinka 107 (środa, 27 maja)

Cihan daje Sinem wolną rękę w kwestii opuszczenia posiadłości. Beyza zachęca Hancer, aby ta postraszyła Cihana bronią. Mistrz Ertugrul stara się przemówić Cihanowi do rozsądku. Nagle w rezydencji słychać odgłos wystrzału.

"Panna młoda" streszczenie odcinka 108 (czwartek, 28 maja)

Stan Cihana ulega drastycznemu pogorszeniu, a Mukkader bezwzględnie skazuje Hancer na śmierć. Na szczęście, w ostatniej chwili docierają pozytywne wieści. Tymczasem Beyza zaczyna rządzić w rezydencji po swojemu, wprowadzając zupełnie nowe zasady.

"Panna młoda" streszczenie odcinka 109 (piątek, 29 maja)

Cihan budzi się i od razu pyta o Hancer. Jednak jako pierwsza w jego sali pojawia się Beyza. Cihan nie potrafi wybaczyć Hancer, że ta planowała go zostawić. Z kolei Derya robi wszystko, by odzyskać zaufanie Cemila.

"Panna młoda" streszczenie odcinka 110 (sobota, 30 maja)

Fadime bezskutecznie próbuje uciszyć własnego syna. Rozstanie Cihana i Hancer sprawia obojgu ogromny ból, jednak żadne argumenty znajomych nie są w stanie ich przekonać do zmiany decyzji. Cemil proponuje Hancer wspólny wyjazd ze Stambułu. Na koniec Sinem wyjawia Cihanowi prawdę o Beyzie i incydencie z pistoletem.